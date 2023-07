Dubai/London, 09. Juli 2023- Climagate vertieft Partnerschaft mit Von Bohlen & Halbach Cie. FZ-LLC, um maximale Transparenz im CO2-Zertifikatehandel zu erreichen

Climagate, ein führender Anbieter im CO2-Zertifikatehandel, gibt heute die Vertiefung seiner strategischen Partnerschaft mit Von Bohlen & Halbach Cie. FZ-LLC bekannt. Diese erweiterte Zusammenarbeit zielt darauf ab, ein Höchstmaß an Transparenz für den Markt und unsere Kunden zu erlangen.

Der Handel mit CO2-Zertifikaten erfährt dank einer expansiven Digitalisierung zunehmende Transparenz. In diesem Zusammenhang freuen wir uns, die Partnerschaft mit Von Bohlen & Halbach Cie. FZ-LLC weiter auszubauen. Von Bohlen & Halbach Cie. FZ-LLC, mit Sitz in Dubai, beabsichtigt die Zusammenarbeit mit S&P Global zum Zwecke der Registratur und der Handelsaufnahme von CO2 Zertifikaten (Carbon Credits) in digitalisierter Form auf globaler Ebene aufzunehmen. Dieser Schritt wird künftig sämtliche Handelsprozesse vereinfachen, beginnend bei der Verwahrung, als auch beim Verwenden (Austragen/Löschen) von erworbenen Zertifikaten.

Im Zeitalter einer fortschreitenden Digitalisierung gewinnt der Handel mit CO2-Zertifikaten immer mehr an Transparenz und Effizienz. Wir bieten unseren Kunden dank modernster Technologien digitale Lösungen auf der Basis internationaler Regulationen und gewährleisten zudem höchste Sicherheitsstandards bei der Abwicklung und im Umgang mit CO2 Zertifikaten. Ein künftig zentrales Clearing über die angeschlossenen Plattformen von S&P Global eröffnet uns und unseren Kunden dabei völlig neue Perspektiven, insbesondere bei der Beachtung regulativer Vorgaben.

Als einer der führenden Anbieter im CO2-Zertifikatehandel sind wir stolz darauf, unseren Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu leisten. Durch die Digitalisierung unserer Prozesse schaffen wir eine nachhaltigere Zukunft und unterstützen die deutsche Industrie bei der Umsetzung ihrer Klimaziele.

Durch die exklusive Vertriebspartnerschaft mit der Von Bohlen & Halbach Cie. FZ-LLC können wir unseren Kunden schnelle und sichere Lösungen zum Zwecke eines Erreichens von Klimazielen garantieren. Eine Zusammenarbeit mit S&P Global wird das Vertrauen in unsere Produkte stärken und schafft zudem ein Höchstmaß an Transparenz beim Umgang mit CO2-Zertifikaten.

Ein Meilenstein in diesem Digitalisierungsprozess ist die geplante Digitalisierung von 30 Millionen CO2-Zertifikaten des Projektes SA Carbon Programm des Bundesstaates Acre in Brasilien. Die Zertifikate werden durch die Von Bohlen & Halbach Cie. FZ-LLC emittiert und über Climagate LLC als exklusiver Broker interessierten Kunden und Industriekonzernen zugeführt. Das ISA Carbon Programm, ein Projekt, das von der deutschen KFW Development Bank aus Frankfurt sowie dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt wird, ist Teil des REDD Early Movers (REM) Programms.

Die Digitalisierung der CO2-Zertifikate bringt eine erhöhte Transparenz in den Markt und ermöglicht uns effizienter zu handeln. Dieser wichtige Schritt zeigt unser Engagement für Nachhaltigkeit und den Schutz unserer Umwelt. Durch die Verbesserung des CO2-Zertifikatehandels tragen wir dazu bei, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und eine nachhaltige Zukunft zu schaffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CLIMAGATE LTD

Herr Lars Noir

Kensington High Street 219

W8 6BG London

Großbritannien

fon ..: +441865522245

web ..: http://www.c-gate.eu

email : info@c-gate.eu

Über Climagate:

Climagate ist ein führender Anbieter im Bereich CO2-Zertifikatehandel. Mit unserer umfassenden Expertise und unserer fortschrittlichen digitalen Plattform ermöglichen wir unseren Kunden den Handel mit CO2-Zertifikaten auf transparente und effiziente Weise. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Klimaziele zu erreichen und einen positiven Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten.

