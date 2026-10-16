BEST IN CLASS AWARD 2027: Das sind die besten Elektroautos des Jahres

Fachjury zeichnet beim e4 Testival am Hockenheimring elf Sieger aus – von Skoda Epiq bis Polestar 5, Newcomer Xpeng und Best Global Brand BYD

Das Fachmagazin electricar und das Institut Neue Mobilität haben am 16. Oktober 2026 zum dritten Mal den BEST IN CLASS AWARD vergeben. In der Boxengasse des Hockenheimrings und im Rahmen des e4 Testivals wurden die Sieger in elf Kategorien ausgezeichnet. Rund 100 Modelle und Marken waren nominiert.

„Der Blick auf die Kandidaten belegt eindrucksvoll, wie ausgereift und attraktiv die batteriegetriebenen Topmodelle heute sind“, sagt Armin Grasmuck, Chefredakteur von electricar und Mitglied der Jury. Grundlage der Nominierung sind die Kennzahlen der verlagseigenen Elektroauto-Datenbank, in der alle in Deutschland angebotenen Elektroautos mit ihren technischen Spezifikationen erfasst sind. Effizienz und Nachhaltigkeit zählten ebenso wie Fahrleistung, Komfort und Qualität. Zusätzlich floss das Votum der Leserinnen und Leser von electricar ein.

Die Sieger 2027

– Bestes E-Auto Klein-/Kleinstwagen: Skoda Epiq

– Bestes E-Auto Kompaktklasse: Leapmotor B05

– Bestes E-Auto Mittelklasse: Mercedes CLA Shooting Brake

– Bestes E-Auto Obere Mittelklasse/Oberklasse: Volvo ES90

– Bestes E-Auto bis 25.000 Euro: Renault Twingo E-Tech Electric

– Bestes E-Auto Stadt: Nissan Micra

– Bestes E-Auto Familie: smart #5 Premium

– Bestes E-Auto Flotte: Volvo EX60

– Bestes E-Auto Design: Polestar 5

– Newcomer E-Mobility: Xpeng

– Best Global Brand E-Mobility: BYD

Dreistufiges Verfahren: Daten, Jury, gemeinsames Voting

Die Wahl verläuft in drei Stufen. Grundlage sind die Daten der verlagseigenen Elektroauto-Datenbank: Aus allen in Deutschland angebotenen Elektroautos werden anhand der technischen Spezifikationen die Nominierten je Kategorie ermittelt. Im zweiten Schritt bestimmt die Jury daraus die Finalisten. Die Klassensieger werden im dritten Schritt in einer großen gemeinsamen Jurysitzung gewählt – geheim und klassisch per Wahlkarte. Die abschließende Sitzung fand am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der Technischen Universität München bei Professor Markus Lienkamp statt.

Der Jury gehören an: Beatrice Bohlig (Autorin, BeHonest), Christian Clerici (Fernsehjournalist, Head of Content and Creation bei Vibe), Matthias Groher (Geschäftsführer Institut Neue Mobilität), Harald Gutzelnig (Verleger CDA Verlag, Gründer elektroautodatenbank.com), Michael Jost (Head of Group Strategy Product und CSO Volkswagen Brand a. D.), Ursula Kloé (Managing Partner JuKnow), Christoph Knogler (Vorstandsvorsitzender Keba Group), Kurt Sigl (Mobility Consultant, Mitgründer BEM), Johann Tomforde (Professor, Teamobility, Erfinder des Smart), Astrid Witzany (Witzany GmbH, El-Motion) sowie Armin Grasmuck (electricar).

Elf Kategorien: Fahrzeugklassen und Einreichkategorien

Neben den klassischen Fahrzeugklassen – Klein-/Kleinstwagen, Kompaktklasse, Mittelklasse, obere Mittelklasse/Oberklasse und E-Autos bis 25.000 Euro – gibt es Einreichkategorien, für die sich Hersteller und Unternehmen selbst bewerben: Design, Familienfahrzeug, Stadtfahrzeug, Flotte, Newcomer der E-Mobilität und Best Global Brand.

Alle Daten öffentlich einsehbar

Sämtliche Sieger, Finalisten und Nominierten sind mit Preisen, Reichweiten und Ladezeiten in der Elektroauto-Datenbank hinterlegt und dort mit mehr als 500 weiteren Modellen vergleichbar.

Gewinner: https://elektroautodatenbank.com/best-in-class-award/gewinner

Finalisten: https://elektroautodatenbank.com/best-in-class-award/finalisten

Alle Infos zum Fachpreis: https://www.best-in-class-award.de/

Über den BEST IN CLASS AWARD:

electricar und das Institut Neue Mobilität zeichnen mit dem Fachpreis BEST IN CLASS jährlich die besten Elektroautos und die stärksten Marken der E-Mobilität aus. Die Bewertung erfolgt anhand technischer Spezifikationen durch eine unabhängige Fachjury, ergänzt um das Votum der Leserinnen und Leser.

Über electricar:

electricar ist das Fachmagazin für die Mobilität von morgen und erscheint im CDA Verlag. Es berichtet über Elektrofahrzeuge, Ladeinfrastruktur, Energie und die Transformation der Branche. Zum Angebot gehören außerdem der electricar E-Auto-Index und die Elektroauto-Datenbank mit mehr als 500 Modellen.

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