Bei uns wird Datenschutz ernst genommen

Schützen Sie Datenschutz in Dessau: Unsere DSGVO-konforme Datenträgervernichtung garantiert sichere Privatsphäre und umweltfreundliche Hardwareentsorgung zu transparenten Preisen.

Unser Fachbetrieb für Datenlöschung kennt sich mit dem Datenschutz aus und hält sich an die Richtlinien der DSGVO. Darauf können Sie sich verlassen, denn dies ist unser Job. Wir sorgen dafür, dass Ihre Daten nicht mehr abrufbar sind und entsorgen dann die Hardware. Wir setzen für die Festplattenvernichtung in Dessau die besten und modernsten Geräte ein. Bei uns verläuft alles datenschutzkonform und natürlich mit Rücksicht auf die Umwelt. Wenn Sie sich für unseren Dienst entscheiden, ist für die Privatsphäre Ihrer Kunden, Patienten, Mandanten und mehr, gesorgt. Auch Ihre Firmendaten werden vernichtet, Geheimnisse können so nicht mehr aufgedeckt werden und Ihrem Unternehmen schaden. Wir bieten Ihnen selbstverständlich gute Preise für unsere Dienste. Probieren Sie es aus, wir überzeugen Sie gerne von unserem guten Ruf und unser überzeugenden Datenträgervernichtung in Dessau. Mit uns wird die Datenlöschung sehr einfach und Sie sparen viel Zeit ein. Vereinbaren Sie noch heute einen zuverlässigen Termin mit unserem Fachbetrieb und unsere Mitarbeiter werden zu Ihnen kommen, um die Hardware abzuholen. Wir sind rundum für Ihr Unternehmen da und bieten Ihnen einen hervorragenden Service! Für ausführliche Informationen und detaillierte Einblicke besuchen Sie uns doch gerne auf unserer Homepage, wo Sie umfassende Details, aktuelle Angebote und weiterführende Inhalte zu unserem Leistungsspektrum finden können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Festplattenvernichtung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44339 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-dessau/

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ® Festplattenvernichtung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44339 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-dessau/

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.