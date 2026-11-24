Mit BLACK DRAGON präsentiert BYRON PARFUMS eine kraftvolle Duftkomposition, die exotische Früchte, warme Gewürznuancen und sinnliche Holznoten zu einem außergewöhnlichen Dufterlebnis vereint.

Ein kraftvoller Duft zwischen exotischer Süße und geheimnisvoller Tiefe

Exotische Früchte, warme Gewürznuancen und sinnliche Holznoten: Mit BLACK DRAGON entführt die französische Nischenparfummarke BYRON PARFUMS in eine Welt voller Kontraste und intensiver Dufterlebnisse. Als Teil der PIRATES COLLECTION vereint das Extrait de Parfum die fruchtige Süße von Honig, Mango und Ananas mit der Wärme von Bourbon-Vanille, Tabak und Sandelholz. Eine ausdrucksstarke Komposition, die orientalische und gourmandige Facetten miteinander verbindet und durch ihre unverwechselbare Duftsignatur besticht.

BLACK DRAGON – Ein Nektar voller Kraft

Inspiriert von der kraftvollen Energie eines Kung-Fu-Soundtracks, verkörpert BLACK DRAGON eine faszinierende Verbindung aus Stärke, Sinnlichkeit und geheimnisvoller Tiefe. Wie eine mythische Kreatur zwischen Feuer und Asche entfaltet der Duft eine intensive, beinahe hypnotische Ausstrahlung.

Den Auftakt bildet ein exotisches Zusammenspiel aus goldenem Honig, saftiger Mango und frischer Ananas. Die fruchtigen Noten verleihen der Komposition eine intensive, sonnenverwöhnte Süße und schaffen einen spannenden Kontrast zu den warmen Akkorden, die sich im weiteren Duftverlauf entfalten.

Im Herzen treffen aromatischer Tabak, cremige Bourbon-Vanille und edles Sandelholz aufeinander. Die Kombination aus würziger Intensität und sanfter Wärme verleiht BLACK DRAGON seinen unverwechselbaren Charakter und unterstreicht die sinnliche Tiefe der Komposition.

Die Basis aus Amber, Moschus und Patchouli rundet das Dufterlebnis mit dunklen, warmen Nuancen ab. Sie verleiht dem Parfum eine elegante, magnetische Präsenz und vollendet das Zusammenspiel aus exotischer Süße, würziger Wärme und geheimnisvoller Intensität.

BLACK DRAGON ist ein Duft für alle, die das Außergewöhnliche suchen. Kraftvoll, sinnlich und voller Charakter – eine olfaktorische Komposition, die Individualität und Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringt.

Duftpyramide

Kopf: Honig, Mango, Ananas

Herz: Bourbon-Vanille, Sandelholz, Tabak

Basis: Amber, Moschus, Patchouli

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ÜBER BYRON PARFUMS

Gegründet 2016 von Yann Derriennic, alias LARCHITECT, verbindet BYRON PARFUMS die Energie französischer Street Culture mit der Kunst der Haute Parfumerie. Inspiriert von Musik, Graffiti und urbaner Kreativität kreiert der autodidaktische Duftschöpfer charakterstarke Parfumkompositionen, die bewusst mit Konventionen brechen. Wie ein Musikstück entstehen seine Kreationen Note für Note und vereinen ausdrucksstarke Rohstoffe zu individuellen Duftsignaturen. Die hochkonzentrierten Parfumextrakte stehen für Kreativität, Intensität und eine unverwechselbare Handschrift.

