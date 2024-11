Electimuss London lanciert den neuen Duft „Caspian Cherry“ aus der Explorer Collection

Caspian Cherry – Eine sinnliche Hommage an römische Festlichkeiten und die sinnliche Kirsche

Caspian Cherry von Electimuss London ist eine Hommage an die von den Römern entdeckte Süßkirsche, die in den Handelsbeziehungen mit den Völkern rund um das Kaspische Meer ihren Weg nach Europa fand. Parfümeur Kevin Mathys hat die süßen Köstlichkeiten, die einst bei berauschenden bacchantischen Festen serviert wurden, in eine zeitgemäße, luxuriöse Duftkomposition übersetzt. Das Extrait de Parfum verbindet den köstlichen Charakter der Kirsche mit raffinierten Gourmand-Noten und schafft so eine opulente, sinnliche Duftwelt, die die verführerische Süße der Frucht in moderne olfaktorische Dekadenz überführt.

Der Duft eröffnet mit der verführerischen Süße von Mandellikör und saftigen schwarzen Kirschen, begleitet von bittersüßer dunkler Schokolade. Würziger Honig und weiche Kokosnuss verleihen dem Duft Tiefe, während Kaffee und Vetiver eine warme, erdige Basis schaffen. Pudrige Tonkabohne verlängert den Eindruck der Kirsche, während cremiges Sandelholz und seidige weiße Schokolade den luxuriösen Ausklang vollenden. Caspian Cherry bringt so die opulente Atmosphäre antiker Feste in eine sinnliche, moderne Komposition.

Inspiriert von der römischen Entdeckung der Süßkirsche am Kaspischen Meer, vereint Caspian Cherry den köstlichen Charakter dieser Frucht mit edlen Gourmand-Noten Caspian Cherry ist eine luxuriöse Gourmand-Komposition, die die verführerische Süße der Kirsche in eine moderne, dekadente Duftwelt überträgt.

DIE EXPLORER COLLECTION

Die neue Explorer Collection von Electimuss ist der römischen Gesellschaft und ihrer Vorliebe für Entdeckungen nachempfunden – zelebriert werden neue Erfahrungen, Ideen und der Handel. Die Römer ließen nur wenige Grenzen unerforscht, überquerten Kontinente und Meere, um neue Handelsrouten zu etablieren und nahmen so Erlebnisse, Philosophien, Waren und Aromen aus anderen Kulturen in ihr Eigenreich auf. Die Explorer Collection lässt sich von dieser Fülle an materiellen, sensorischen und intellektuellen Erkundungen inspirieren und interpretiert diese neuen Horizonte in ihren modernen Kompositionen.

CASPIAN CHERRY EXTRAIT DE PARFUM 100ml : UVP EUR235,00

DUFTFAMILIE: Gourmand, Holzig

PARFÜMPYRAMIDE

KOPFNOTE: Amaretto Likör, schwarze Kirsche, dunkle Schokolade

HERZNOTE: Zimt, Vetiver, Honig, Kokosnuss, Kaffee

BASIS: Patchouli, Sandelholz, weiße Schokolade, Tonkabohne

Erhältlich ab November 2024_ _in Deutschland, Österreich und in der Schweiz in ausgewählten Parfümerien, Konzept Stores und Kaufhäusern.

Durch die Kreation unverwechselbarer und individueller Düfte, die zum persönlichen Ausdruck des eigenen Charakters avancieren, wird der Alltag aufgewertet. Electimuss London kreiert Parfums, die Kunden lieben, mit denen sie spielen und die sie sammeln.

