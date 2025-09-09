Mit Blick auf Gold, Lithium und Seltene Erden bewertet BLOOH Solution die geopolitischen Folgen der BRICS-Erweiterung.

Vancouver (BC) – Die jüngste Erweiterung des BRICS-Bündnisses rückt die globale Rohstoffpolitik erneut in den Fokus. Mit neuen Mitgliedern wie Saudi-Arabien und Ägypten gewinnt der Verbund aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika zusätzliches Gewicht. Viele dieser Länder verfügen über zentrale Rohstoffvorkommen – von Seltenen Erden über Platinmetalle bis hin zu Öl und Gas – und streben verstärkt an, Handelsströme in eigenen Währungen abzuwickeln.

Für westliche Märkte bedeutet dies neue Unsicherheiten: mögliche Einschränkungen beim Zugang zu kritischen Metallen, volatile Preisentwicklungen und eine geopolitische Fragmentierung des Rohstoffhandels. Gleichzeitig wächst die Bedeutung von Gold als Reserve- und Sicherheitsmetall sowie von Lithium, Kobalt und Kupfer für die Energiewende.

BLOOH Solution positioniert sich in diesem Umfeld klar:

o Aufbau unabhängiger Lieferketten jenseits von BRICS-Dominanz

o Stärkung von Recycling- und Kreislaufwirtschaftsprogrammen für Seltene Erden und Batteriemetalle

o Einsatz KI-gestützter Markt- und Risikoanalyse zur Früherkennung geopolitischer Verwerfungen

o Partnerschaften mit stabilen Jurisdiktionen in Nordamerika, Afrika und Europa

o Zusammenarbeit mit der kanadischen Regierung im Rahmen eines Förderprogramms für kritische Rohstoffe

„Die BRICS-Erweiterung ist ein Weckruf für westliche Industrienationen“, erklärt Catherine Hall, Head of Public Relations bei BLOOH Solution. „Wer bei Gold, Lithium oder Seltenen Erden abhängig bleibt, verliert Handlungsspielräume. BLOOH Solution arbeitet daran, diese Lücke mit nachhaltigen, resilienten und KI-gestützten Lösungen zu schließen.“

Mit diesem Kurs adressiert BLOOH Solution sowohl die geopolitischen Risiken als auch die strukturellen Chancen der Energiewende. Das Unternehmen verbindet kurzfristige Resilienz mit einer langfristigen Vision: Rohstoffsicherheit als Fundament für nachhaltige Energie, digitale Infrastruktur und wirtschaftliche Stabilität.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BLOOH Solution Ltd.

Frau Catherine Hall

Dunsmuir St 1055

V7X 1L4 Vancouver BC

Kanada

fon ..: +1 604 260 6692

web ..: https://blooh-solution.com

email : press@blooh-solution.com

BLOOH Solution Ltd. mit Sitz in Vancouver, BC, ist auf nachhaltige Rohstoffgewinnung und innovative Energiesysteme spezialisiert. Seit 2021 verfolgt das Unternehmen das Ziel, mit verantwortungsvollen Technologien und strategischen Partnerschaften die Transformation der globalen Energieversorgung voranzutreiben.

Pressekontakt:

BLOOH Solution Ltd.

Frau Catherine Hall

Dunsmuir St 1055

V7X 1L4 Vancouver BC

fon ..: +1 604 260 6692

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.