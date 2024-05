Brandschutzmaßnahmen – regelmäßige Inspektionen und Wartungsarbeiten sind unerlässlich

Brandschutzmaßnahmen sind für Betriebe, Einrichtungen und Kommunen von entscheidender Bedeutung, um Mitarbeiter, Kunden, Eigentum und den Geschäftsbetrieb zu schützen.

Unternehmen sollten deshalb gut auf potenzielle Brandgefahren vorbereitet sein, um im Notfall angemessen reagieren können. Durch eine ordnungsgemäße Wartung und regelmäßige Prüfung von Maschinen, Anlagen und Arbeitsmitteln können potenzielle Defekte frühzeitig erkannt und behoben, wie auch Sicherheitsrisiken erheblich minimiert, werden.

Vorschriften im Brandschutz

In Deutschland gibt es eine Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften, die Brandschutzmaßnahmen in Unternehmen regeln – dazu zählen baurechtliche Vorschriften, die den baulichen Brandschutz von Gebäuden klären, insbesondere Vorschriften zur Brandbekämpfung und zur Sicherheit im Brandfall. Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), welches die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit regelt und technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR), die detaillierte Forderungen an den Brandschutz in Arbeitsstätten enthalten wie auch die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), die Anforderungen an den sicheren Betrieb von Anlagen und Arbeitsmitteln festlegt, einschließlich brandschutztechnischer Aspekte. Sie regelt unter anderem die regelmäßige Prüfung und Wartung von Feuerlöschern und anderen Brandschutzeinrichtungen.

Es ist wichtig für Unternehmen, die relevanten gesetzlichen Vorschriften zum Brandschutz zu kennen und sicherzustellen, dass die getroffenen Brandschutzmaßnahmen diesen Vorschriften entsprechen. Die Nichteinhaltung kann zu erheblichen Brandgefahren, Notfallsituationen und Unfällen führen und zudem auch rechtliche Konsequenzen haben, darunter Bußgelder, Betriebsuntersagungen und Haftungsansprüche.

Herausforderungen für Unternehmen

Neben Flucht- und Rettungsplänen und entsprechender Kennzeichnung der Wege wie auch der regelmäßigen Schulung der Mitarbeiter in Brandschutzmaßnahmen und dem richtigen Verhalten im Notfall, müssen wichtige Brandschutzmaßnahmen getroffen werden. Zum Beispiel dienen regelmäßige Risikobewertungen dazu, potenzielle Brandgefahren zu identifizieren und zu bewerten. Dies kann die Überprüfung von elektrischen Anlagen, Heizungs- und Kühlsystemen, Lager- und Arbeitsbereichen sowie von Chemikalien und brennbaren Materialien umfassen. Brandmelde- und Alarmierungssysteme, die frühzeitig vor Bränden warnen, ermöglichen eine schnelle Evakuierung bzw. die Brandbekämpfung von Brandherden im Entstehen durch Feuerlöschgeräte wie Feuerlöscher und Feuerlöschdecken, die an strategischen Standorten im gesamten Gebäude zu platzieren sind. Mitarbeiter sind im Umgang mit diesen Geräten zu schulen und regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um zu gewährleisten, dass diese einsatzbereit sind.

Dazu ist sicherzustellen, dass diese Systeme regelmäßig gewartet und die Funktionsfähigkeit getestet werden, denn eine gute Wartungsplanung ist für Brandschutzmaßnahmen in Unternehmen mitentscheidend.

Mit der richtigen Software alles im Blick

Mit der geeigneten Software können Unternehmen sämtlicher Branchen alle prüfungspflichtigen Gegenstände leicht erfassen und Prüfvorschriften und Prüftermine effizient verwalten.

So bietet beispielsweise der Wartungsplaner der HOPPE Unternehmensberatung eine Reihe von Funktionen, um Unternehmen bei der Planung, Durchführung und Dokumentation von Wartungsarbeiten effizient zu unterstützen.

Neben der Erfassung und Verwaltung der wartungs- und prüfungspflichtigen Anlagen, Geräte und Arbeitsmittel können Informationen zu Standorten, Zuständigkeiten, Wartungsanforderungen und historischen Wartungsdaten hinterlegt werden. Die Software ermöglicht es Unternehmen intuitiv Wartungspläne zu erstellen, Wartungsintervalle festzulegen und Termine für Wartungsarbeiten zu planen. Zudem können Arbeitsaufträge für Wartungsarbeiten erstellt, an Mitarbeiter oder Teams zugewiesen und der Fortschritt der Arbeiten verfolgt werden. Mittels des integrierten Kalenders mit Erinnerungsfunktion wird sichergestellt, dass Wartungen und Prüfungen fristgerecht durchgeführt werden und kein Termin mehr verpasst wird. Durch die grafische Darstellung umfangreicher Kennzahlen bleiben erledigte und offene Berichte stets im Blick.

Da die Software auch auf Smartphones oder Tablets eingesetzt werden kann, ist es während Wartungsarbeiten einfach möglich Berichte, Prüfprotokolle, Checklisten, Notizen, Fotos oder Videos bereitzustellen. Dabei werden alle Informationen zentral in einem System hinterlegt, wobei allen zuständigen Personen jederzeit den Zugriff gewährleistet wird.

Mit dem Wartungsplaner lassen sich die wiederkehrenden Prüftermine, die nächste Wartung wie auch Instandhaltungen und Reparaturen leicht planen, dokumentieren und so auch Prüfungen dem Brandschutzbeauftragen, der Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie durch Behörden erfolgreich und rechtssicher meistern.

Fehler bei Wartungsarbeiten und Folgen

„Fehler bei regelmäßigen Wartungsarbeiten können gerade im Brandschutz schwerwiegende Folgen nach sich ziehen, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit der Mitarbeiter, Kunden und Dienstleister im Unternehmen“, so der Unternehmensberater Ulrich Hoppe.

Zu den häufigsten Fehlern gehören unter anderem eine unzureichende Planung der Wartungsarbeiten, die zu ineffizienten Abläufen führt, wobei auch häufig wichtige Wartungsaufgaben übersehen oder vernachlässigt werden. Zudem kann mangelnde Dokumentation über festgestellte Probleme und getroffene Maßnahmen besonders bei Nichtbeachten von Sicherheitsvorschriften zu Funktionsstörungen führen, was im Notfall katastrophale Folgen haben kann.

Regelmäßige Inspektionen und Wartungsarbeiten sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzeinrichtungen ordnungsgemäß funktionieren und wichtige Daten und Dokumente, die Kommunikation mit den Rettungsdiensten wie auch die Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs gewährleistet ist. Neben der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften, können kostspielige Ausfälle, Unfälle mit schweren Verletzungen signifikant reduziert und proaktiv vermieden werden. Mangelnde oder nicht durchgeführte Wartungsarbeiten können die Sicherheit der Mitarbeiter gefährden, erhebliche Schäden verursachen und darüber hinaus rechtliche Probleme mit sich bringen. Wartung ist bedeutend für Brandschutz und eine unverzichtbare Maßnahme.

Mit dem Wartungsplaner als Brandschutzsoftware der HOPPE Unternehmensberatung sind Unternehmen jeder Größe und Branche durch regelmäßige Updates immer auf dem neuesten Stand und auf der sicheren Seite. Im optionalen Wartungsplaner-Workshop gewinnt der Interessent neue Impulse für die direkte Umsetzung dieses Softwaretools mit den Anwendungs- und Optimierungsmöglichkeiten im Unternehmen.

Kontakt: www.Wartungsplaner.de

Hoppe Unternehmensberatung zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Anbietern für Wartungsmanagement-Software, welche Unternehmen bei der Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation von Wartungsarbeiten effizient unterstützt.

