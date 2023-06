Cognigy xApps verbinden Sprache, Text, Multimedia, Anwendungen im Kundendialog – für smarteren Kundenservice

Telefonate und Chats mit dem Kundenservice können mit xApps bequem mit Diensten wie Kameranutzung, GPS, mobiler Geldbörse, Authentifizierung, E-Commerce etc. erweitert werden – ohne Kanalwechsel.

Cognigy, Marktführer im Bereich Conversational AI, hat mit Cognigy xApps eine weitere Innovation für ein besseres Omnichannel-Serviceerlebnis realisiert. Cognigy xApps sind Mobile-First-Webanwendungen, mit denen Unternehmen die gesamte Customer Experience, von der ersten Kontaktaufnahme über den Kauf bis hin zum Service, vereinfachen und optimieren können. Die Lösung hebt mittels frei konfigurierbarer Webapps die Limitierungen der gängigen Interaktionskanäle wie Telefon, Chat, Website auf.

Smartphone-Applikationen zur schnellen Lösung von Fragen/Problemen nutzen

Smartphones bieten eine Fülle an Funktionen wie Kamera, GPS, mobile Geldbörse, Gesichtserkennung etc. Interagiert ein Kunde oder Kundin per Telefon oder Chat mit dem Contact Center, konnten diese bislang jedoch nur über Umwege zur schnellen Lösung des Problems eingesetzt werden. Cognigy xApps erweitert sprach-/textbasierte Interaktionen mit dem Contact Center durch die volle Power des Smartphones. Standortfreigabe (GPS), Foto-Upload, biometrische Sensoren und andere Funktionen können jetzt als Teil eines Dialogprozesses genutzt werden. Statt lange Ziffernreihen vorzulesen, reicht ein Scan. Statt der Angabe eines Ortes reicht ein Klick auf GPS-Freigabe. Statt etwas zu beschreiben, reicht der Upload eines Fotos.

Sichere Omnichannel-Authentifizierung

Messaging-Apps sind zwar beliebt, werfen jedoch Bedenken bzgl. der Sicherheit und des Datenschutzes bei Transaktionen auf. Bei Telefonaten erfolgt die Authentifizierung häufig nur über schwache Sicherheitsabfragen. xApps bieten einen sicheren Kanal zur Erfassung von Authentifizierungsdaten (z. B. Benutzername und Passwort) über alle digitalen und Sprachkanäle hinweg – ohne vertrauliche Kundeninformationen preiszugeben. Zudem können Touch ID und Face ID für eine nahtlose biometrische Authentifizierung genutzt werden – was für eine zusätzliche Sicherheitsebene sorgt und gleichzeitig das Kundenerlebnis intuitiver gestaltet.

Bestellen, beauftragen, abschließen… nahtlose, sichere Transaktionen

Telefonate und Chat sind beliebt, um Dialoge mit Unternehmen zu führen. Webseiten und E-Commerce-Angebote sind aufgrund ihrer User Experience und der Sicherheitsfunktionen beliebt für Transaktionen aller Art. Durch die Einbettung von Cognigy xApps in das Konversationsdesign werden Dialog und sichere Transaktion miteinander verbunden. Kund:innen können so per Telefon oder Chat schnell Buchungen abschließen, Zahlungen tätigen oder sogar Unterschriften einreichen – stets sicher und mit höchster User Experience.

Weitere Informationen zu den xApps unter https://www.cognigy.com/platform/cognigy-xapps

