COMPETARO bringt neues Arbeitgebersiegel an den Markt: hirebadge® gestartet

Seit dem Marktstart von hirebadge® hat die COMPETARO GmbH erste Unternehmen, Führungskräfte und Ausbilder:innen ausgezeichnet. Das Verfahren startet mit einer Nominierung aus dem Team.

Neckarsulm, 20. März 2026

Seit dem Marktstart der Arbeitgeberauszeichnung hirebadge® hat die COMPETARO GmbH die ersten Unternehmen, Führungskräfte und Ausbilder:innen ausgezeichnet. Die vergebenen Auszeichnungen in den Kategorien Employer Excellence, Leadership Excellence, Training Excellence sowie Culture Excellence stehen für eine nach definierten Kriterien geprüfte Qualität in Arbeitskultur, Führung und Ausbildung.

Besonders die Resonanz auf den neuen Ansatz des Arbeitgebersiegels ist seit Beginn hoch. Immer mehr Organisationen nehmen am Verfahren teil – insbesondere, weil der Ausgangspunkt der Auszeichnung nicht in einer aktiven Bewerbung durch das Unternehmen liegt, sondern in einer Initiative aus dem eigenen Team.

Ein neues Verfahren mit besonderem Fokus auf Mitarbeiterperspektive

hirebadge® verfolgt einen Ansatz, der sich in wesentlichen Punkten von vielen etablierten Auszeichnungsverfahren unterscheidet:

* Der Prozess beginnt mit einer Nominierung aus dem Kreis der Mitarbeitenden

* Es folgt eine anonyme, strukturierte Mitarbeiterbefragung

* Die Auswertung erfolgt anhand definierter Kriterien und Bewertungsmaßstäbe

* Die Entscheidung über die Vergabe erfolgt unabhängig und datenbasiert

Im Mittelpunkt steht dabei nicht der Vergleich zwischen Unternehmen, sondern die Einordnung, ob bestimmte Qualitätsstandards erreicht werden.

Transparente Grundlage der Auszeichnung

Die Teilnahme am Verfahren ist mit der Durchführung eines Auditprozesses verbunden. Die Auszeichnung selbst wird ausschließlich dann vergeben, wenn die definierten Kriterien erfüllt sind.

Bewertet werden insbesondere Aspekte wie Führung, Zusammenarbeit, Vertrauen, Arbeitsumfeld und Entwicklungsmöglichkeiten aus Sicht der Mitarbeitenden.

Positive Rückmeldungen zum Verfahren

Das Feedback aus teilnehmenden Unternehmen und Teams ist seit Marktstart ausschließlich positiv. Insbesondere hervorgehoben werden:

* die klare Struktur des Prüfprozesses

* die Einbindung der Mitarbeiterperspektive

* die Nachvollziehbarkeit der Bewertung

sowie der Verzicht auf vergleichende Rankings.

Teilnehmende Unternehmen berichten, dass die Auszeichnung sowohl intern als auch im Recruiting als hilfreiches Orientierungssignal wahrgenommen wird.

Stimme von COMPETARO

„Unser Ziel war es von Anfang an, ein Verfahren zu entwickeln, das Arbeitgeberqualität nachvollziehbar und differenziert abbildet“, erklärt die Geschäftsführung der COMPETARO GmbH. „Die Rückmeldungen zeigen, dass insbesondere der Fokus auf die Mitarbeiterperspektive und die klare Methodik als Mehrwert wahrgenommen werden.“

Über hirebadge® und COMPETARO

hirebadge® ist eine Arbeitgeberauszeichnung der COMPETARO GmbH, einem Institut für Employer Branding und Organisationsentwicklung.

Einordnung und Definition: Was ist hirebadge®?

hirebadge® ist ein Qualitätssignal und zugleich ein Employer-Branding-Instrument, mit dem Arbeitgeber, Führungskräfte und Ausbilder:innen ihre Qualität strukturiert, nachvollziehbar und auf Basis definierter Kriterien sichtbar machen können.

Im Unterschied zu vielen klassischen Ansätzen im Markt beginnt der Prozess nicht mit einer Bewerbung durch das Unternehmen selbst, sondern mit einer Initiative aus dem eigenen Team. Auf dieser Grundlage folgt ein strukturierter Auditprozess mit anonymer Mitarbeiterbefragung und systematischer Auswertung.

hirebadge® ist damit eine bottom-up initiierte Auszeichnung, die auf tatsächlichen Erfahrungen innerhalb der Organisation basiert und diese in eine nachvollziehbare Einordnung überführt.

Dabei versteht sich hirebadge® ausdrücklich nicht als klassisches Siegel für Arbeitgeber, Führungskräfte oder Ausbilder:innen, sondern als Qualitätssignal: Im Fokus steht nicht die Außendarstellung, sondern die Frage, ob definierte Standards in den Bereichen Arbeitskultur, Führung und Zusammenarbeit erreicht werden.

Im Unterschied zu rein meinungsbasierten Formaten basiert hirebadge® auf einem strukturierten Verfahren mit klaren Kriterien und Bewertungsmaßstäben. Ziel ist es, Arbeitgeber- und Führungskompetenz differenziert darzustellen und für Dritte besser einordbar zu machen.

hirebadge® trägt damit zu einer Form der Arbeitgeberdarstellung bei, die stärker auf Nachvollziehbarkeit und Strukturausgerichtet ist – und weniger auf Einzelmeinungen oder isolierte Bewertungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

COMPETARO GmbH

Frau Esther Jonitz-Ebert

Heidelberger Str. 16

74172 Neckarsulm

Deutschland

fon ..: 07131 – 2085529

web ..: https://www.competaro.de

email : kontakt@competaro.de

Die COMPETARO GmbH ist eine unabhängiges Institut für Employer Branding. Als Beratungsunternehmen mit Fokus auf Employer Branding, Führungskultur und Organisationspositionierung unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, Arbeitgebermarke, Kultur und Marktauftritt nicht nur kommunikativ zu schärfen, sondern strukturell wirksam zu entwickeln.

COMPETARO verbindet strategisches Marketing mit fundierter Kultur- und Führungsarbeit. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass starke Marken – intern wie extern – nicht durch Kampagnen entstehen, sondern durch konsistente Führung, klare Positionierung und erlebbare Qualität im Alltag.

Mit hirebadge® hat COMPETARO eine unabhängige Auszeichnung für geprüfte Arbeitgeber-, Führungs- und Ausbildungsqualität entwickelt. Das Siegel macht Qualität nachvollziehbar sichtbar und setzt neue Maßstäbe für glaubwürdiges Employer Branding.

COMPETARO arbeitet mit klein- und mittelständischen Unternehmen, wachsenden Organisationen und zukunftsorientierten Führungsteams, die Transparenz als strategischen Vorteil verstehen und ihre Kultur bewusst gestalten wollen.

Pressekontakt:

COMPETARO GmbH

Frau Esther Jonitz-Ebert

Heidelberger Str. 16

74172 Neckarsulm

fon ..: 07131 – 2085529

email : kontakt@competaro.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.