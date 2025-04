Briefkastenanlagen, Paketanlagen und Abholstationen im Corporate Design

Clever, sichtbar, im Corporate Design: Die DB setzt auf eine individuell gebrandete Paketanlage von KNOBLOCH – mit XXL-Briefkasten, Videoklingel und dem wetterfesten CLEVERLOCK-System.

Die wohl auffälligsten Gemeinsamkeiten aller Anlagen dieser Art bestehen aus einer gewissen Größe und dem Umstand, dass man sie sinnvollerweise an prominenter Stelle unterbringt, sie sollen ja gefunden werden. Daraus folgt schon fast zwangsläufig die Idee, sie mit Bemalung im Corporate Design als aktives Gestaltungselement des Hauseingangs einzusetzen.

An dieser Stelle meldet sich die Kostenkontrolle zu Wort: über ein einzelnes Logo ließe sich ja gerne reden, aber die professionelle, vollflächige Bemalung der gesamten Anlage? Da landet man sehr schnell im vierstelligen Bereich. Mindestens.

Die Firma KNOBLOCH, in Sachen Brief- und Paketanlagen einer der führenden Hersteller Deutschlands und mit mehr als 150 Jahren Geschichte definitiv der älteste der Branche, stellt nun einen erheblich günstigeren und praktikableren Ansatz vor:

Der Kunde liefert die gewünschten Grafiken und Texte digital (üblicherweise als PDF-Datei) zum Ausdruck auf hochbelastbare, UV-resistente Industriefolie.

Die Folie wird direkt bei der Herstellung der Anlage im Werk aufgebracht.

Die Umsetzung in einem Praxisbeispiel

Das Umformerwerk der DB in Karlsruhe wollte eine Paketanlage, die sich auch als Statement zur Corporate ID verwenden lässt. Sie soll den Empfang von Waren zu jeder Uhrzeit möglich machen, ausgesprochen einfach von jedermann zu bedienen sein, kleine, mittlere und große Paketfächer bieten, als echtes Aushängeschild der Firma dienen, wenn möglich mit der Postanschrift. Und wo man gerade dabei war: ein Briefkasten wäre nicht schlecht, aber bitte in XXL, die DB bekommt nämlich eine ganze Menge Briefpost. Und ein Klingeltableau, mit Video-Kommunikationseinheit. Das Ganze bitte so gut sichtbar wie möglich, also draußen, deshalb auch wetterfest und UV-beständig.

Das Ergebnis

Die Umsetzung der Pläne für die Anlage begann mit einer ersten Auswahl im von KNOBLOCH angebotenen Konfigurator, gefolgt von intensiver Beratung und Zusammenarbeit mit dem Kunden. Gefertigt wurden schließlich: fünf kleine, drei große und sechs XL-Paketfächer, ein Briefkasten in ungewöhnlicher Größe, ein Klingeltableau mit Kommunikationseinheit.

Wie die Klingeltaster schon erahnen lassen, hatte die DB als Aufstellort eine Position in unmittelbarer Nähe des Hauseingangs gewählt und so dafür gesorgt, dass dieses selbstbewusste Statement maximale Aufmerksamkeit bekommt. Die Folie wird von KNOBLOCH submillimetergenau aufgeklebt (dazu gibt es ein sehenswertes Video); die gesamte Anlage ist nach der Europanorm DIN EN 13724 auf Wetterfestigkeit ausgelegt, d.h. korrosionsgeschützt und regendicht. Dazu gehört auch, dass KNOBLOCH Schlösser, Klingeltaster und andere Funktionselemente nach dem Bekleben montiert, also auf die Folie aufsetzt und so eine noch etwas perfektere Absicherung gegen Wind und Wetter erreicht.

