Besuchen Sie die 27. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH ab 23. Mai 2025

Kunst wird zur Brücke zwischen Kulturen – auf der 27. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH entfaltet sich ab 23. Mai 2025 ein lebendiger, interkultureller Austausch und Dialog.

Die 27. Ausgabe der Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH findet vom 23. bis 25. Mai 2025 in der Giessereihalle Puls 5 in Zürich statt und verwandelt das historische Industriedenkmal in einen Treffpunkt für zeitgenössische Kunst aus aller Welt.

Die diesjährige Messe zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Dichte künstlerischer Positionen aus, die eine Verbindung zwischen kulturellen Perspektiven und aktuellen Themen herstellen. An zahlreichen Ständen wird den Besucherinnen und Besuchern hochwertige Kunst präsentiert.

Mit rund 50 Ausstellerinnen und Ausstellern aus aller Welt – von der Schweiz über Südkorea, Malaysia, Japan, Italien und Griechenland bis nach Simbabwe – bietet die ART INTERNATIONAL ZURICH Werke aus verschiedenen Kunstgattungen: klassische und moderne Malerei, Skulptur, Fotografie, Grafik, Textilkunst, digitale Kunst und Installationen. So vielfältig wie die Herkunftsländer sind auch die künstlerischen Positionen. Die Messe zeichnet sich durch eine grosse mediale und thematische Vielfalt aus. In vielen Präsentationen zeigt sich ein Bewusstsein für globale Verflechtungen sowie eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Rolle der Kunst im kulturellen Diskurs.

Die ART INTERNATIONAL ZURICH 2025 steht für eine offene, global agierende Kunstszene und schafft Verbindungen über Kontinente hinweg. Ihre Weltoffenheit macht sie für Galerien von Biel bis Malaysia interessant. Hier sind etablierte und aufstrebende Künstlerinnen und Künstler sowie Galerien aus der ganzen Welt anzutreffen. Zahlreiche Projekte widmen sich Themen wie kultureller Identität, Nachhaltigkeit, Urbanität und interkulturellem Dialog. Die Messe schafft Raum für Begegnungen, neue Perspektiven und kreative Impulse.

Die jährliche Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH ist dafür bekannt, den interkulturellen Dialog und die Vernetzung innerhalb der Kunstwelt zu fördern. Werkgespräche an den Ständen bieten eine einzigartige Gelegenheit, mehr über die Kunstwerke und ihren Entstehungsprozess zu erfahren. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 hat sich die renommierte Messe als wichtige Plattform für internationale Kunstschaffende, Galerien und Kunstinteressierte etabliert. Sie zählt zu den herausragenden Veranstaltungen der Schweizer Messelandschaft.

Veranstaltung:

ART INTERNATIONAL ZURICH 2025

27. Messe für zeitgenössische Kunst

Öffnungszeiten:

Freitag, 23. Mai: 10-18 Uhr / Vernissage: 18-22 Uhr

Samstag, 24. Mai: 10-20 Uhr

Sonntag, 25. Mai: 10-18 Uhr

Ort:

Puls 5 Giessereihalle Zürich

Giessereistrasse 18, 8005 Zürich

Tram 4 Technopark

Eintritt:

Tageskarte CHF 20.- / Studierende CHF 10.- / Vernissage CHF 30.- / Kinder bis 16 J. frei

Freier Eintritt mit Einladung.

Vorverkauf: Ticketcorner.ch

Informationen:

Ihr Besuch: www.art-zurich.com/besuchen

Event 2025: www.art-zurich.com/2025

Kontakt:

E-Mail: info@art-zurich.com

Kontaktformular: www.art-zurich.com/kontakt

Pressebereich: www.art-zurich.com/medien

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160b

8808 Pfäffikon

Schweiz

fon ..: 0041763322436

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage „www.art-zurich.com“ honorarfrei auf Ihrer Website verwenden.

