Clevertouch erobert den deutschen Markt

Der Hersteller gewinnt fünf große öffentliche Ausschreibungen mit einem Volumen von mehreren Tausend Displays

München, 28. September 2023: Clevertouch, eine der international führenden Marken für interaktive Touchscreen-Lösungen, gibt Gas im deutschen Markt: Die leistungsstarken Display-Lösungen konnten sich innerhalb der letzten Monate in gleich fünf großen Ausschreibungen durchsetzen: Insgesamt 4.000 Displays werden an die vier Städte Düsseldorf, Hildesheim, Eichstätt und Hameln sowie den kommunalen IT-Dienstleister KID Magdeburg GmbH geliefert.

Die Städte Düsseldorf, Hildesheim, Eichstätt und Hameln bestücken mit den leistungsstarken Clevertouch-Displays der Serien Impact Max und Impact Lux jeweils ihre städtischen Grund- und weiterführenden Schulen, das KID Madgeburg nutzt die Lösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche der öffentlichen Hand in verschiedenen Kommunen in Sachsen-Anhalt. Ausschlaggebend dafür, dass Clevertouch den Zuschlag erhielt, waren das unschlagbar gute Preis-Leistungs-Verhältnis sowie der leistungsstarke Funktionsumfang der Lösungen. Damit konnte sich Clevertouch – zum Teil in Shoot-outs vor Ort – gegenüber dem Wettbewerb durchsetzen. Besonders in der Kombination mit der pädagogischen Software Lynx, die plattformübergreifend auf allen gängigen Betriebssystemen nutzbar ist sowie mit der besonders hohen Performance der kabellosen Übertragungsmöglichkeiten bieten die Displays einen absoluten Mehrwert, der die Entscheider überzeugte.

Brandneue Produktlinie für den Technologie-affinen, deutschen Markt

Die deutschen Kommunen zählen europaweit zu den ersten Clevertouch-Kunden, die in den Genuss der brandneuen Serie Impact Lux kommen, die insbesondere mit ihrer Google EDLA Zertifizierung überzeugt. Dank der Zertifizierung bieten die Displays die vertraute, einfach zu bedienende Oberfläche Android-basierter Tablets und Laptops und eine nahtlose Integration in das Google-Ökosystem: Das bedeutet, Anwender können sich über einen einfachen Zugriff auf Google Workspace, Google Teams, Apps aus dem Google Play Store (inkl. Microsoft 365-Suite) sowie Übungen aus Google Classroom und weitere Google-Dienste freuen. Darüber hinaus profitieren User von individuell anpassbaren Startbildschirmen und Navigationsmenüs sowie einer Reihe an starken Sicherheitsfunktionen wie Passwortschutz, zweistufige Authentifizierung, und Datenverschlüsselung.

Von vier auf aktuell zehn Teammitglieder: Clevertouch Deutschland wächst

„Wir freuen uns sehr, dass wir so viele Kunden von Clevertouch überzeugen können“, so Julia Moore, Sales Director Germany & Austria. „Das verdanken wir nicht nur den vielen USPs unserer leistungsstarken Display-Lösungen, sondern auch unserem engagierten Sales- und Support-Team, das wir seit 2022 von damals vier auf aktuell zehn Expertinnen und Experten erfolgreich ausbauen konnten“, so Moore weiter.

Über Clevertouch Deutschland

Clevertouch Deutschland ist eine Marke der Boxlight Group. Erstmals im Jahr 2009 auf den Markt gebracht, kann Clevertouch auf über ein Jahrzehnt an innovativen Entwicklungen zurückblicken und weist eine führende Rolle auf im Markt für Collaboration-Technologie. Clevertouch ist ein mehrfach preisgekrönter Anbieter von Touchscreen- und Digital-Signage-Technologielösungen für den Bildungs- und Unternehmensbereich. Die Marke ist in 74 Ländern vertreten, entwickelt sich ständig auf Basis von Anwender-Feedback weiter und setzt ihre Expansionspläne auf der ganzen Welt fort. Weitere Informationen unter: https://www.clevertouch.com.

