Changan Auto setzt sich auf der COP30 für eine gerechte und nachhaltige Zukunft der Automobilindustrie ein

Changan Automobile nahm vom 10. bis 21. November an der COP30 in Belém, Brasilien, teil und beteiligte sich am Forum „China Business Power Driving Global Climate Transition“, das von der China Chamber of International Commerce veranstaltet wurde. Das Unternehmen tauschte sich mit internationalen Organisationen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen über Kooperationsmöglichkeiten für den grünen Wandel der Automobilbranche aus.

Während grüne Mobilität weltweit im Trend liegt, führen uneinheitliche CO?-Vorschriften zu steigenden Compliance-Kosten für Automobilhersteller. Neue Vorgaben wie die EU-Batterieverordnung verlangen inzwischen eine verpflichtende CO?-Bilanzierung und stellen dadurch erhebliche Hürden dar. Changan Automobile betonte, dass die gegenseitige Anerkennung von Standards von zentraler Bedeutung sei – sie gewährleistet fairen Wettbewerb und fördert den branchenweiten Übergang zu klimafreundlicher Mobilität.

Als bedeutender Akteur der chinesischen Automobilindustrie beteiligt sich Changan aktiv an der Mitgestaltung internationaler Regelwerke

In Zusammenarbeit mit Green NCAP, dem China Automotive Technology and Research Center (CATARC) und dem Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungsverein (DEKRA) arbeitet Changan an der gemeinsamen Entwicklung der Leitlinien für die bilaterale CO?-Fußabdruck-Bilanzierung, Verifizierung und gegenseitige Anerkennung im Automobilsektor zwischen China und Europa. Zudem kooperiert das Unternehmen mit dem IVL Swedish Environmental Research Institute sowie weiteren Organisationen zur Erarbeitung der Product Category Rules (PCR) im Rahmen des internationalen Environmental Product Declaration (EPD)-Systems. Damit fördert Changan aktiv die internationale Harmonisierung von Umweltstandards.

Parallel dazu verfolgt Changan konsequent seine unternehmensinterne Dekarbonisierungsstrategie entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Im Fokus steht dabei das Management der Life-Cycle Carbon Emissions (LCCE) – von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion und Nutzung bis hin zum Recycling. Mit diesen Maßnahmen entwickelt das Unternehmen praxistaugliche und übertragbare Lösungen, um den Herausforderungen fragmentierter CO?-Regularien wirksam zu begegnen.

Im Produktionsbereich hat Changan 198 Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung umgesetzt; der Anteil wiederverwendbarer Verpackungen liegt bei über 97 Prozent.

In Bezug auf die Energieinfrastruktur hat Changan an 12 Standorten Photovoltaikanlagen errichtet – mit einer Gesamtleistung von über 200 Megawatt. Diese erzeugen jährlich fast 200 Millionen Kilowattstunden grünen Strom, wodurch rund 173.000 Tonnen CO? eingespart werden. Zudem werden über 20 Millionen Kilowattstunden überschüssiger Strom ins Netz eingespeist.

Die Praxisbeispiele von Changan zeigen deutlich: Die Stärkung der gegenseitigen Standardanerkennung, der Austausch zentraler Technologien und die vertiefte Zusammenarbeit bei Daten können zu faireren Wettbewerbsbedingungen für die globale Automobilindustrie führen.

Dieser Ansatz beschleunigt eine grüne und inklusive Entwicklung, schafft Vertrauen und erschließt erhebliche Nachhaltigkeitspotenziale. Mit Blick auf die Zukunft verfolgt Changan weiterhin eine offene Strategie, fördert den globalen Konsens, überwindet grüne Handelsbarrieren und arbeitet weltweit mit Partnern zusammen, um eine gerechte und nachhaltige Zukunft der Mobilität zu gestalten.

