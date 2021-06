Dantse, DantseLogik, das afrikanisch inspirierte Coaching: Der Weg zur harmonischen Beziehung zwischen Afrikanern und Europäern. Als einziger afrikanischer Coach kann ich Dir besser gezielt helfen.

Beim Coaching für die schwarz-weiße-Liebe geht es mir darum, Menschen zu helfen, vor ihrer Beziehung, während der Beziehung oder auch danach, damit sie eine glückliche Liebe ausleben und erleben dürfen. Das tue ich seit Jahren mit Erfolg und viele Männer und Frauen verdanken diesem Coaching eine glückliche, respektvolle, ehrliche und erfühlte Beziehung miteinander.

Du bist dabei eine Beziehung mit einem Afrikaner einzugehen?

Du bist in einer Beziehung mit einem Afrikaner?

Du bist in der Trennung und willst der Beziehung wieder eine Chance geben?

Ich helfe Dir:

Warum weiß ich, dass Du meine Hilfe brauchst und dass ich Dir helfen kann?

„Die europäischen Frauen gehen ganz motiviert und begeistert eine Partnerschaft mit Afrikanern ein (bzw. afrikanische Frauen mit europäischen Männern). Der Anfang ist wunderbar, die Frau ist begeistert von der Lockerheit, Ausstrahlung, Fröhlichkeit, Aktivität, dem Feeling und der Stimmung des schwarzen Mannes und bald kommt die Alltagsphase, in der die Beziehung mehr ist als nur Begeisterung. Ab da ergeben sich Probleme und der kulturelle Unterschied wird immer klarer. Zweifel häufen sich. Die afrikanische Mentalität wird für dich immer schwerer zu akzeptieren, auch wenn Du sie verstehst, und der afrikanische Mann wird immer mehr ein Rätsel.

Stress, Frust, Streit, Lügen, Unsicherheit, Unwissenheit, Angst, Trauer, Wut, Enttäuschungen und Verletzungen setzen sich nieder. Die Beziehung scheint eine unmögliche Konstellation zu sein; so viele Unterschiede, es ist zu kompliziert – wie kann es doch gehen?

Es kann gehen! Sogar sehr gut. So gut sogar, dass solche Partnerschaften ein Vorbild sein können.

Der Anfang entscheidet, wie es weiter gehen wird und hängt auch davon ab, wer der Lover ist. Ist er ein afrikanischer Student oder hat er hier studiert? Ist er ein afrikanischer Flüchtling oder Asylbewerber? Arbeitet er? Welches akademische Niveau hat er? Ist er Muslim oder Christ? All diese Details sind entscheidend, denn je nach dem, was er ist und aus welchem Grund er in Europa ist, muss der europäische Partner dementsprechend reagieren.

Man muss einiges beachten

Wie die deutsche Frau mit Afrikanern umgehen sollte. Was sie dabei beachten sollte. Wie sie sich verhalten sollte.

Was man sagen und nicht sagen darf zu einem Afrikaner.

Was bedeutet Liebe in Afrika und wie erkennst Du, dass es die Liebe ist, dass er dich liebt? Welchen Wert hat die Liebe in einer Beziehung in Afrika? Wie lieben Menschen in Afrika ?

Was bedeutet Sexualität, Treue, Untreue, Lüge und Betrug in Afrika?

Was bedeutet Geld in einer Beziehung? Warum sind in Afrika Geld und materielle Geschenke auch mal Zeichen der Liebe?

Was ist Männlichkeit und Weiblichkeit aus Sicht der Afrikaner?

Welche Worte kommen bei Afrikanern als Beleidigung an und sind No Gos?

Wie die Frau sich in der Gesellschaft des Partners bewegen sollte

Wie sie die Worte und das Verhalten des Partners deuten sollte

Welche Vorurteile haben manche Afrikaner gegenüber weißen Frauen?

Was solltest Du beachten, wenn der Partner Student, Akademiker, Arbeiter, Asylbewerber oder Flüchtling, Muslim oder Christ, alt oder jung ist?

Wie das geht, zeige ich Dir mit konkreten Beispielen und Hilfestellungen

Liebe Ratsuchende, ich kenne die Herausforderungen und ich sage Dir, mit der Dantse Dantse Garantie, es gibt Erklärungen und Lösungen, die nur ein Coach hat, der beide Kulturen kennt. Einseitige Erfahrungen können sogar noch mehr Schaden anrichten. Du lebst eine unkonventionelle Beziehung oder sehnst Du dich nach „schwarz-weiß“ – Dies ist unkonventionell und deswegen benötigst Du Antworten von einem unkonventionellen Coach.

Ich zeige Dir in meinem Coaching alles, was Du beachten solltest, und wie Du mit bestimmten Situationen umgehen solltest.

Mein Coaching hier ist sehr praktisch und realitätsnah, damit Du sofort Erfolge erzielst.

