Blankoon – Mobile Cocktailbar & Eventtechnik für unvergessliche Weihnachtsfeiern

Blankoon bringt Premium-Cocktails, Heißgetränke und Eventtechnik direkt zu Ihrer Firmen-Weihnachtsfeier – professionell und stressfrei.
Professioneller Rundum-Service für Unternehmen: Premium-Cocktails, Eventtechnik und festliche Heißgetränke – direkt bei Ihnen vor Ort.
München, 11.08.2025 – Für viele Unternehmen ist die Weihnachtsfeier das wichtigste Event des Jahres. Sie stärkt das Team, motiviert die Mitarbeiter und hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei Kunden und Geschäftspartnern. Mit Blankoon, der mobilen Cocktailbar aus München, erhalten Firmen einen professionellen Komplettservice – von festlichen Premium-Cocktails und winterlichen Heißgetränken bis hin zu moderner Eventtechnik für Beleuchtung und Sound.
„Wir wissen, wie wertvoll Zeit und Planungssicherheit für Unternehmen sind“, erklärt Blankoon. „Deshalb liefern wir nicht nur eine Bar, sondern ein komplett organisiertes Eventmodul – individuell auf die Bedürfnisse und den Rahmen des Events abgestimmt.“
Leistungen für Firmenkunden
Individuelle Cocktailkarten inkl. alkoholfreier Alternativen
Winterliche Heißgetränke wie Glühwein, Punsch oder Bratapfel-Cocktails
Eventtechnik: stimmungsvolle Beleuchtung, hochwertiges Sound-Equipment
Kompletter Auf- und Abbau, geschultes Barpersonal, Dekoration und Ablaufkoordination
Vorteile für Unternehmen
Planungssicherheit und feste Budgets
Hochwertige Präsentation gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Partnern
Flexible Umsetzung in Firmenräumen, Eventlocations oder Outdoor-Settings
Alles aus einer Hand – keine Abstimmung mit mehreren Dienstleistern nötig
Regionale Verfügbarkeit
Blankoon ist im Großraum München, in ganz Bayern und auf Anfrage deutschlandweit buchbar.
Buchung & Kontakt
Website: www.blankoon.de
E-Mail: info@blankoon.de
Telefon: 089 56017974
Über Blankoon
Blankoon ist ein Münchner Eventdienstleister, der sich auf mobile Cocktailbars, professionelle Barkeeper-Services und Eventtechnik spezialisiert hat. Seit der Gründung steht Blankoon für hochwertige Getränke, reibungslose Abläufe und individuelle Konzepte – von Firmenfeiern über Messen bis hin zu privaten Events. Das Unternehmen bietet alles aus einer Hand: von individuell gestalteten Cocktailkarten über winterliche Heißgetränke bis zu stimmungsvoller Beleuchtung und professionellem Sound. Kunden profitieren von Planungssicherheit, Flexibilität und einem Team, das jede Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis macht.
