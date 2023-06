Christoph Beutekamp: Ferienwohnungen in Bad Karlshafen sind weiterhin sehr beliebt

Christoph Beutekamp über die Ferienwohnungen in Bad Karlshafen von der Wohnungsbaugenossenschaft Hofgeismar eG.

Bei einem Urlaub in Bad Karlshafen gibt es viel zu entdecken. Die 6 Ferienwohnungen der Wohnungsbaugenossenschaft Hofgeismar eG erlauben entspannte, erholsame Urlaubstage für jeden Geschmack. Christoph Beutekamp bietet mit der Genossenschaft Erholungssuchenden attraktive Ferienwohnungen an, die idyllisch in einem Wohnpark direkt an der Weser liegen. Alle Gäste sind herzlich willkommen und haben viele Möglichkeiten, ihre Urlaubstage in Bad Karlshafen individuell zu gestalten.

URLAUB IN BAD KARLSHAFEN

Die Gäste der 6 Ferienwohnungen der Genossenschaft geben oft die Rückmeldung, dass Bad Karlshafen insbesondere damit punktet, dass man im Ort einen entspannten Urlaub verbringen kann, berichtet Christoph Beutekamp. Besucher lieben vor allem den Barockhafen mitsamt der malerisch auf dem Wasser schaukelnden Boote sowie die Weser Therme. Naturfreunde kommen im wunderschönen Naturpark Reinhardswald voll auf ihre Kosten.

In Bad Karlshafen gibt es vieles zu entdecken. Besonders empfehlenswert in Bad Karlshafen:

o Eine Bootsfahrt an Bord des Weserschiffs Hessen

o Eine Radtour auf dem schön angelegten Diemel Radweg auf 5 Sterne Niveau. Er zählt zu den zwei exzellentesten Radwegen Deutschlands.

o Auf der Ruine Krukenburg lässt es sich auf den Spuren der Brüder Grimm wandeln

o Schleusenfahrten mit Mittelmeerflair

o Schlendern an der hübschen Kurpromanade

o Erkunden der Gegend, der vielfältigen Natur und der Kultur

o Besuchen der Weser Therme mit Saunaland und Warmem Sole-Wasser

WANDERN UND OUTDOOR

Gerade für Wander- und Outdoorfreunde ist hier einiges geboten. 4 neu angelegte Rundwanderwege mit den unterschiedlichsten Anforderungen warten darauf, entdeckt zu werden. Dabei können Wanderer und Spaziergänger atemberaubende Aussichten und Flusslandschaften genießen.

Die herrlichen und gut beschilderten Wanderwege sind schnell von den Ferienwohnungen in Bad Karlshafen zu erreichen:

o Dreiländer Panoramaweg

o Weser Diemel Höhenweg

o Vom Barock zum Mittelalter

o Weser Skywalk

KULTUR IN BAD KARLSHAFEN

Hierzu verrät Christoph Beutekamp Urlaubern etwas ganz Besonderes: Die Klosterburg Stadt Helmarshausen ist immer einen Besuch wert und man erfährt viel Interessantes aus der Blütezeit der Benediktiner Mönche. Kulturell interessant und bedeutsam ist auch der Barockhafen in Bad Karlsberg. Er gilt als einzigartig in Europa und ist ein echtes Urlaubs-Highlight für Wassersportfreunde und Kulturliebhaber.

DIE FERIENWOHNUNGEN

In den voll ausgestatteten Ferienwohnungen fühlen sich Gäste wie Zuhause, weiß Christoph Beutekamp. Und die Lage ist bestechend: So ist die Innenstadt in nur 5 Minuten zu Fuß zu erreichen. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe befinden sich die Wesertherme und der Bootshafen. Die Ferienwohnungen in Bad Karlshafen von der Gewobag überzeugen dabei nicht nur durch ihre gute und ruhige Lage, sondern auch durch die geschmackvolle Einrichtung. Alle 6 Wohnungen sind voll ausgestattet und verfügen über eine Küche, ein Wohnzimmer, jeweils 2 Schlafzimmer und ein Bad. Ein Fernseher ist selbstverständlich auch vorhanden.

ÜBER DIE GEWOBAG

Die Gewobag Hofgeismar eG bietet für jeden Geschmack und jeden Wunsch das richtige Zuhause und ist somit zuverlässiger Partner in Sachen Wohnen und Ferienwohnung. Der Service wird abgerundet durch umfangreiche Leistungen und eine persönliche Betreuung. Im Fokus liegt die ständige Verbesserung der Wohnqualität und die Wünsche und Herzensangelegenheiten der Anwohner. Als Genossenschaft kümmert sich Christoph Beutekamp mit seinem Team unbürokratisch um ihre Mieter und Urlauber.

