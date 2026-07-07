Computer Entsorgung in Dresden: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung für kleinunternehm

KMU in Dresden finden bei ProCoReX Europe GmbH eine sichere Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung mit zertifizierter Festplattenvernichtung, zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Dresden stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie Großkonzerne, wenn es um die datenschutzkonforme Entsorgung ihrer IT-Hardware geht. ProCoReX Europe GmbH hat eine spezielle Computer Entsorgung entwickelt, die den spezifischen Bedürfnissen von KMU gerecht wird: effizient, sicher und mit transparenten Kosten. Unser Service stellt sicher, dass auch kleinere Betriebe von einer zertifizierten Festplattenvernichtung nach höchsten Standards profitieren.

Unser Service beginnt mit einer unkomplizierten Kontaktaufnahme und einer individuellen Bedarfsanalyse, die auf die geringeren Mengen und oft knapp bemessenen Ressourcen von KMU zugeschnitten ist. Ob einzelne PCs, Server oder eine kleine Flotte von Notebooks, unser geschultes Personal gewährleistet eine sichere Abholung und einen geschützten Transport. Bei der Notebook Entsorgung in Dresden legen wir besonderen Wert darauf, dass auch geringere Stückzahlen mit der gleichen Sorgfalt und Datensicherheit behandelt werden.

Die zertifizierte Festplattenvernichtung erfolgt nach den strengen Vorgaben der DIN-Norm 66399, die eine unwiederbringliche Zerstörung der Daten garantiert. Dies schützt KMU effektiv vor den Folgen von Datenlecks und sichert die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Nach erfolgreicher Vernichtung erhalten Sie ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses Dokument ist ein unschätzbarer Nachweis für Ihre Compliance und dient als wichtige Dokumentation im Falle von Audits oder zur Vorlage bei Geschäftspartnern.

ProCoReX Europe GmbH ist sich ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst und fördert nachhaltige Praktiken. Alle nicht datentragenden Komponenten werden fachgerecht recycelt und so dem Materialkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Unsere Expertise bei der Computer Entsorgung in Dresden und insbesondere bei der Notebook Entsorgung bietet KMU eine umfassende und verantwortungsvolle Lösung für ihre IT-Altgeräte, die Sicherheit, Kostenbewusstsein und Nachhaltigkeit effektiv verbindet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/sachsen-dresden/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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