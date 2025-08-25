ChatGPT Tricks für Onlinehändler: Clever Mangos und Händlerbund bringen gratis ChatGPT CheatSheet

Jetzt kann es jeder: Mehr Shop-Umsatz, mehr Kunden…. dank dem Clever Mangos Chatgpt CheatSheet in der Händlerbund Edition

Der Hamburger KI-Bildungsspezialist Clever Mangos und der E-Commerce-Marktführer Händlerbund machen gemeinsame Sache und bringen Onlinehändler:innen ein brandneues Erfolgswerkzeug:

Das ChatGPT CheatSheet 2025 – Händlerbund Edition ist ab sofort gratis im Händlerbund Marketplace verfügbar.

Prompten wie die Profis – ohne Vorwissen, ohne Fachchinesisch

Das neue CheatSheet vereint Clever Mangos‘ KI-Kompetenz mit der E-Commerce-Expertise des Händlerbunds und macht Schluss mit KI-Frust im Onlinehandel:

Mit über 10 sofort einsetzbaren Rollen (z.B. SEO-Manager, Retouren-Support, Produktdatenpfleger, Social-Media-Profi) sowie dutzenden E-Commerce-Prompts und dem exklusiven PROMPT+ System gelingen bessere Texte, smarter Kundenservice und kreative Inhalte in Rekordzeit – unabhängig vom Shop-System.

Was das neue CheatSheet für E-Commerce Händler bietet:

* Für alle Marktplätze & Shopsysteme (Amazon, Shopify, Shopware, Woo & Co.)

* Praxisnahe Prompts für Produktbeschreibungen, Bewertungen, Social Posts, Retouren, Newsletter, FAQ und mehr

* Inklusive Soforthilfe-Tipps, Beispiel-Dialogen und Expertenwissen – exklusiv für den Händlerbund

* Systematisch & verständlich: Auch für KI-Einsteiger sofort nutzbar

Starke Stimmen aus beiden Welten

Florian Knust, Mitgründer von Clever Mangos:

„KI wird dann zum Gamechanger, wenn sie verständlich, praxistauglich und sogar ein bisschen unterhaltsam ist. Genau das liefern wir jetzt mit dem Händlerbund – für alle Onlinehändler, die mehr aus ChatGPT machen wollen.“

Leonard Röser, Händlerbund Marketplace-Team:

„Unsere Mitglieder profitieren ab sofort von den neuesten KI-Tricks – clever, alltagstauglich und komplett kostenlos. Gemeinsam mit Clever Mangos heben wir den E-Commerce-Alltag aufs nächste Level!“

Gratis Download & weitere Infos:

Das ChatGPT CheatSheet für Onlinehändler (Händlerbund Edition) gibt’s ab sofort kostenlos hier:

hb-marketplace.com/products/chatgpt-cheatsheet-fuer-onlinehaendler-top-tipps-zum-prompten

Mehr zu Clever Mangos und KI-Weiterbildung für Unternehmen:

clevermangos.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Clever Mangos Bock, Knust, Sollitzer GbR

Herr Florian Knust

Friedensallee 7

22763 Hamburg

Deutschland

fon ..: 01636159796

web ..: https://www.clevermangos.de

email : florian@clevermangos.de

Clever Mangos sind drei Hamburger KI-Experten (Oliver Bock, Florian Knust, Torsten Sollitzer), die Freiberuflern und Unternehmen zeigen, sie mit KI richtig Zeit sparen im Business.

Mit über 75 Jahren kombinierter Managementerfahrung und einer 25.000+ starken Community machen sie KI-Wissen praxisnah und unterhaltsam zugänglich.

Tipp: Der kostenlose KI Newsletter der Clever Mangos hält Dich bei KI immer up-to-date.

Pressekontakt:

Clever Mangos Bock, Knust, Sollitzer GbR

Herr Florian Knust

Friedensallee 7

22763 Hamburg

fon ..: 01636159796

email : florian@clevermangos.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.