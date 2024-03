Bucher + Suter auf der DMEA 2024 – Kundenservice der nächsten Generation für Digital Health Servicecenter

Bucher + Suter präsentiert, wie Gesundheitskassen Servicecenter sicher und datenschutzkonform in die Private Cloud bringen und ihren Service mit neuester ERP- und KI-Power signifikant optimieren.

Die Contact-Center-Experten von Bucher + Suter sind vom 9. bis 11. April 2024 in Berlin auf der DMEA (am Cisco Stand Halle 1.2, B-111) dabei, auf Europas führendem Event für Digital Health. Bucher + Suter ist spezialisiert auf Betrieb, Optimierung und Modernisierung der Servicecenter-Infrastruktur von Gesundheitskassen und Digital Health-Unternehmen. Das Team unterstützt zahlreiche Kunden der Branche und große regulierte Unternehmen wie Versicherungen mit zuverlässigen Lösungen, die einen reibungslosen Kundenservice mit Millionen von Kunden am Telefon und in anderen Kanälen sicherstellen – und dabei die höchsten Sicherheits- und Datenschutzanforderungen erfüllen. Zu den Kunden gehören beispielsweise die AOK Nordost sowie die Siemens Betriebskrankenkasse, die mit Bucher + Suter einen mehrfach preisgekrönten Kundenservice in der Cloud mit beeindruckenden Prozess- und Kostenoptimierungen realisieren konnte. zur Case Study >>

Mit der Private Cloud von Bucher + Suter erhalten Gesundheitskassen und Digital Health-Unternehmen die Vorteile der Cloud (wie Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Redundanz) gepaart mit robusten Garantien für die Sicherheit, Datenkontrolle und Einhaltung von Vorschriften.

„Unsere Experten stehen auf Verantwortlichen für Kundenservice auf der DMEA 2024 gerne beratend zur Seite. Wir zeigen die vielfältigen Möglichkeiten auf, um besseren Kundenservice mit weniger Aufwand zu bieten, sei es in der Cloud, der Private Cloud, On-Premise oder in einer individuellen Hybrid-Lösung. Als enger Partner von Marktführern wie Cisco, Salesforce und Cognigy bieten wir zudem jahrelange Expertise für die führenden Lösungen im Bereich Contact Center-Infrastruktur, ERP/Kundendaten und Conversational AI / Voicebots. Wir freuen uns auf zahlreiche Fachgespräche“, erklärt Jürgen Schick, CSO von Bucher + Suter.

Wie Gesundheitskassen profitieren können, erfahren Interessenten auch digital und humorvoll aufbereitet vom Krankenkassen-Experten Klaus Thaler: https://cloud.bucher-suter.com/eu/health/

Bucher + Suter stellt als Partner von Servicecentern seit 25 Jahren einen reibungslosen Kundenservice sicher und ist mit 120 Contact-Center- und KI-Spezialisten an Standorten in D + CH + USA verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bucher + Suter

Herr Bruno Grünig

Stubenwald-Allee 19

64625 Bensheim

Deutschland

fon ..: +49 6251 8622 500

web ..: https://www.bucher-suter.com/de/

email : Bruno.Gruenig@bucher-suter.com

Über Bucher + Suter

Wir sind Bucher + Suter, Ihr erfahrener Contact-Center-Partner auf Augenhöhe und in Ihrer Nähe. Seit über 25 Jahren sichern wir den Serviceerfolg und steigern die Kundenzufriedenheit für globale Konzerne und den Mittelstand. Wir verbinden bewährte Contact Center-Technologie, marktführende KI-Innovationen und CRM-/Backendsysteme zu passgenauen, teilautomatisierten Omnichannel-Gesamtlösungen. Unsere 120+ Contact Center-Spezialisten vereinen Erfahrung aus über 400 Projekten und bieten besondere Expertise für Conversational AI und Voice-Automation. Wir gehören zu den führenden Partnern von Cisco, Salesforce und Cognigy. https://cloud.bucher-suter.com/eu/

Unternehmenskontakt

Bucher + Suter

Stubenwald-Allee 19

64625 Bensheim

+49 6251 8622910

info@bucher-suter.com



Pressekontakt:

Bond PR-Agenten

Marcus Bond

Müritzstr. 16

10318 Berlin

fon ..: 01776252663

email : marcus.bond@bond-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.