BVDVA Start-up-Award 2025

Der BVDVA Start-up-Award richtet sich an junge Unternehmen in der Branche, die innovative Ansätze für eine digitale, gesundheitlich-pharmazeutische Versorgung bieten.

Am 26./27. Juni 2025 findet der BVDVA-Kongress statt. Der jährliche Branchentreff des Arzneimittelversandhandels in Deutschland zieht rund 350 Gäste aus der Apothekenwelt, der Pharmaindustrie, dem Logistikbereich, dem Online-Marketing, der Politik und den Medien an. Im kommenden Jahr wird das Spektrum erweitert.

2025 soll die Veranstaltung für ein breiteres Publikum noch attraktiver gestaltet werden. Dazu lädt der BVDVA gezielt junge Unternehmen sowie innovative Ansätze für die digitale, gesundheitlich-pharmazeutische Versorgung der Zukunft ein.

Um innovativen Konzepten eine Plattform zu bieten, wurde der Start-up-Award ins Leben gerufen. Der Award bietet jungen Unternehmen die Gelegenheit, ihre Ideen auf dem Kongress live zu präsentieren und wertvolle Kontakte in der Branche zu knüpfen. Ziel ist es zudem, den Bewerbungsprozess so einfach wie möglich zu gestalten: „Wir wollen von niemanden wertvolle Zeit für eine umfangreiche und aufwendige Bewerbung in Anspruch nehmen. Es geht nur darum, eine Idee und ein Gefühl davon zu bekommen, was genau hinter einem Unternehmen oder einem innovativen Geschäftsmodell steckt. Das soll per Kurz-Video erfolgen. Dazu ein paar erklärende Worte – fertig“, so BVDVA-Geschäftsführer Udo Sonnenberg.

Bewerbung:

* Unkompliziert mit 30-Sekunden Video + kurzes Statement über das Unternehmen (ca. 250 Wörter max.) + Logo

* Einreichung per E-Mail an award @ bvdva-kongress.de (Deadline: 31.03.2025)

Ablauf:

* Alle Bewerbungen werden auf einer Landing-Page bvdva-kongress.de gesammelt; die Seite wird im weiteren Verlauf entsprechend beworben

* Das Online-Voting für die TOP 5 (diese dürfen auf dem Kongress live pitchen) läuft voraussichtlich vom 01.04.-15.04.2025

* TOP 5 bekommen

* Freiticket für den Kongress 2025

* 50% Rabatt auf einen möglichen Standplatz beim #bvdva26 (Datum steht noch nicht fest)

* Alle haben Chance auf Platz 1 oder 2 – erfolgt per Publikumswahl am ersten Kongresstag (26.06.2025)

Preise:

1. Platz: BVDVA-Förderpartnerschaft für ein Jahr (Wert: 2750EUR) – inkl. Freiticket auch 2026 + Ausstellerstand beim 19. BVDVA-Kongress 2026

2. Platz: Ausstellerstand 2026 – inkl. Freiticket 2026

Die vollständigen Inhalte sind auch in diesem Clip auf Youtube zusammengefasst (LINK). Pressemitteilung auf der BVDVA-Web-Seite.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bundesverband Deutscher Versandapotheken – BVDVA

Herr Udo Sonnenberg

Albrechtstr. 13

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-84712268-55

web ..: https://bvdva.de

email : presse@bvdva.de

Der Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA) ist seit 2004 Interessenvertreter und Dienstleister der zugelassenen deutschen Versandapotheken und schützt deren beruflichen, wirtschaftlichen und politischen Interessen. Der BVDVA arbeitet auf Landes- und Bundesebene und engagiert sich für die Sicherstellung einer hohen Qualität der pharmazeutischen Versorgung im Arzneimittelversandhandel, wobei die bestmögliche pharmazeutische Beratung und Betreuung der Patienten im Fokus steht.

Pressekontakt:

Bundesverband Deutscher Versandapotheken – BVDVA

Herr Udo Sonnenberg

Albrechtstr. 13

10117 Berlin

fon ..: 030-84712268-55

email : presse@bvdva.de

