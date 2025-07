Brabs24 eröffnet neuen Standort am Kurfürstendamm – Umfassende Sanierungsdienstleistungen

Seit 1. Juli 2025 ist Brabs24 mit neuem Standort am Kurfürstendamm 14 für Sie da. Elektroinstallation, Badsanierung und komplette Sanierungsarbeiten – alles aus einer Hand.

Berlin, 1. Juli 2025 – Das Sanierungsunternehmen Brabs24 hat seinen neuen Geschäftssitz am Kurfürstendamm 14, 10719 Berlin eröffnet und erweitert damit seine Präsenz in der Hauptstadt. Ab sofort bietet das Unternehmen von der prestigeträchtigen Adresse aus umfassende Sanierungsdienstleistungen, Elektroinstallationen und Badsanierungen für private und gewerbliche Kunden.

Vollservice-Anbieter für Sanierung und Elektroinstallation

Brabs24 hat sich als kompetenter Partner für alle Aspekte der Gebäudesanierung etabliert. Das Unternehmen kombiniert jahrelange Erfahrung mit modernster Technik und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen aus einer Hand.

„Mit unserem neuen Standort am Kurfürstendamm können wir unseren Kunden noch besser dienen“, erklärt das Unternehmen. „Die zentrale Lage ermöglicht es uns, Projekte in ganz Berlin schnell und effizient zu betreuen.“

Umfassendes Leistungsspektrum

Das Portfolio von Brabs24 umfasst:

Elektroinstallation: Komplette Elektroarbeiten von der Planung bis zur Ausführung

Elektriker-Service: Reparaturen, Wartung und Notdienst

Badsanierung: Komplette Badezimmermodernisierung und -renovierung

Allgemeine Sanierung: Umfassende Renovierungsarbeiten für Wohn- und Geschäftsräume

Beratung und Planung: Individuelle Lösungen für jeden Sanierungsbedarf

Strategische Lage am Kurfürstendamm

Der neue Standort am Kurfürstendamm 14 positioniert Brabs24 optimal im Herzen Berlins. Die Adresse bietet nicht nur eine hervorragende Verkehrsanbindung, sondern unterstreicht auch die Professionalität und Qualität der angebotenen Dienstleistungen.

Qualität und Zuverlässigkeit im Fokus

Brabs24 setzt auf qualifizierte Fachkräfte, hochwertige Materialien und transparente Preisgestaltung. Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der ersten Beratung bis zur finalen Abnahme und legt großen Wert auf termingerechte Ausführung.

Kontakt und weitere Informationen

Interessierte können Brabs24 ab sofort unter der neuen Rufnummer +49 171 193 47 01 erreichen. Umfassende Informationen zu allen Dienstleistungen und Referenzprojekten finden sich auf der Website https://brabs24.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Brabs24

Andrii Balakim

Mühlenstr. 8a

14167 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 171 193 47 01

web ..: https://brabs24.de/

email : Brabs24.info@gmail.com

