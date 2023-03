Endlich drängt der Frühling ins Land und die Camperseele jauchzen: Bald geht es wieder los. Im Salzkammergut wartet das besondere Naturerlebnis für Camper und solche, die es werden wollen.

Das Salzkammergut ist ein wahres Naturparadies und bietet eine einzigartige Kulisse für Camping-Abenteuer. Der ideale Ausgangspunkt für das Naturerlebnis Salzkammergut ist der „Camping Schatzlmühle“ im wunderschönen Almtal. Der Campingplatz liegt mitten in den Bergen, umgeben von grünen Wäldern und klaren Seen und bietet die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Urlaub.

Im Almcamp Schatzlmühle, dem Campingplatz im Salzkammergut erwarten die Campingfreunde ideale Bedingungen für einen Urlaub mitten in der Natur:

o Eine einzigartige Lage: Der Campingplatz befindet sich inmitten der herrlichen Berge des Salzkammerguts und bietet einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Landschaft. Hier kann Natur hautnah erlebt werden.

o Abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten: Camping im Salzkammergut mit zahlreichen Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt, darunter Wandern, Radfahren, Schwimmen, Angeln und vieles mehr. Hier ist für jeden etwas dabei!

o Moderne Annehmlichkeiten: Der Campingplatz ist mit Stromanschlüssen, sanitären Einrichtungen und einem Shop bestens ausgestattet. Urlaubsziele in Sachen Kultur, Sport und Kulinarik befinden sich in angenehmer Reichweite.

o Gemütliche Unterkünfte: Das Almcamp bietet verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten, darunter Stellplätze für Zelte und Wohnwagen sowie gemütliche Chalets. So kann der Aufenthalt ganz nach individuellen Wünschen gestaltet werden.

o Familiäre Atmosphäre: Der Campingplatz wird familiär betrieben und begeistert mit seiner warmen und einladenden Atmosphäre die Urlaubsgäste seit vielen Jahren.

Natur hautnah erleben und eine Auszeit vom Alltag: Das bietet das Almcamp Schatzlmühle!

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Almcamps unter www.almcamp.at.

Wir bieten unseren Gästen Camping in familiärer Atmosphäre im wunderschönen Almtal! Camping Schatzlmühle liegt direkt am glasklaren Almfluss. Die drei Hektar große Campinganlage bietet Platz für Sommergäste genauso wie für Dauercamper. Hunde sind herzlich willkommen!

Egal, ob für einen Langzeit- oder Kurzzeiturlaub, für Sommer- oder Herbstferien oder im Winter: Camping Schatzlmühle bietet Erholung und Genuss zu fairen Preisen. Großzügige Stellplätze unterstreichen den Komfort der Anlage.

