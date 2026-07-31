BEG-Förderung 2026 & KfW 458: Wie SHK-Betriebe die Bestandsaufnahme effizienter lösen

Der BEG-Neustart 2026 bringt für SHK-Betriebe Prüfaufwand. Unser Praxis-Artikel zeigt, wie die digitale Erstaufnahme per Live-Video unproduktive Erstfahrten minimiert und Vorbereitungen beschleunigt.

Wie können SHK-Betriebe die BEG-Förderung 2026 effizienter abwickeln und warum spielt die digitale Erstaufnahme dabei eine Schlüsselrolle?

_Mit dem Wiederanlauf der BEG-Heizungsförderung und angepassten KfW-Vorgaben (Stand: 21. Juli 2026) steigt der Vorab-Prüfaufwand für SHK-Fachbetriebe erheblich. Dieser Artikel erklärt, wie die Bestätigung zum Antrag (BzA) korrekt vorbereitet wird – und wie Betriebe unproduktive Erstfahrten durch Remote-Technologie deutlich reduzieren können._

Neu-Ulm, 31. Juli 2026 – Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist wieder aktiv. Nach den Neuregelungen vom 21. Juli 2026 gelten für SHK-Fachbetriebe und Energieeffizienz-Experten (EEE) beim Heizungstausch aktualisierte technische Anforderungen, darunter neue JAZ-Grenzwerte für Wärmepumpen und verschärfte Schallschutzvorgaben. Gleichzeitig bleibt ein strukturelles Problem bestehen: Der bürokratische und zeitliche Aufwand für die korrekte Vorbereitung der Förderanträge ist erheblich.

Was hat sich bei der BEG-Förderung 2026 konkret geändert?

Für den Heizungstausch im Bestand, gefördert über das KfW-Programm 458, gelten seit dem 21. Juli 2026 unter anderem folgende Anpassungen:

* Technische Anforderungen: Neue Mindest-JAZ-Werte (Jahresarbeitszahl) für Wärmepumpen sowie aktualisierte Schallgrenzwerte sind einzuhalten und nachzuweisen.

* Förderhöchstgrenze: Der Höchstbetrag förderfähiger Ausgaben beträgt für die erste Wohneinheit 28.000 EUR, gestaffelt nach weiteren Einheiten.

* Verpflichtende Antragsreihenfolge: Der Förderantrag muss zwingend vor Beginn der Bauausführung eingereicht werden.

* Bestätigung zum Antrag (BzA): Der SHK-Fachbetrieb oder zugelassene Energieeffizienz-Experte muss die BzA digital im KfW-Kundenportal erstellen.

Warum ist die Bestandsaufnahme für SHK-Betriebe so zeitaufwendig?

Bevor ein Betrieb die BzA erstellen kann, ist eine fundierte technische Bestandsaufnahme notwendig:

* Aufnahme der vorhandenen Anlage (Hersteller, Baujahr, Typenschild)

* Prüfung hydraulischer Gegebenheiten und Raumsituation

* Normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 (1-3 Stunden je Objekt)

* Klärung förderfähiger Kosten und Einkommensbonus

Laut Branchenerfahrungen ist für den vollständigen Vorab-Besuch inklusive Anfahrt mit 2 bis 4 Stunden Gesamtaufwand je Projekt zu rechnen – noch bevor ein einziger Handgriff am Gerät gemacht wurde.

Welche Rolle kann die digitale Erstaufnahme hier spielen?

Ein Teil dieses Aufwands lässt sich mit browserbasiertem Live-Video-Support effizienter gestalten. Das Prinzip: Der Fachbetrieb schickt dem Kunden vor dem ersten Vor-Ort-Termin einen Link per SMS. Ohne App-Installation öffnet der Kunde die Kamera – der Techniker sieht die Anlage in Echtzeit.

So lassen sich vorab sicher erfassen:

* Typenschild und Anlagenmodell

* Aufstellraum und Platzverhältnisse

* Erste Einschätzung der hydraulischen Situation

Das Stichwort in der Branche lautet „First-Time-Fix-Rate“: Je besser Betriebe eine Situation vorab einschätzen, desto seltener sind teure Nachfahrten.

Die Softwarelösung tele-LOOK aus Deutschland ist ein Beispiel für diesen Ansatz. Sie ist DSGVO-konform, vollständig browserbasiert und erfordert keine App auf Kundenseite. Standbilder können direkt in die Projektdokumentation übernommen werden. Wichtig: Sie ersetzt nicht die normkonforme Heizlastberechnung oder die formale BzA-Erstellung.

Wann macht die Remote-Erstaufnahme praktisch Sinn?

SchrittRemote möglich?HinweisTypenschild ablesenJaPer Kamerazoom gut erfassbarAufstellraum prüfenBedingtBei ausreichender BeleuchtungHydraulische SituationEingeschränktNur grobe OrientierungHeizlastberechnung DIN EN 12831NeinMessung vor Ort notwendigBzA-Erstellung KfW-PortalNeinFormal durch Fachbetrieb/EEE

? Wichtiger Hinweis: tele-LOOK ist kein Beratungsunternehmen. Wir fassen nach bestem Wissen öffentlich zugängliche Informationen und Praxiserfahrungen (z. B. der KfW, BAFA, BMWE und Fachmedien wie der DHZ) zusammen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit. Die finale Entscheidung über Förderungsbewilligungen und rechtliche Vorgaben obliegt ausschließlich den zuständigen Behörden und Prüfstellen.

Quellen

* KfW Bankengruppe: Richtlinien zur BEG, Stand Juli 2026

* BMWK: BEG-Merkblätter und Technische FAQ

* ZVSHK: Praxisleitfaden Digitalisierung SHK 2026

* Deutsche Handwerks Zeitung (DHZ): Praxisberichte zur BEG-Förderung

* DIN EN 12831: Norm-Heizlastberechnung

Über tele-LOOK: DSGVO-konformer Live-Video-Support für Handwerk und Industrie. Browserbasiert, ohne App auf Kundenseite. Mehr unter tele-look.com | ROI-Rechner: tele-look.com/web/roi-rechner/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Solutiness GmbH

Frau Regina Keller-Sylla

Edisonallee 39

89213 Neu-Ulm

Deutschland

fon ..: 073185074220

web ..: https://www.tele-look.com

email : regina.keller@tele-look.com

Über die Solutiness GmbH / tele-LOOK:

Die Solutiness GmbH mit Sitz in Neu-Ulm ist Entwickler und Anbieter der Live-Video-Support-Plattform tele-LOOK. Das Unternehmen hat sich auf DSGVO-konforme Remote-Diagnoselösungen für den B2B-Bereich spezialisiert, mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse von Handwerksbetrieben, Servicetechnikern und Energieberatern.

tele-LOOK ermöglicht es Fachbetrieben, Erstdiagnosen, technische Bestandsaufnahmen und Kundenberatungen per Live-Video durchzuführen – ohne dass auf Kundenseite eine App installiert werden muss. Der Kunde öffnet per Klick auf einen SMS- oder E-Mail-Link direkt im Browser die Kamera seines Smartphones und überträgt das Bild in Echtzeit an den Fachbetrieb.

Die Lösung kommt unter anderem in der Vorbereitung von BEG-Förderanträgen, in der SHK- und Elektrobranche sowie im technischen Außendienst zum Einsatz. Ein integrierter ROI-Rechner hilft Betrieben, ihr individuelles Einsparpotenzial durch reduzierte Anfahrtskosten zu ermitteln.

Pressekontakt: Solutiness GmbH | tele-LOOK Telefon: +49 731 85 07 42 20 E-Mail: info@tele-look.com

Web: www.tele-look.com

Pressekontakt:

tele-LOOK / Solutiness GmbH

Frau Regina Keller-Sylla

Edisonallee 39

Neu-Ulm 89213

fon ..: 073185074220

email : presse@tele-look.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.