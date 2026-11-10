Busbasierte Prüftechnik von müller+krahmer: ein System, viele Protokolle

Prüfung von Sensoren und Aktoren mit Feldbusschnittstellen heißt, mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Bussen umgehen zu können. Die müller+krahmer GmbH verfügt über das entsprechende Know-how.

Wer heute Sensoren, Aktoren oder ganze Prüfsysteme mit Feldbusschnittstelle testen will, steht vor einer Herausforderung, die weit über die reine zyklische Kommunikation hinausgeht. Die müller+krahmer GmbH aus Kaulsdorf in Thüringen hat sich genau darauf spezialisiert: Testsysteme, die mit einer Vielzahl unterschiedlicher Busse umgehen und im laufenden Betrieb zwischen ihnen wechseln können.

Das betrifft neben Realtime-Ethernet-Bussen wie EtherCAT auch „verdrahtete“ Feldbusse wie Profibus und CAN/CANopen sowie das Kommunikationssystem IO-Link. Neben der grundsätzlichen Funktion des jeweiligen Busses prüfen die Systeme von müller+krahmer vor allem, wie schnell Datenerfassung und Steuerung über die Busgrenze hinweg funktionieren, mit besonderem Fokus auf dem dynamischen Verhalten. Und weil es in der Praxis selten beim reinen Test bleibt, kommen meist noch Konfiguration, Parametrierung und Software-Updates hinzu, sei es über plattformunabhängige Mechanismen wie FTP, TFTP, HTTP oder Device Firmware Upgrade, oder über busspezifische Verfahren wie Ethernet over EtherCAT, File over EtherCAT oder die automatische Vergabe von IP-Adresse und Stationsname bei Profinet.

Wie sich dieser Anspruch konkret umsetzen lässt, zeigen mehrere Beispiele aus der Praxis von müller+krahmer. Bei den Prüfständen für pneumatische Stetigventile bei Emerson Aventics erlaubt eine „On-the-fly“-Busumschaltung die automatische Anpassung an Prüflinge mit unterschiedlichsten Schnittstellen, aktuell EtherCAT, Profinet und SERCOS III. Beim Prüfstand für Radialkolbenpumpen übernimmt eine EtherCAT-Bridge die Kommunikation zwischen der DIAdem-Ebene für Konfiguration und Auswertung und einer separaten TwinCAT-Ebene für Steuerung und Hardware-Anbindung. Und bei der Applikation Zustandsmonitor für die Analyse von CAN-Daten aus Fahrzeug-Meßfahrten wandelt ein CAN-Logdatei-Konverter die auf dem Fahrzeugbus mitgeschnittenen Botschaften automatisiert in das DIAdem-eigene TDM-Format um, als Basis für die anschließende, weitgehend automatisierte Auswertung.

Der gemeinsame Nenner dieser sehr unterschiedlichen Anwendungsfälle: Statt für jeden Bus und jede Kombination von Bussen eine eigene Insellösung zu entwickeln, setzt müller+krahmer auf eine einheitliche, konfigurierbare Systemarchitektur, die sich an die jeweilige Bus-Landschaft des Prüflings anpasst, nicht umgekehrt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

müller+krahmer GmbH

Herr Holger Müller

Könitzer Str. 14

07338 Kaulsdorf

Deutschland

fon ..: 036733 / 23286

fax ..: 036733 / 23287

web ..: https://www.mueller-krahmer.de

email : mueller@mueller-krahmer.de

Die müller+krahmer GmbH mit Sitz im thüringischen Kaulsdorf ist spezialisiert auf Prüfautomatisierung und automatisierte Datenanalyse auf Basis von NI LabVIEW und NI DIAdem. Als NI Partner entwickelt das Unternehmen kundenspezifische Meß- und Prüfapplikationen ebenso wie eigene Software-Erweiterungen – mit besonderem Schwerpunkt auf der Anbindung unterschiedlichster Feldbusse und der Echtzeiterweiterung von NI-Software durch Beckhoff TwinCAT. Das Leistungsspektrum reicht von der Konzeption über die Konfiguration von Hard- und Software bis zur schlüsselfertigen Inbetriebnahme vor Ort und individuellen Schulungen.

Pressekontakt:

müller+krahmer GmbH

Herr Holger Müller

Könitzer Str. 14

07338 Kaulsdorf

fon ..: 036733 / 23286

email : mueller@mueller-krahmer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.