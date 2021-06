Neue Angebote zum Bachelor Professional: ComPers bietet Online-Schulungen zur digitalen Weiterbildung

ComPers bietet jetzt auch komplett digitale Bildungsangebote für den Bachelor Professional an

ComPers modernisiert den Bildungsweg zum Bachelor Professional und bietet zunehmend mobile Möglichkeiten für die Teilnehmer an. Jetzt steht die Möglichkeit zur Verfügung, sich vollständig online weiterzubilden, falls es nicht gewünscht oder möglich ist, an Präsenzangeboten teilzunehmen. Dadurch ist der Bildungsweg vom Anbieter ComPers noch flexibler, moderner und leichter auf den eigenen Alltag zuzuschneiden.

In Niedersachsen steht Compers für professionelle Weiterbildungen, die sich direkt an die Ansprüche der Firmen richten. Vor allem im Bereich IT werden dabei Lösungen für Mitarbeiter angeboten, die ihr Wissen erweitern und einen anerkannten Abschluss erreichen wollen. Sehr beliebt und von Firmen entsprechend nachgefragt ist mittlerweile der Bachelor Professional.

Bisher bot Compers eine Mischung aus Präsenzstunden und einem Online-Angebot an. Jetzt steht, passend zur starken Fokussierung auf reine Online-Lösungen, ein vollständiges Online-Angebot zur Verfügung. Damit besteht die Möglichkeit, sich ohne zwischenzeitliche Präsenzstunden Online fortzubilden und den anerkannten Bachelor Professional zu erhalten.

Doch was genau zeichnet ComPers aus und welche Vorteile sind gegenüber der Konkurrenz erwähnenswert, die ebenfalls eine Weiterbildung zum Bachelor Professional anbieten?

Viele Vorteile sprechen für ComPers

Besonders hervorzuheben ist hier das innovative, zeitgemäße und sehr flexible Konzept. Darüber hinaus ist durch die kleinere Teilnehmerzahl von nur 20 Personen pro Kurs intensiveres Lernen mit besserer Betreuung möglich als es im Normalfall geboten wird.

Hervorzuheben ist darüber hinaus die interessante Kombination beim Lernweg, bei der ein Prüfungstraining auf verschiedenen Wegen ausgesucht wird. Zur Verfügung steht das Prüfungstraining in Präsenz- oder in Online-Form. Teilnehmer können sich an dieser Stelle selbst aussuchen, welche Variante möglich ist und bevorzugt wird.

Bei Weiterbildungen besteht die Möglichkeit, umfangreiche staatliche Hilfen zur Förderung in Anspruch zu nehmen. Tatsächlich hat jeder Lernwillige bis zu 15.000 Euro für die Meisterausbildung sowie für die DQR Stufen 5, 6 und 7 zur Verfügung, um nur eine Option zu nennen. Entsprechend ist auch der hoch angesehene und von zahlreichen Firmen nachgefragte Bachelor Professional förderungswürdig. Ohne staatliche Förderungen wird oft von Weiterbildungen aufgrund der nicht ganz geringen Kosten abgesehen. Eine weitere Option für viele Arbeitnehmer ist dabei die Unterstützung durch den Arbeitgeber, die als zusätzlicher Anreiz angesehen wird.

Das Angebot von ComPers näher kennenlernen

Weitere Informationen bieten unter anderem die kostenlosen Info Webinare, die von ComPers angeboten werden und alle Aspekte rund um die angebotene Ausbildung beleuchten. Auf diese Weise bleiben keine Fragen offen und es ist möglich, sich selbst von den Lerninhalten, der Umsetzung sowie von dem gesamten Angebot von ComPers zu überzeugen. Die nächsten gratis Info Webinare finden Sie unter https://www.compers.de/.

Das neue Angebot der vollständigen Online-Weiterbildung ist damit für viele Personen interessant, die sich bisher aufgrund von Anfahrtswegen und starren Zeitfenstern gegen Präsenzanteile von Weiterbildungen entschieden haben. Durch einen vollständigen Fokus auf Online-Angebote können durch die aktuelle Technik Seminare problemlos abgehalten werden.

Die Aufbereitung aller Inhalte erfolgt so, dass die Weiterbildung zum Bachelor Professional genau wie die Prüfungsvorbereitung nach Wunsch vollständig online möglich ist. Dadurch entfällt die sonst vorhandene zeitliche und örtliche Einschränkung, natürlich ohne dafür bei der Qualität der Ausbildung zu sparen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ComPers Computer Personalberatung GmbH

Herr Dierk Harder

Seeweg 5

24638 Schmalensee

Deutschland

fon ..: 040 / 69 63 28 461

web ..: https://www.compers.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Compers ist Ihre Anlaufstelle für professionelle IT Weiterbildungen in Hamburg, Hannover & Berlin. Mehr als 1000 Teilnehmer haben seit 1992 bereits erfolgreich an unseren Aufstiegsfortbildungen zum Operativen Professional teilgenommen und sind jetzt erfolgreicher im Projektalltag. Wir haben uns auf diese Karriereanforderungen der Zukunft eingestellt und stehen Weiterbildungsinteressierten sowie kleinen und mittelgroßen Firmen als Bildungsberater und engagierter Umsetzungspartner gerne zur Verfügung. Nehmen Sie an unseren gratis Info Webinaren teil oder kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns Ihnen weiterhelfen zu dürfen!

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Görresstraße 12

80798 München

fon ..: 089200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.