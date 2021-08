Zur Produktpräsentation wie auch Vorstellung von Dienstleistungen sind sie immer noch beliebt: Print Broschüren. Hier die besten Tipps, damit sich auch erfolgreich sind.

Print Produkte sind nach wie vor beliebt und bringen nicht nur neue Kunden und Kundinnen, sondern binden auch bestehende. Voraussetzung für beides sind aber einige wichtige Punkte, die Global Print, Ihre Online Druckerei aus Österreich, hier zusammengefasst hat.

1. Immer an den Kunden denken! Eine Broschüre soll Kunden anziehen und für ein Produkt oder eine Dienstleistung interessieren. Genau das sollte in den ersten Zeilen geschehen – es geht um den Kunden und was er davon hat, wenn er weiterliest oder sich an das Unternehmen wendet.

2. Call to action auf jeder Seite! Wie der Kunde zu dem kommt, was er möchte, sollte auf allen Seiten der Broschüre klar sichtbar sein. Soll er anrufen, eine Email schicken oder auf die Website gehen? Egal, wofür man sich entscheidet, dieser call to action sollte jederzeit sichtbar sein, denn Kunden und Kundinnen haben keine Zeit, auf einer Broschüre nach einer Kontaktmöglichkeit zu suchen.

3. Text gliedern! Um eine Broschüre ansprechend und übersichtlich zu gestalten, darf man den Text gliedern und mit knackigen Überschriften versehen, aus denen bereits hervorgeht, was den Leser, die Leserin in diesem Abschnitt erwartet.

4. Profibilder! Wir leben in einer bildstarken Zeit und die Menschen sind verwöhnt von perfekt bearbeiteten Profibildern, die sie täglich im Internet zu sehen bekommen. Warum also sollten man nicht auch für das Printprodukt perfekte Bilder verwenden, die sofort Lust auf mehr machen?

5. Testimonials! Was im Netz funktioniert, funktioniert auch beim Printprodukt. Werten Sie Ihre Produktvorstellung durch Bilder und Bewertungen von Kunden und Kundinnen auf.

6. Überzeuge mit Taten, nicht mit Worten! Selbstverständlich kann man in seiner Broschüre schildern, welch herausragendes Service der Kunde erwarten kann. Besser aber, man präsentiert dies durch tatsächliche Fälle, zeigt Ausschnitte aus Zeitungsartikeln oder anderen Erwähnungen in den Medien oder bietet überzeugendes „vorher-nachher“ Bildmaterial.

Diese einfachen Tipps unterstützen dabei, Broschüren ansprechender und erfolgreicher zu gestalten. Übrigens: In der Onlinedruckerei gibt es jetzt zu jeder Broschüren Bestellung gratis Visitenkarten! Mehr Informationen unter www.global-print.com.

