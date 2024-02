Bio-Balkon-Kongress: Erfahre, wie Du Dich auf kleinem Raum selbst versorgen kannst

Der 14. Online Bio-Balkon-Kongress findet vom 15. bis 24. März 2024 statt. Unter dem Motto „Mein genialer Bio-Balkon.

Berlin im Februar 2024 – Der 14. Online Bio-Balkon-Kongress findet vom 15. bis 24. März 2024 statt. Unter dem Motto „Mein genialer Bio-Balkon. Jeder Meter zählt“ können Interessierte praktische Tipps und Inspirationen rund um das Thema Selbstversorgung mit Gemüse, Kräutern und Obst auf Balkon, Terrasse oder Fensterbrett entdecken.

Die Veranstaltung richtet sich an Menschen, die auf begrenztem Platzangebot giftfreies und erntefrisches Gemüse und Kräuter anbauen möchten und dabei die Artenvielfalt fördern wollen. Hier mehr erfahren: https://bio-balkon.de/14-online-bio-balkon-kongress/

Während des Kongresses teilen über 30 Experten in Interviews und Vorträgen ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Begeisterung mit den Teilnehmern. Dabei stehen Themen wie der Anbau von Gemüse, Permaveggies und Kräutern sowie Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt im Fokus. Am letzten Bio-Balkon-Kongress nahmen über 30.000 Interessierte teil.

„Ich bin davon überzeugt, dass jeder Balkon, jedes Fensterbrett und jeder Meter Platz zählt“, sagt Birgit Schattling, die Initiatorin und Veranstalterin des Kongresses. „Mit diesem Kongress möchte ich Menschen dabei unterstützen, ihren eigenen Traumbalkon zu gestalten und gleichzeitig die Tierwelt zu fördern. Die Bio-Balkon-Bewegung wächst stetig, und der Kongress bietet eine tolle Möglichkeit, von Experten zu lernen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.“

Der Kongress ist für alle geeignet, egal ob man einen kleinen Garten mit Terrasse, einen Balkon oder sogar nur Fensterbretter in der Stadt hat. Ein Schwerpunkt ist die Gestaltung schwieriger Standorte mit Wind, Schatten und Hitze. Die Teilnehmer können die Beiträge bequem am Computer, Handy oder Laptop anschauen.

Die Anmeldung zum Kongress ist kostenlos und ab sofort möglich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter https://bio-balkon.de/14-online-bio-balkon-kongress/

„Bio-Balkon – Gärtnern auf kleinem Raum“ ist das Jahresthema der diesjährigen Biogartenmesse. Die Organisatorin der Bio-Balkon-Kongresse Birgit Schattling begleitet die Biogartenmesse https://www.biogartenmesse.de/ an allen fünf Terminen an drei Orten in Deutschland. Mit einem vielseitigen Rahmenprogramm zeigen wir Chancen für kleine, essbare, lebendige, insektenfreundliche Wohlfühlorte mit selbst gezogenem frischem Obst und Gemüse, Kräutern, Blütenzauber, Lebensfreude, Magie und Naturverbindung auf und betrachten in Vorträgen, Workshops und Aktionen die Vielfalt aus ökologischer, künstlerischer und wirtschaftlicher Sicht. Jeder Balkon, Terrasse & Fenster als essbare Wohlfühloase für Mensch und Tier! Ganzjährig vitale Kräuter, Gemüse und Obst ernten und mittendrin sitzend Natur erleben und fördern.

Birgit Schattling ist Balkonbotschafterin aus Berlin und setzt sich mit Leidenschaft für die Nutzung von Balkonen und Fensterbrettern ein. Sie möchte mehr Menschen dazu motivieren, naturnah zu gärtnern und ihre eigenen Oasen der Ruhe und Entspannung zu schaffen. Als hochschulzertifizierte Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen und Jurorin beim Pflanzwettbewerb „Deutschland summt!“ verfügt sie über umfangreiches Wissen und Erfahrung auf dem Gebiet des Bio-Balkongärtnerns.

