BMA365 ist neuer Namenssponsor der Bamberg Baskets

Mission Sicherheit trifft Basketball: BMA365 übernimmt Betrieb von Brandmeldeanlagen und nun auch das Namenssponsoring der Mannschaft. Als BMA365 Bamberg Baskets startet das Team in die neue Saison.

Jetzt ist es offiziell. Der Erstligist hat für die kommende Saison 2025/26 einen neuen Namenssponsor. Die BMA365 übernimmt diese Aufgabe. Das Unternehmen hat eine wichtige Mission. Es kümmert sich um Brandmeldeanlagen, die im Ernstfall Leben retten. Dabei bietet es Immobilieneigentümern und Betreibern der Anlagen ein in der gesamten Branche der Brandmeldetechnik einmaliges Modell: Zu einem monatlichen Fixpreis übernimmt es den reibungslosen Betrieb und Unterhalt der Anlage. Systemneutral als Full-Service.

„Die BMA365 ist mit ihrem innovativen Geschäftsmodell auf dem besten Weg, für die gesamte Brandmeldebranche einen neuen Standard zu setzen“, sagt Phillipp Höhne, Geschäftsführer der Bamberger Basketball GmbH. „Mit ihrer unkonventionellen Denkweise hat die BMA365 auch dank des Basketball-Sponsorings schnell herausragende Vertriebsergebnisse erzielt und ich bin sehr dankbar, dass das Team um Axel Riedner dieses Potenzial nun weiter heben möchte.“ Er freue sich darauf, gemeinsam mit der BMA365 und den anderen Sponsoren weitere Erfolge zu feiern.

Mission Sicherheit der BMA365: Brandschutz steht an oberster Stelle

Doch wer ist der neue Namenssponsor genau? Die BMA 365 GmbH ist ein innovatives Unternehmen aus der Brandmeldebranche und genießt dort eine Vorreiterrolle. Es steht für einen neuen Ansatz im technischen Brandschutz, indem es technische Exzellenz mit betriebswirtschaftlicher Effizienz kombiniert. „Im Kern geht es dabei immer um das Thema Sicherheit“, erklärt Geschäftsführer Axel Riedner. Eine funktionierende Brandmeldeanlage kann im Ernstfall Menschenleben retten. Sie schützt die körperliche Unversehrtheit der Menschen im jeweiligen Gebäude. Gleichzeitig hilft sie den Feuerwehr-Einsatzkräften einen Brand schneller eindämmen zu können. „Die Wünsche und Bedürfnisse der Feuerwehr-Einsatzkräfte haben wir stets im Blick“, so Riedner. Dabei kennen sie die Anforderungen jeder einzelnen Feuerwehr und wissen genau, was vor Ort gefordert wird mit einem Erfahrungsschatz aus drei Jahrzehnten.

Als kompetenter Dienstleister kümmert sich die BMA365 im Hintergrund mit einem breiten Netzwerk an Herstellern und Systemintegratoren um den reibungslosen Betrieb dieser Anlagen. 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr. Daher stammt der Name des Unternehmens: BMA365. „Wenn es beispielsweise zu einem Falschalarm kommt, ist das ein Fehlalarm zu viel für die Einsatzkräfte, auch das wollen wir minimieren.“

Immobilien-Eigentümer/-innen können jetzt handeln

Statt für den Betrieb verantwortlich zu sein und für die Anschaffung und den Unterhalt einer Brandmeldeanlage viel Geld auszugeben, können Immobilieneigentümer/-innen ihre BMA für eine monatliche Gebühr bei der BMA365 abonnieren. Gerade bei Bestandsimmobilien mit älteren Anlagen schafft dieses Modell die nötige Grundlage, um sie langfristig normgerecht und wirtschaftlich zu betreiben. Bestehende Systeme prüft BMA365 auf ihre Eignung und übernimmt sie bei Bedarf in das laufende Servicepaket. Der Erstkontakt erfolgt dabei häufig über die Plattform www.wirkaufendeinebma.de, auf der sich bestehende Anlagen schnell und unverbindlich bewerten lassen.

Bamberger Basketball mit Namenssponsoring unterstützen ist eine unternehmerische Zukunfts-Entscheidung

BMA365 ist in der gesamten DACH-Region aktiv und arbeitet europaweit. „Die BMA365 Bamberg Baskets mit einem Namenssponsoring zu unterstützen, ist aufgrund der positiven Erfahrungen eine unternehmerische Zukunfts-Entscheidung und ein Bekenntnis zum Basketball-Standort Bamberg. Wir stehen voll hinter Freak City und wollen einen Beitrag zu erstklassigem Basketball in Bamberg leisten“, so Geschäftsführer Axel Riedner.

Weitere Informationen gibt es online: www.bma365.de und www.bamberg.basketball

