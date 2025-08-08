Berlin bietet mehr als 400 Verwaltungsdienstleistungen digital an – umgesetzt mit cit intelliForm

Zukunftsorientiert und bürgernah: Auf dem Serviceportal des Landes Berlin sind jetzt 400 Verwaltungsdienstleistungen online. Digitaler Antrag basiert auf E-Government-Plattform cit intelliForm.

Dettingen/Teck, 06.08.2025 – Das Land Berlin hat mit der Bereitstellung seiner 400. digitalen Verwaltungsdienstleistung einen weiteren Meilenstein in der Digitalisierung der Verwaltung erreicht. Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, gratuliert ihrem Kunden zu diesem Erfolg und freut sich darüber, mit ihrer Plattform cit intelliForm einen bedeutsamen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet zu haben.

Berlin zählt damit zu den führenden Bundesländern im Bereich E-Government. Die umgesetzten Online-Dienstleistungen reichen von häufig genutzten Services wie der elektronischen Wohnsitzanmeldung über die An- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen bis hin zur Beantragung von Bewohnerparkausweisen oder einer digitalen Meldebescheinigung. Zu den neuesten Dienstleistungen, die über das Serviceportal des Landes Berlin verfügbar sind, zählen die Verlängerung des Bewohnerparkausweises, die Meldung von zweckentfremdetem Wohnraum sowie die Beantragung einer Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren. Bei der 400. Digitalen Verwaltungsdienstleistung handelt es sich um einen Online-Antrag, mit dem sich Künstlerinnen und Künstler um mehrmonatige Arbeitsstipendien bewerben können. Dieser Antrag wurde Mitte Juli freigeschaltet.

Martina Klement, Chief Digital Officer (CDO) des Landes Berlin und Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung, erklärt dazu in einer Pressemitteilung der Senatskanzlei: „Digitale Verwaltungsdienstleistungen sorgen dafür, dass die Verwaltung rund um die Uhr verfügbar ist. Sie machen das Handeln von Behörden effizienter und entlasten somit gleichzeitig die Berlinerinnen und Berliner sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ämtern. Unser digitales Dienstleistungsangebot wächst stetig – es lohnt sich also sehr, vor dem nächsten Behördengang zu prüfen, ob die gewünschte Dienstleistung bereits online verfügbar ist.“

Und Thilo Schuster, Geschäftsführender Gesellschafter der cit GmbH ergänzt: „Berlin treibt die Digitalisierung der Verwaltung seit Jahren mit großem Engagement und eigener fachlicher Stärke voran. Umso mehr freuen wir uns, dass unsere Plattform cit intelliForm dabei seit Langem als technologische Grundlage dient. Sie ermöglicht es der Berliner Verwaltung, neue Online-Dienste effizient und in hoher Qualität bereitzustellen und das oft in sehr kurzer Zeit. Das zeichnet eine bürgerfreundliche und zukunftsorientierte Verwaltung aus.“

Durch den modernen Low-Code-Ansatz lassen sich digitale Verwaltungsleistungen mit cit intelliForm rasch und ohne spezifisches IT-Know-how modellieren und umsetzen. Vorgefertigte Integrationen wie die Unterstützung der BundID und des Elster-Unternehmenskontos sowie robuste Verfahren zur elektronischen Bezahlung und zu bi-direktionaler Kommunikation erleichtern die Bereitstellung zusätzlich. Hinzu kommen Vorteile wie die Anbindung an gängige Fachverfahren durch umfassende Unterstützung der XÖV-Standards und ein ansprechendes, durchgängiges Nutzererlebnis im Look-and-feel der jeweiligen Verwaltungseinheit.

Mehr Informationen zur Low-Code-Plattform cit intelliForm für effizientes E-Government: https://www.cit.de/produkte

Mehr Informationen zu den cit-Lösungen im Bereich Formularmanagement, Fallmanagement und Antragsmanagement für die öffentliche Verwaltung: https://www.cit.de/loesungen

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Low-Code-Plattformen im E-Government und Kundenservice mit Online-Formularen und Formularanwendungen, mit Formularserver und Formularmanagement, Workflows und sichererem Austausch von Dokumenten sowie mit integriertem Antrags- und Fallmanagement. Die innovative Produktfamilie cit intelliForm unterstützt öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten oder mobilen Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe. Die vollständig XBau-konforme Lösung cit intelliForm Virtuelles Bauamt (VBA) setzt Maßstäbe für digitale Bauanträge und öffnet bekannte Lösungen zum Baugenehmigungsverfahren für eine digitale Zukunft.

Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstädte München, Stuttgart, Dresden und Erfurt sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie AKDB, dataport, komuna, msg group, Prosoz oder T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Durch eine strategische Mehrheitsbeteiligung der zur DSV Gruppe gehörenden S-Management Services GmbH an der cit GmbH gehört das Unternehmen seit 2023 zur Sparkassen-Finanzgruppe. www.cit.de

