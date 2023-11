Black Week bei ZEOTTEXX Schlafen in Herbrechtingen

ZEOTTEXX Schlafen bietet exklusive Rabatte für die Black Week: 20 % auf Matratzen und Bettwäsche.

Die Black Week steht vor der Tür und ZEOTTEXX Schlafen, einer der führenden Anbieter hochwertiger Matratzen und Bettwäsche, freut sich, seinen Kunden einmalige Angeboten präsentieren zu können. Im Zeitraum vom 20.11.2023 bis 25.11.2023 erhalten alle Kunden einen unglaublichen Rabatt von 20 % auf Matratzen und Bettwäsche.

Ausgenommen von der Rabatt-Aktion sind Einzelstücke, Ausstellungsstücke, Abverkaufs Ware und Svane Matratzen. Gilt nur für Neuaufträge. Rabattaktionen nicht untereinander kombinierbar. Gilt nicht für Spannbetttücher.

Mit der Black Week bei ZEOTTEXX Schlafen haben Kunden die perfekte Gelegenheit, ihr Schlafzimmer zu einem wahren Wohlfühlparadies zu machen. Egal, ob man eine neue Matratze sucht, um endlich einen erholsamen Schlaf zu genießen oder die Bettwäsche auffrischen möchte – hier gibt es für jeden Bedarf das passende Angebot.

Alle Matratzen von ZEOTTEXX Schlafen zeichnen sich durch ihre hochwertigen Materialien, individuelle Anpassbarkeit und herausragende Qualität aus. Kunden haben die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Modellen und Größen zu wählen, um sicherzustellen, dass sie die perfekte Matratze für ihren persönlichen Schlafkomfort finden.

Auch die Bettwäsche von ZEOTTEXX Schlafen bietet höchsten Schlafkomfort. Mit einer breiten Auswahl an Materialien, Designs und Farben lässt sich das Schlafzimmer in eine Oase der Ruhe verwandeln. Von kuscheligen Bettbezügen aus Baumwolle bis hin zu eleganten Satin-Bettwäschegarnituren – hier findet jeder das Passende.

»Die Black Week ist die perfekte Gelegenheit, um unsere hochwertigen Produkte zu einem unschlagbaren Preis zu ergattern«, sagt Katharina Schmid, Abteilungsleiterin für die Betten- und Matratzen-Abteilung. »Wir bei ZEOTTEXX Schlafen wissen, wie wichtig guter Schlaf ist und möchten unseren Kunden die Möglichkeit geben, ihre Schlafgewohnheiten zu verbessern und ihren Schlafbereich in eine regelrechte Wohlfühloase zu verwandeln.«

Die Black Week bei ZEOTTEXX Schlafen beginnt am 20.11.2023 und endet am 25.11.2023. Kunden können sich an unsere Schlafberater in unserem Bettenfachgeschäft wenden oder bequem online einen Schlafberatungstermin vor Ort buchen – wir freuen uns auf Sie!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZEOTTEXX GmbH

Frau Katharina Schmid

Heidenheimer Str. 80

89542 Herbrechtingen-Bolheim

Deutschland

fon ..: 07324 982990

web ..: https://zeottexx-schlafen.de/

email : verkauf@zeottexx.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ZEOTTEXX GmbH

Frau Katharina Schmid

Heidenheimer Str. 80

89542 Herbrechtingen-Bolheim

fon ..: 07324 982990

web ..: https://zeottexx-schlafen.de/

email : verkauf@zeottexx.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.