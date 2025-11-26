BÖGL Hörakustik erneut unter den Top 100 Hörakustikern Deutschlands ausgezeichnet

Pfaffenhofen, 15. November 2025 – Vertrauen, Nähe und echte Beratung: Pfaffenhofener Hörakustiker erhält renommierte Auszeichnung – und bleibt seinem Ansatz treu

BÖGL Hörakustik aus Pfaffenhofen an der Ilm wurde 2025 erneut als einer der Top 100 Hörakustiker Deutschlands ausgezeichnet. Verliehen vom BGW Institut für innovative Marktforschung in Düsseldorf, würdigt diese Auszeichnung nicht nur fachliche Kompetenz, sondern vor allem gelebte Kundennähe, herausragenden Service und menschliches Feingefühl.

„Diese Ehrung ist für uns kein Marketinginstrument, sondern eine stille Anerkennung“, so Andreas Bögl, Hörakustikmeister und Inhaber von BÖGL Hörakustik. „Sie zeigt, dass unsere Haltung und unser Umgang mit Menschen wahrgenommen werden – und genau das ist unser Antrieb.“

Mehr als Technik: Menschlichkeit als Maßstab

Die Auswahl zu den Top 100 basiert auf einem mehrstufigen Prüfverfahren des BGW Instituts, das jährlich Fachgeschäfte aus ganz Deutschland auf den Prüfstand stellt. Im Fokus stehen fünf zentrale Kriterien:

Wie empathisch wird auf Kund:innen eingegangen?

Wie transparent und verständlich erfolgt die Beratung?

Wie offen zeigt sich das Unternehmen nach außen?

Wie wird das Team geführt?

Und: Welches Gefühl vermittelt der Besuch im Geschäft?

Neben einem umfangreichen Fragebogen fließen auch anonyme Testbesuche, Alltagssituationen und echte Kundengespräche in die Bewertung ein. Für BÖGL Hörakustik zählen diese Eindrücke weit mehr als Kennzahlen: „Wahre Qualität zeigt sich nicht im Logo – sondern im ehrlichen Gespräch“, betont Andreas Bögl.

Feierlicher Abend in Düsseldorf – mit Senta Berger als Schirmherrin

Im Februar 2025 fand die feierliche Preisverleihung in Düsseldorf statt. Schauspielerin Senta Berger, Schirmherrin der Veranstaltung, überreichte persönlich die Auszeichnungen an die Preisträger. Ihre warmherzige Art und das spürbare Interesse an den Geschichten hinter den Unternehmen verliehen dem Abend eine besondere Note.

„Als sie uns die Urkunde überreichte, war das kein Preis – es war eher ein Zeichen von Respekt unter Gleichgesinnten“, beschreibt Andreas Bögl den Moment. „Und genau das berührt.“

Für Kund:innen in Pfaffenhofen bedeutet das: Zuhören auf Augenhöhe

Bei BÖGL Hörakustik steht nicht das Produkt im Vordergrund – sondern der Mensch. „Unsere Kund:innen kommen zu uns, weil sie wieder Teil haben möchten: an Gesprächen, an Gemeinschaft, am Leben“, so Andreas Bögl. „Ein Hörgerät kann viel – aber es ersetzt kein echtes Zuhören.“

Die Beratung ist persönlich, ruhig und ehrlich – und beginnt stets mit der Frage: Wie sieht Ihr Alltag aus? Was soll wieder leicht werden?

Diese Haltung ist auch in Zukunft die Grundlage der Arbeit von BÖGL Hörakustik. Die Auszeichnung ist dabei weniger Ziel als vielmehr Motivation: „Sie erinnert uns daran, warum wir tun, was wir tun – und für wen“, so Bögl.

Über BÖGL Hörakustik

BÖGL Hörakustik ist ein inhabergeführtes Hörakustik-Fachgeschäft mit Hauptsitz in Pfaffenhofen an der Ilm. Mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz, modernster Hörgerätetechnologie und einem engagierten Team steht das Unternehmen für persönliche Betreuung, technisches Know-how und echte Nähe zu den Menschen. Ziel ist es, Hören nicht nur zu verbessern, sondern erlebbar zu machen – mit Herz, Zeit und Verständnis.

Neben dem Standort in Pfaffenhofen betreibt das Unternehmen auch ein weiteres Fachgeschäft in Schrobenhausen, das derzeit nach den schweren Überschwemmungsschäden im Jahr 2024 wiederaufgebaut wird. Das Team arbeitet mit Hochdruck daran, auch dort bald wieder persönlich für Kundinnen und Kunden da zu sein.

Inhaber Andreas Bögl ist Hörakustikmeister, Pädakustiker und Präsident des Fachverbands Deutscher Hörakustiker e.V. Als ausgewiesener Experte begleitet er Menschen aller Altersgruppen – vom Kleinkind bis ins hohe Alter – mit einem offenen Ohr, fachlicher Präzision und großer Empathie. Darüber hinaus engagiert er sich bundesweit für Qualitätsstandards, Fachkräftenachwuchs und die Weiterentwicklung des Hörakustiker-Handwerks.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bögl Hörakustik

Herr Andreas Bögl

Löwenstraße 15

85276 Pfaffenhofen an der Ilm

Deutschland

fon ..: +49 8441 278777

web ..: https://boegl-hoerakustik.de/

email : info@boegl-hoerakustik.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

getaweb GmbH

Herr Andreas Kraft

Sittenbach Str. 17e

85235 Odelzhausen

fon ..: + 49 8134 5479935

web ..: https://www.getaweb.de

email : info@getaweb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.