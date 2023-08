BoConcept verabschiedet sich vom Fischmarkt in Hamburg – Totalräumung wegen Kollektionswechsel

Nach über 20 Jahren BoConcept AM FISCHMARKT, trennt sich der Unternehmer Ole Valsgaard von der BoConcept-Möbelkollektion. Seine Valsgaard Möbeldesign Hamburg GmbH als Franchisenehmerin nimmt damit Abs

Der BoConcept Store am Fischmarkt – einer von insgesamt ca. 300 Stores weltweit – wurde von Valsgaard als einer der ersten BoConcept Stores in Deutschland in 2001 eröffnet. Stilvolle, dänische Designmöbel und Wohnaccessoires by BoConcept waren für den Dänen Valsgaard über 20 Jahre lang seine große Leidenschaft. Nun trennt er sich von der BoConcept-Kollektion.

„Für mich ist es an der Zeit Abschied zu nehmen. Nach über 20 Jahren erfolgreicher und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unserem Franchisegeber BoConcept in Dänemark, haben wir uns aus vielerlei Gründen dazu entschlossen, uns von der BoConcept Kollektion zu verabschieden“, so Valsgaard.

Mit einer fein kuratierten, modernen Einrichtungs-Kollektion wird Valsgaard – nach dem Abverkauf der BoConcept Kollektion – ab November 2023 seine charmante Hafenloft direkt am Fischmarkt wiedereröffnen. „Wir freuen uns drauf – Bewährtes wie das Team und die Location gegenüber vom stilwerk bleiben, und ein neuer Name sowie eine spannende Design-Kollektion bringen eine frische Prise an die Waterkant“, so Valsgaard.

Am 01. September 2023 startet der Unternehmer in seinem Möbelgeschäft in der Große Elbstraße 39 mit dem Abverkauf seiner BoConcept Warenbestände. Bis Ende Oktober 2023 muss er die Totalräumung wegen Kollektionswechsel vollzogen haben.

Neben der Bereinigung des Warenbestands – mit Reduzierungen bis zu 70% auf alle im Store vorrätigen BoConcept Designs – gewährt Ole Valsgaard zu seinem persönlichen Abschied von BoConcept bis Ende Oktober zudem auf alle Neubestellungen aus der BoConcept Kollektion 15% Nachlass, mit Best-Preis-Garantie. „Ich möchte mich damit bei allen Designbegeisterten, die BoConcept am Fischmarkt über die Jahre begleitet haben, bedanken“, so der Unternehmer.

Die ordnungsgemäße Abwicklung aller Aufträge ist durch die weiterhin existierende Valsgaard Möbeldesign Hamburg GmbH abgesichert.

Link: https://www.boconcept-experience.de/hamburg/

Kontakt:

Valsgaard Möbel Design Business GmbH

Große Elbstraße 39

22767 Hamburg

Tel. 040 3808760

Fax 040 38087629

hamburg@boconcept.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

