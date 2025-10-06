Beratungskooperation: GPP Support und elfnullelf

Die beiden Beratungsunternehmen GPP Support und elfnullelf werden fortan enger kooperieren und gemeinsam Projekte umsetzen.

06.10.2025 – Die Berliner Public Affairs-Beratung elfnullelf und das in den Niederlanden ansässige Beratungsunternehmen mit einem Schwerpunkt in der Krankenhauspharmazie arbeiten zukünftig projektbezogen enger zusammen.

Konkret geht es um ein Projekt im Bereich der personalisierten Medizin, insbesondere im Bereich der 2D- und 3D-gedruckten Arzneimittel. Die beiden Unternehmen wollen damit Innovationen stärker in den gesellschaftlichen und politischen Dialog tragen. Welche Prozesse im Gesundheitswesen braucht es und welche müssen gegebenenfalls neu gedacht werden?

Um was geht es?

„3D-gedruckte Medikamente bleiben eine Vision – solange man sie Visionären überlässt. elfnullelf und GPP Support begleiten genau diese Pioniere: mit Bühne, Beratung und Business-Know-how. Und zwar so lange, bis aus Prototypen echte Versorgung wird.“ Das sagen die Initiatoren und jeweiligen Geschäftsführer Patrick van Oirschot (GPP Support) und Udo Sonnenberg, elfnullelf.

GPP Support Consulting

GPP Support mit Sitz in den Niederlanden ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen für digitale Transformation, Automatisierung und Innovation im Bereich der Krankenhauspharmazie. Unter der Leitung von Inhaber Patrick van Oirschot begleitet GPP Support Krankenhäuser, Technologieanbieter und Entscheidungsträger in ganz Europa bei der Planung und Umsetzung moderner Medikationsmanagementsysteme – mit besonderem Fokus auf Closed Loop Medication Management (CLMM), Unit-Dose-Logistik und personalisierte Arzneimittel.

elfnullelf Public Affairs-Beratung

Als strategischer Partner unterstützt GPP Support Krankenhäuser bei der Entwicklung von Business Cases, der Definition von Systemarchitekturen, der Optimierung von Prozessen sowie der Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Zudem ist GPP Support Mitbegründer des europäischen Netzwerks „Asclepius Project“, das den klinisch-pharmazeutischen Fortschritt und die Medikationssicherheit fördert.

Die elfnullelf – Beratungsgesellschaft für Strategie und politische Kommunikation mbh, kurz elfnullelf GmbH – ist eine innovative Public Affairs-Beratung u.a. mit einem Schwerpunkt in der Gesundheitspolitik. Für seine Kunden entwickelt die Beratung fortlaufend neue digitale Lösungen und Formate für eine erfolgreiche politische Kommunikation und Interessenvertretung. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf kleine und mittelständische Unternehmen und Organisationen (KMU). elfnullelf sieht Public Affairs-Arbeit („Lobbying“) digital, transparent und innovativ: Nicht nur die Themen ändern sich, auch die Botschaften der Public Affairs müssen in innovativen Formaten umgesetzt und fortlaufend den kommunikativen Erfordernissen angepasst werden.

Gemeinsam mit elfnullelf verfolgt GPP Support das Ziel, innovative Verbesserungen für ihre Kunden zu entwickeln. Beide Beratungsunternehmen stehen für eine intelligente Weiterentwicklung des Gesundheitswesens – praxisnah, strategisch durchdacht und technologisch nachhaltig.

Ansprechpartner: Udo Sonnenberg, sonnenberg@elfnullelf.de | Patrick van Oirschot pvoirschot@gppsupport.nl

