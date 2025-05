Buchsbaumzünsler-Befall – Erste Hilfe Maßnahmen

Alarm im Garten: Fraßspuren, Gespinste und kahle Buchsbäume – der Buchsbaumzünsler ist auch im Jahre 2025 wieder da!

Der Buchsbaumzünsler sorgt auch im Mai 2025 erneut für Aufregung in heimischen Gärten: Zahlreiche Hobbygärtner und Gartenbesitzer entdecken aktuell Fraßspuren, Gespinste und kahle Buchsbäume. Der gefräßige Falter legt seine Eier auf den Blättern des Buchsbaums ab – und kurze Zeit später machen sich die hungrigen Raupen über das Grün her.

Früherkennung und schnelles Handeln sind entscheidend. Wird ein Befall festgestellt, ist schnelles Eingreifen gefragt, um den Buchsbaumzünsler nachhaltig zu bekämpfen. Zunächst müssen befallene Pflanzen gründlich kontrolliert und von Raupen sowie Gespinsten befreit werden. Mechanisches Entfernen oder der Einsatz zugelassener Pflanzenschutzmittel kann helfen, den akuten Schaden zu begrenzen. Wichtig ist: Je früher der Befall erkannt wird, desto besser stehen die Chancen, den Buchs zu retten.

Aber nach der Notfall-Bekämpfung gilt es Vorzubeugen. „Wer seinen Buchsbaum nachhaltig schützen möchte, sollte sofort nach der Sofortmaßnahme das patntierte Buxit-Netz anbringen“, erklären die Profis. Das stachelige Buxit-Netz bewahrt den Buchsbaum effektiv vor dem nächsten Flug des Zünslers, einem der gefährlichsten Buchsbaum Schädlinge.. Der Falter kann nicht landen und somit keine Eier mehr ablegen – damit wird die nächste Raupengeneration zuverlässig verhindert. Das Netz ist einfach zu handhaben, langlebig und UV-beständig.

Der Buchsbaumzünsler fliegt in mehreren Generationen pro Jahr – der nächste Flug steht oft schneller bevor, als man denkt. „Wer jetzt nicht vorsorgt, riskiert in wenigen Wochen den nächsten Befall“, so der Hinweis von Buxit. Das Unternehmen empfiehlt, das Netz frühzeitig aufzuspannen – idealerweise bereits kurz nach der Reinigung der Pflanze.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JaViAs GmbH

Frau JaViAs GmbH

Kraglingerstr. 10

83071 Stephanskirchen

Deutschland

fon ..: +49-174-1052211

web ..: https://www.buxit.eu/

email : info@javias-gmbh.de

Der effektive Schutz des Buchsbaumes, ganz ohne Chemie!

Europaweit patentierte buxit®-Abwehrspikes für den Einsatz in:

· Schlossgärten

· Historische Gärten

· Buchsbaumplantagen

· Baumschulen

· Gärtnereien

· Bauerngärten

· Privatgärten

Die JaViAs GmbH ist unter den Finalisten des TASPO Awards 2024. die wichtigste Auszeichnung der Gartenbranche. Die Lösung gegen Buchsbaumzünsler wurde mit dem 1. Preis beim Gründerpreis Rosenheim 2023 ausgezeichnet.

Pressekontakt:

JaViAs GmbH

JaViAs GmbH

Kraglingerstr. 10

83071 Stephanskirchen

fon ..: +49-174-1052211

web ..: https://www.buxit.eu/

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.