Bootstrapped auf EUR6.062.269,00 ARR: Chatarmin wächst dreistellig, ohne Investoren

Ohne Investoren, ohne Fremdkapital und ohne Vorerfahrung: Das Wiener Startup Chatarmin hat 45 Monate nach der Gründung einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über sechs Millionen EUR erreicht

Wien, Österreich, [26.06.2026] – Chatarmin, der Wiener Anbieter für WhatsApp Marketing und KI-Kundenservice im E-Commerce, hat 45 Monate nach Gründung EUR6.062.269,00 jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) erreicht. Vollständig aus eigenen Mitteln, profitabel und ohne einen einzigen Euro Fremdkapital.

Im Jahresvergleich hat Chatarmin seinen Umsatz mehr als verdoppelt, von EUR2.272.570,00 (Juni 2025) auf EUR6.062.269,00 (Juni 2026), ein Plus von 167 %. Laut SaaS Capital wachsen gebootstrappte SaaS-Unternehmen im Median 23 % pro Jahr. Chatarmin wächst damit rund siebenmal so schnell wie der Branchenschnitt. Weniger als ein Prozent aller Startups erreicht die EUR6-Millionen-Marke überhaupt, die wenigsten davon ohne Investoren.

„Sechs Millionen ARR, profitabel, kein Cent Fremdkapital. Und trotzdem ist die Zahl für mich nicht das Wichtigste. Wir behalten unsere Day-Zero-Mentalität: Jeden Tag entscheiden Kunden neu, uns zu vertrauen. Daran messen wir uns, nicht am Umsatz. Den Unterschied macht das Team, jeden einzelnen Tag.“ – Johannes Mansbart, CEO & Co-Founder, Chatarmin

Die Umsatzentwicklung seit Gründung:

Juni 2022: EUR0,00

Juni 2023: EUR34.464,00

Juni 2024: EUR592.880,00

Juni 2025: EUR2.272.570,00

Juni 2026: EUR6.062.269,00

Getragen wird das Wachstum von zwei Produkten. Mit WhatsApp Marketing versenden Brands personalisierte Kampagnen, automatisierte Nachrichten und KI-Chats über WhatsApp, den meistgenutzten Messenger Europas, wo bis zu 90 % der Nachrichten tatsächlich gelesen werden. Zum Vergleich: E-Mails erreichen im Schnitt 20 % bis 40 % Öffnungsrate. Mit armincx, dem zweiten Produkt, bündelt Chatarmin alle Kundenanfragen aus E-Mail, WhatsApp, Instagram, Facebook und weiteren Kanälen in einer zentralen Inbox und löst bis zu 70 % davon vollautomatisch via KI, von Stornierungen über Adressänderungen bis zu Retouren.

Anders als Gorgias, Zendesk oder Freshdesk wurde armincx von Grund auf als AI-First-Produkt gebaut. Es deckt alle relevanten Kanäle ab, integriert tief in die Systeme, die E-Commerce-Brands im DACH-Raum täglich nutzen, und bietet jedem Kunden direkten Founder- und Slack-Connect-Support.

Über Chatarmin:

Chatarmin wurde 2022 in Wien von Johannes Mansbart und Armin Daryabegi gegründet und ist heute eines der wenigen vollständig bootstrapped und profitablen SaaS-Unternehmen im deutschsprachigen Raum, das die EUR6-Millionen-ARR-Schwelle erreicht hat. Mit rund 40 Mitarbeitern und Kunden wie Marc O’Polo, BIPA, BILLA, HOLY, BAUHAUS, waterdrop und Smilodox zählt Chatarmin zu den führenden Wiener Anbietern für WhatsApp Marketing und KI-Kundenservice im DACH-E-Commerce. Mehr auf chatarmin.com.

Quelle: SaaS Capital, 2025 Private B2B SaaS Company Growth Rate Benchmarks (Median-Wachstum gebootstrappter SaaS-Unternehmen).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

chatarmin.com GmbH

Herr Kilian Heyne

Johannesgasse 23/5

1010 Wien

Österreich

fon ..: 00436766566446

web ..: https://chatarmin.com/

email : kilian@chatarmin.com

Chatarmin wurde 2022 in Wien von Johannes Mansbart und Armin Daryabegi gegründet und ist heute eines der wenigen vollständig bootstrapped und profitablen SaaS-Unternehmen im deutschsprachigen Raum, das die EUR6-Millionen-ARR-Schwelle erreicht hat. Mit rund 40 Mitarbeitern und Kunden wie Marc O’Polo, BIPA, BILLA, HOLY, BAUHAUS, waterdrop und Smilodox zählt Chatarmin zu den führenden Wiener Anbietern für WhatsApp Marketing und KI-Kundenservice im DACH-E-Commerce. Mehr auf chatarmin.com.

Pressekontakt:

chatarmin.com GmbH

Herr Kilian Heyne

Johannesgasse 23/5

1010 Wien

fon ..: 00436766566446

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email : kilian@chatarmin.com

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