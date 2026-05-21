Computer Entsorgung in Düsseldorf: ProCoReX Europe GmbH bietet sichere Notebook Entsorgung mit Vernichtung

ProCoReX Europe GmbH in Düsseldorf sichert Unternehmen ab: Professionelle Computer Entsorgung und zertifizierte Festplattenvernichtung nach DIN-Norm 66399 für alle Notebooks und IT-Geräte.

In der heutigen digitalen Welt ist die sichere und gesetzeskonforme Computer Entsorgung in Düsseldorf von entscheidender Bedeutung für Unternehmen und Behörden. ProCoReX Europe GmbH hat sich auf die professionelle Abwicklung von IT-Altgeräten spezialisiert und bietet eine umfassende Dienstleistung, die höchste Standards im Datenschutz und beim Recycling erfüllt. Ein zentraler Aspekt unseres Angebots ist die zertifizierte Festplattenvernichtung, insbesondere bei der Notebook Entsorgung in Düsseldorf.

Unser Service beginnt mit einer detaillierten Beratung und einer individuellen Planung, um den Entsorgungsprozess optimal auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Wir gewährleisten eine sichere Abholung Ihrer Computer, Notebooks und anderer IT-Geräte direkt vor Ort. Der geschützte Transport zu unseren zertifizierten Verwertungsanlagen stellt sicher, dass Ihre sensiblen Daten während des gesamten Transports nicht gefährdet werden. Dies ist besonders wichtig bei der Notebook Entsorgung in Düsseldorf, da Laptops aufgrund ihrer Portabilität oft eine Vielzahl vertraulicher Informationen enthalten.

Die zertifizierte Festplattenvernichtung erfolgt nach den strengen Vorgaben der DIN Norm 66399. Diese Norm garantiert eine unwiederbringliche Zerstörung der Daten auf Festplatten und anderen Speichermedien, sodass eine Rekonstruktion ausgeschlossen ist. Nach erfolgreicher Vernichtung erhalten Sie ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses Zertifikat dient als offizieller Nachweis Ihrer Sorgfaltspflicht und der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), was für Audits und zur Dokumentation Ihrer Compliance unerlässlich ist.

ProCoReX Europe GmbH legt Wert auf eine umweltfreundliche Computer Entsorgung in Düsseldorf. Alle nicht datentragenden Komponenten werden nachhaltig recycelt, und wertvolle Rohstoffe werden dem Materialkreislauf wieder zugeführt. Schädliche Stoffe werden fachgerecht isoliert und umweltgerecht entsorgt. Mit unserer Expertise im Bereich sicherer Datenvernichtung und nachhaltigem Recycling sind wir Ihr verlässlicher Partner für eine verantwortungsvolle Entsorgung Ihrer IT-Geräte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/nordrheinwestfalen-duesseldorf/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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