Champagne D. Rock präsentiert: Ihr eigener Luxus-Hauschampagner

… holen Sie sich Ihre No. 1 Edition ins Haus.
Die internationale Luxusmarke Champagne D. Rock erweitert ihr Portfolio um ein exklusives neues Geschäftsfeld:
„Ihr eigener Luxushauschampagner by D. Rock“
Mit diesem innovativen Konzept bietet Champagne D. Rock Kunden weltweit die Möglichkeit, ihren eigenen, vollständig individualisierten Champagner zu kreieren – und damit ein einzigartiges Produkt zu schaffen, das perfekt zur eigenen Marke, Location oder Persönlichkeit passt.
Die Basis dieses Angebots bildet die ikonische No. 1 Edition von Champagne D. Rock, die als Fundament für die Individualisierung dient. Anstelle des klassischen Designs der No. 1 Edition haben Kunden die Möglichkeit, ihr eigenes Logo zu integrieren und so eine vollständig personalisierte Edition zu erschaffen.
Kunden können aus sieben exklusiven Champagne D. Rock Sorten wählen, die für höchste Qualität und unverwechselbaren Charakter stehen.
Darüber hinaus eröffnet das Konzept weitreichende Individualisierungsmöglichkeiten:
Auswahl der Flaschenfarbe
Integration eines eigenen Logos (anstelle der No. 1 Edition)
Veredelung durch die ikonischen hochwertigen Metalllogos von D. Rock
Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal:
Alle Flaschen sind vollständig lackiert und erhalten dadurch eine edle, hochglänzende Oberfläche. Diese aufwendige Verarbeitung macht jede Flasche zu einem echten Designobjekt und hebt Champagne D. Rock deutlich vom Wettbewerb ab.
Der Gründer Christoph Hofmann sieht darin den nächsten strategischen Schritt der Marke:
„Wir bieten nicht nur Champagner, sondern ein Statement. Unsere Kunden möchten Individualität, Exklusivität und Wiedererkennungswert – genau das ermöglichen wir mit diesem Konzept.“
Das neue Angebot wird bereits international stark nachgefragt – insbesondere von gehobener Gastronomie, Hotels, Eventveranstaltern sowie privaten Kunden. Neben der Exklusivität überzeugt auch die attraktive Preisstruktur, die einen Einstieg in das Luxussegment wirtschaftlich interessant macht.
Mit „Ihr eigener Luxushauschampagner by D. Rock“ setzt Champagne D. Rock erneut Maßstäbe an der Schnittstelle von Luxus, Individualisierung und globaler Markeninszenierung.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
HoLa Diamond GmbH
Herr Hans Land
Josef-Nawrocki-Straße 34
12587 Berlin
Deutschland
fon ..: 09375/3149987
web ..: http://www.d-rock.eu
email : info@d-rock.eu
Pressekontakt:
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