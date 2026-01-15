Berufsverband der Präventologen e.V. stellt Bildungsangebot neu auf

Mit erweiterten Themenfeldern und flexibler Seminarstruktur ins Jahr 2026

Der Berufsverband der Präventologen e.V. hat auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung zentrale Weiterentwicklungen im Bildungsbereich beschlossen. Ziel ist es, die präventologische Weiterbildung inhaltlich zu erweitern und strukturell an die veränderten Bedürfnisse der Teilnehmenden anzupassen. Die neuen Bildungsangebote starten ab Anfang 2026.

Inhaltlich wird das bestehende Seminarangebot um zwei präventologisch relevante Themenfelder ergänzt: Klima und Gesundheit sowie Schlaf und Gesundheit. Beide Bereiche gewinnen angesichts gesellschaftlicher, gesundheitlicher und arbeitsbezogener Entwicklungen zunehmend an Bedeutung.

Zur fachlichen Erweiterung des Dozententeams kommen der Schlafexperte Markus Kamps sowie die Diplom-Medizinerin Sabine Walter hinzu. Beide bringen ihre jeweilige Expertise in die zukünftigen Bildungsangebote des Verbandes ein.

Auch die Seminarstruktur wird weiterentwickelt. Künftig besteht ein Seminar in der Regel aus einem halbtägigen Live-Online-Seminar, dem einige Wochen später ein eintägiges Präsenzseminar folgt. Dieses kombinierte Format soll eine flexiblere Teilnahme ermöglichen und zugleich Raum für persönlichen Austausch und praxisnahe Vertiefung bieten.

Die Live-Online-Seminare können darüber hinaus auch unabhängig vom Studium als Einstieg oder „Schnupperangebot“ genutzt werden. Damit richtet sich der Berufsverband ausdrücklich auch an Menschen ohne Vorkenntnisse im Gesundheitsbereich, die den präventologischen Ansatz kennenlernen möchten.

Mit den beschlossenen Neuerungen bekräftigt der Berufsverband der Präventologen e.V. seine salutogene Ausrichtung. Dabei bieten Präventologen alltagstaugliche und ressourcenorientierte Impulse und Begleitung an, die Menschen darin unterstützen, ihre Gesundheit im privaten wie beruflichen Alltag aktiv zu stärken.

Weitere Informationen zu den Bildungsangeboten und Seminarterminen sind auf der Website des Berufsverbandes abrufbar unter https://www.praeventologe.de/aktuell/termine.

Präventologen sind Experten der Prävention und Gesundheitsförderung. Sie tragen kompetent und wirksam zur Gesundheitsförderung jedes Einzelnen bei. Zum Berufsverband der Präventologen gehören Menschen, die ein gesundes Leben in Deutschland ermöglichen und die dafür nötigen Voraussetzungen schaffen oder verbessern wollen. Zum Berufsverband gehören geprüfte Präventologen, Studierende des Fernstudiengan-ges, Angehörige der unterschiedlichen Gesundheits- und Sozialberufe, Unternehmen der Gesundheitswirt-schaft sowie interessierte Einzelpersonen. Der Verband versteht sich als lernende Gemeinschaft, die ihr Wirken kontinuierlich reflektiert, um stetige Verbesserungen zu erreichen.

