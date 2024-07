Case Study: Implementierung von Dynamic Shared Ownership (DSO) in einem internationalen Konzern

Der Vorstand beschließt, das Modell der Dynamic Shared Ownership (DSO) in Kombination mit dezentraler Entscheidungsfindung und selbstorganisierten Teams einzuführen.

Ein internationaler Konzern mit mehreren tausend Mitarbeitenden weltweit steht vor der Herausforderung, seine Agilität zu erhöhen, die Mitarbeitermotivation zu steigern und die Innovationskraft zu fördern.

Der Vorstand beschließt, das Modell der Dynamic Shared Ownership (DSO) in Kombination mit dezentraler Entscheidungsfindung und selbstorganisierten Teams einzuführen. Die Ziele und Key Results (OKRs) werden dabei als strategisches Instrument genutzt, um die Implementierung zu steuern und den Fortschritt zu messen.

?Dezentrale Entscheidungsfindung: Vorteile und Herausforderungen der Dezentralisierung in Entscheidungsprozessen

Vorteile der Dezentralisierung

Schnelligkeit und Flexibilität:

OKR Beispiel:

Objective: Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen.

Key Results:

Verkürzung der durchschnittlichen Entscheidungszeit bei Markteinführungen neuer Produkte um 25%.

Erhöhung der Anzahl der Produkteinführungen pro Jahr um 15%.

Einführung eines digitalen Tools zur Echtzeit-Analyse von Marktdaten in allen Abteilungen innerhalb von sechs Monaten.

Erhöhte Motivation und Engagement:

OKR Beispiel:

Objective: Steigerung des Mitarbeitermotivation und -engagements.

Key Results:

Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit in jährlichen Umfragen um 20%.

Reduzierung der Mitarbeiterfluktuation um 10%.

Einführung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms, das auf individuellen Beiträgen basiert, innerhalb von neun Monaten.

? DSO und dezentrale Entscheidungsfindung: Flexibilität und Engagement steigern.

Schnelligkeit und Flexibilität: Dezentrale Entscheidungsstrukturen ermöglichen es Teams, schneller auf Veränderungen im Markt zu reagieren. Mitarbeitende vor Ort können Entscheidungen treffen, ohne auf Genehmigungen von übergeordneten Hierarchiestufen warten zu müssen. Dies beschleunigt den gesamten Entscheidungsprozess und erhöht die Flexibilität des Unternehmens.

Erhöhte Motivation und Engagement: Wenn Mitarbeitende die Möglichkeit haben, eigenständig Entscheidungen zu treffen, fühlen sie sich stärker in den Erfolg des Unternehmens eingebunden. Diese erhöhte Verantwortung fördert die Motivation und das Engagement, da die Mitarbeitenden direkt die Auswirkungen ihrer Entscheidungen sehen können.

Förderung von Innovation: Dezentralisierte Strukturen ermutigen zu kreativen Lösungsansätzen, da Teams die Freiheit haben, neue Ideen auszuprobieren und Risiken einzugehen. Dies kann zu innovativen Produkten und Dienstleistungen führen, die dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

?Selbstorganisierte Teams: Erfolgsstrategien zur Förderung von Eigenverantwortung und Selbstmanagement bei den Mitarbeitenden

Erfolgsstrategien zur Förderung von Eigenverantwortung

Klare Ziele und Erwartungen:

OKR Beispiel:

Objective: Steigerung der Eigenverantwortung der Teams.

Key Results:

100% der Teams erstellen und verfolgen ihre eigenen OKRs.

Durchführung von vierteljährlichen Review-Meetings, in denen jedes Team seine Fortschritte und Herausforderungen präsentiert.

Erhöhung der Zahl der Projekte, die von Teams autonom initiiert und durchgeführt werden, um 30%.

Kontinuierliches Feedback:

Lösungsansatz: Einführung eines 360-Grad-Feedback-Systems, bei dem Mitarbeitende regelmäßig Feedback von Kollegen, Vorgesetzten und direkten Untergebenen erhalten. Dies wird in das OKR-Framework integriert, um sicherzustellen, dass das Feedback zur Erreichung der Key Results beiträgt.

Autonomie und Entscheidungsfreiheit:

Lösungsansatz: Teams erhalten die Freiheit, ihre eigenen OKRs zu definieren und umzusetzen. Das Management stellt lediglich sicher, dass die übergeordneten Unternehmensziele berücksichtigt werden, greift jedoch nicht in die operativen Entscheidungen der Teams ein.

Erfolgsstrategien zur Förderung von Selbstmanagement

Schulung und Entwicklung:

OKR Beispiel:

Objective: Verbesserung der Selbstmanagement-Fähigkeiten der Mitarbeitenden.

Key Results:

Durchführung von zehn Selbstmanagement-Workshops pro Jahr.

Einführung eines Mentoring-Programms mit einer Teilnahmequote von 80%.

Bereitstellung von Online-Ressourcen und E-Learning-Kursen zum Thema Zeitmanagement und Selbstorganisation für alle Mitarbeitenden.

? Mit DSO und OKRs zu mehr Transparenz und Eigenverantwortung.

Klare Ziele und Erwartungen: Selbstorganisierte Teams benötigen klare Ziele und Erwartungen, um effektiv arbeiten zu können. Durch die Festlegung spezifischer, messbarer und erreichbarer Ziele können Teams ihre Fortschritte verfolgen und sicherstellen, dass sie auf Kurs bleiben.

Kontinuierliches Feedback: Regelmäßiges Feedback ist entscheidend, um die Leistung von selbstorganisierten Teams zu optimieren. Offene und konstruktive Rückmeldungen helfen den Mitarbeitenden, ihre Stärken zu erkennen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Dies fördert eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und Wachstums.

Autonomie und Entscheidungsfreiheit: Um Eigenverantwortung zu fördern, müssen Teams die Autonomie haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Dies bedeutet, dass Führungskräfte den Mitarbeitenden vertrauen und ihnen die Freiheit geben müssen, ihre Arbeit selbst zu organisieren und Prioritäten zu setzen.

?Fazit

Die Förderung der Unternehmensagilität durch dezentrale Entscheidungsfindung und selbstorganisierte Teams bietet zahlreiche Vorteile, darunter erhöhte Flexibilität, Innovation und Mitarbeitermotivation.

Allerdings müssen Unternehmen auch die Herausforderungen dieser Ansätze, wie Koordinationsprobleme und Qualitätskontrolle, berücksichtigen und entsprechende Strategien zur Bewältigung entwickeln.

Mit klaren Zielen, kontinuierlichem Feedback, gezielten Schulungsmaßnahmen und einer Kultur der Verantwortung können Unternehmen die Vorteile von Dynamic Shared Ownership voll ausschöpfen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken.

