Behindertengerechte Fahrzeugumbauten in Hattingen

Individuelle Fahrzeugumbauten für Menschen mit Behinderung: Royal Mobility in Hattingen bietet maßgeschneiderte Mobilitätslösungen.

Royal Mobility mit Sitz in Hattingen ist auf die professionelle Umrüstung von Fahrzeugen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen spezialisiert. Das Unternehmen realisiert maßgeschneiderte Mobilitätslösungen, die sowohl Fahrer und Fahrerinnen, als auch Mitfahrenden eine sichere, komfortable und selbstbestimmte Fortbewegung ermöglichen. Mit umfassender technischer Kompetenz, individueller Beratung und einer eigenen Werkstatt bietet Royal Mobility bedarfsgerechte Umbauten für private Fahrzeuge, Firmenflotten sowie Sonderfahrzeuge für soziale Einrichtungen.

Maßgeschneiderte Umbauten für individuelle Anforderungen

Das Leistungsspektrum von Royal Mobility reicht von einfachen Anpassungen bis hin zu komplexen Systemlösungen. Angeboten werden unter anderem Einstiegshilfen, Rollstuhllifte, Handbediengeräte sowie elektronische Fahr- und Lenksysteme. Auch die Nachrüstung von Fahrzeugen für Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen, inklusive bodentiefer Fahrzeugumbauten und Rollstuhlverankerungen, gehört zum Portfolio. Jeder Umbau wird individuell geplant, sodass die Lösung sowohl ergonomisch als auch funktional überzeugt. Dabei berücksichtigt das Team neben der körperlichen Einschränkung auch die persönlichen Wünsche und das gewählte Fahrzeugmodell.

Ganzheitlicher Service – von der Beratung bis zur Einweisung

Im Mittelpunkt steht eine persönliche Betreuung von Anfang an: Royal Mobility analysiert gemeinsam mit Kunden und Kundinnen deren Bedarf und entwickelt passende Konzepte. Nach ausführlicher Planung erfolgt die technische Umsetzung durch geschulte Fachkräfte in der firmeneigenen Werkstatt. Probefahrten und Einweisungen stellen sicher, dass die Umbauten im Alltag problemlos genutzt werden können. Auch bei der Beantragung von Fördermitteln oder der Abstimmung mit Kostenträgern steht Royal Mobility beratend zur Seite. Dieser umfassende Service entlastet die Kunden und Kundinnen und schafft Sicherheit im gesamten Prozess.

Royal Mobility in Hattingen bietet umfassende Fahrzeugumbauten für Menschen mit Behinderung – individuell, sicher und praxisnah. Das Unternehmen ist von Montag bis Donnerstag zwischen 8:00 und 16:30 Uhr und freitags bis 15:00 unter der Telefonnummer 02324/ 90 44 70 erreichbar. Die Werkstatt befindet sich in der Kreisstraße 23, 45525 Hattingen.

