Cabrio Oldtimer Tour 2023: Auf den Spuren von Kaiserin Sissi durch Tirol und Südtirol zum 125. Todestag

Im September geht es los – anlässlich des 125. Todestages folgen die Streckenverläufe den Spuren der Kaiserin Sissi. Cabrio-Oldtimer-Tour durch Tirol und Südtirol.

Mit dem geliebten Cabrio bei Sonnenschein wunderschöne Touren fahren … Welcher Cabrio- und Oldtimer-Fan träumt nicht davon? Wenn man hierbei dann auch noch mit Gleichgesinnten zusammenkommt und neue, aufregende Kontakte knüpfen kann, ist das vermutlich kaum noch zu toppen. Anlässlich des 125. Todestages der Kaiserin Sissi starten im September „Kaiserin Sissis Cabrio Days„. Bei den Sterntouren ist Kaiserin Sissi quasi als Patin der Veranstaltung im Hintergrund allgegenwärtig. Insgesamt werden acht liebevoll ausgewählte Touren durch die traumhaften Landschaften der Dolomiten Südtirols und Osttirols gefahren. Zur Wahl stehen drei Abschnitte, die einzeln oder auch als Gesamtpaket buchbar sind. Aufgrund der besonderen Bedürfnisse insbesondere der Oldtimer Cabrios ist es obligatorisch dass ein Mechaniker die Sterntouren begleitet. Kleinere Probleme können auf diese Weise schnell behoben werden, ohne dass die Oldtimer Tour insgesamt gefährdet wird. Nach den Tour-Tagen voller neuer Eindrücke erwartet die Teilnehmer zurück in ihrem Ausgangshotel ein tolles Rahmenprogramm, wie beispielsweise eine Tanzshow der Scuola di Ballo Club Odeon, ein Tanzabend oder ein Konzertabend mit der berühmten Südtiroler Opernsängerin Martina Bortolotti von Haderburg.

Kaiserin Sissis Cabrio Oldtimer Tour 2023: Eine Reise durch die Dolomiten zum 125. Todestag – Erleben Sie den Zauber der Kaiserin im Cabrio

Ausgewählte Touren mit traumhaften Zielen machen Kaiserin Sissis Cabrio Days zu einem Event der Extraklasse

Teil A der Cabrio Oldtimer Tour führt durch das Burggrafenamt und beinhaltet darüber hinaus eine abwechslungsreiche geführte Tour in den Dolomiten. Es geht durch Berge und Täler, wobei sich den Fahrern und natürlich ihren Beifahrern fantastischen Panorama-Ausblicke eröffnen. Bei Teil B erwarten den Cabrio-Liebhaber eine Pässefahrt durch Südtirol, die Großglockner-Tour und schließlich die atemberaubende Staller Sattel Tour. Den krönenden Abschluss der Kaiserin Sissis Cabrio Days bildet die Tour C. Bei dieser Cabrio Oldtimer Tour geht es ebenfalls über ausgewählte Pässe und darüber hinaus fahren die Teilnehmer ein sogenanntes Pässe-Karussell. Außerdem genießen sie eine weitere Dolomiten-Tour. Alle Touren werden von einem attraktiven Rahmenprogramm und einer Preisverleihung begleitet. Drei attraktive Hotels bieten mit einem Frühstück, das keine Wünsche offenlässt, einen optimalen Start in den Tag. Außerdem genießen die Teilnehmer neben ihrer Halbpension und der Rundum-Betreuung eine auf ganzer Linie überzeugende Ausstattung der liebevoll ausgewählten Hotels.

Weitere Informationen zur Oldtimer-Tour finden Sie unter https://classicteam.info/event/

Kurzzusammenfassung

Anlässlich des 125. Todestages der Kaiserin Sissi veranstaltet das „Classic Team South Tyrol – Dolomites“ drei Sternetouren, die „Kaiserin Sissis Cabrio Days“. Neben den insgesamt acht Touren innerhalb von drei einzelnen Paketen wird ein umfangreiches Rahmenprogramm sowie eine Gewinnausschüttung geboten. Die Unterbringung erfolgt bei Halbpension in außergewöhnlichen 4-Sterne-Hotels in Meran, Sillian sowie dem Gadertal.

Pressekontaktdaten:

Christian Bianco

Postfach 02

39018 Terlan

(Südtirol)

Email: president@classicteam850.com

Handy: +39 338 314 67 79

Web: https://classicteam.info/

Über Classic Team

Der Ursprung des Classic Teams liegt in einer 145 jährigen Familientradition und organisiert seit Jahren unvergessliche Oldtimer-Touren an den spektakulärsten Orten Europas. Jeder einzelne Programmpunkt wird akkurat ausgearbeitet, um ein rundes Gesamtprogramm zu bieten, das das

Fahren durch atemberaubende Landschaften mit Kulinarik, POI und vielem mehr verbindet. Von majestätischen Alpenpässen bis hin zu historischen Städten und malerischen Küstenstraßen ermöglicht Classic Team ein unvergessliches Erlebnis. Unsere sorgfältig zusammengestellten Touren umfassen erstklassige Oldtimer-Fahrzeuge und maßgeschneiderte Routen.

Dank unserer Partnerschaften mit renommierten Unternehmen können wir auch kulinarische Erlebnisse, Besichtigungen und vieles mehr anbieten. Lassen Sie sich von Classic Team auf eine Reise mitnehmen, die Ihnen nicht nur das Vergnügen des Oldtimer-Fahrens bietet, sondern auch die reiche Kultur und die Gastronomie Europas entdecken lässt.

