Bucher + Suter auf der CCW 2024: KI, Voice und Daten im Servicecenter aus einem Guss

Besuchen Sie Bucher + Suter auf der CCW 2024 in Halle 3 am Stand #3C14 und erfahren Sie, wie Servicecenter durch die Verbindung von führender KI, Voice und Daten erfolgreicher arbeiten können.

Bucher + Suter ist vom 27. – 29. Februar 2024 auf der größten internationalen Kongressmesse für innovativen Kundendialog, der CCW 2024, dabei und präsentiert Lösungen, Demos und Cases rund um KI-Voice-Automation im Servicecenter. Wie sehr KI entlasten kann, hat das Team in den letzten Jahren bei großen Kunden bewiesen: Die Voice- und KI-Spezialisten haben zum Beispiel das klassische IVR-Sprachsystem bei einer global führenden Versicherung mit einem modernen KI-Concierge-Service abgelöst. Spürbares Resultat: 27 Prozent weniger durchschnittliche Bearbeitungszeit (AHT)! Mittlerweile übernehmen KI-Voice-Agenten 15 Millionen Kundengespräche jährlich in 17 Ländern mit durchschnittlich 90 Sekunden Gesprächsdauer. Sicher, zuverlässig, leicht skalierbar! zur Case Study

Bucher + Suter stellt als Partner von Servicecentern seit 25 Jahren einen reibungslosen Kundenservice sicher. Mit 120 Contact-Center- und KI-Spezialisten und Standorten in CH + D + USA gehört Bucher + Suter zu den führenden Partnern von Cisco, Salesforce und Cognigy.

Mit Webex Contact Center bietet der Contact-Center-Spezialist eine moderne, KI-gestützte Contact-Center-as-a-Service-(CCaaS)-Plattform, die den hohen Sicherheitsstandards von Cisco folgt. Contact Center werden damit Teil einer maximal geschützten Umgebung und sind gegen die stark zunehmenden Hacker-Angriffe und Bedrohungen gewappnet.

Für 2024 stehen diverse KI-Innovationen für Webex Contact Center in den Startlöchern, die darauf abzielen, das Wohlbefinden und die Produktivität der Agenten und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern. Dazu gehören: KI-gestützte Agenten-Burnout-Erkennung, next best Action mit generativer KI, intelligente Gesprächszusammenfassungen und Nachbearbeitungen, KI-gestütztes Coaching uvm. Webex Contact Center ist bei Bucher + Suter im Rundumsorglos-Paket in der Cloud schon ab 49,- pro Agent und Monat buchbar. mehr dazu >>

Bucher + Suter zählt zudem zu den führenden Salesforce-Partnern im CC-Umfeld. Salesforce ist in Bezug auf Kundendatenmanagement und mit Einstein GPT und den GPT Clouds bestens dafür aufgestellt, eine wirklich nahtlose, KI-unterstützte Customer Journey zu realisieren. Und Bucher + Suter kommt mit ihrer jahrelangen Voice- und Cisco-Expertise ins Spiel, um Salesforce Service Cloud Voice sicher zum Erfolg zu bringen.

Weitere Informationen, kostenloses CCW-Kongressticket und Terminvereinbarung unter: https://www.bucher-suter.com/de/ccw-2024-berlin/

Über Bucher + Suter

Wir sind Bucher + Suter, Ihr erfahrener Contact-Center-Partner auf Augenhöhe und in Ihrer Nähe. Seit über 25 Jahren sichern wir den Serviceerfolg und steigern die Kundenzufriedenheit für globale Konzerne und den Mittelstand. Wir verbinden bewährte Contact Center-Technologie, marktführende KI-Innovationen und CRM-/Backendsysteme zu passgenauen, teilautomatisierten Omnichannel-Gesamtlösungen. Unsere 120+ Contact Center-Spezialisten vereinen Erfahrung aus über 400 Projekten und bieten besondere Expertise für Conversational AI und Voice-Automation. Wir gehören zu den führenden Partnern von Cisco, Salesforce und Cognigy. https://cloud.bucher-suter.com/eu/

