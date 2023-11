Bauzaunplanen – Aktion zu Weihnachten

Bis 31.12.2023 für unschlagbare 47,00 Euro netto zzgl. MwSt., Grafik, Versand.

Bauzaunplanen sind auf jeder Baustelle zu sehen und in der Baubranche nicht mehr wegzudenken. Sie dienen nicht nur als Werbeträger, sondern bringen auch gleich mehrere Vorteile mit sich und sind in vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar.

Bauzaunplanen und ihre Vorteile

Hauptsächlich sind Bauzaunplanen auf Baustellen zu finden. Hier schützen sie nicht nur die Arbeiter vor Gefahren, sondern auch die Öffentlichkeit. Wie? Sie kann den unbefugten Zutritt zur Baustelle verhindern, was zur Abhilfe gegen Unfälle und Diebstähle dient.

Gleichzeitig schützen sie auch vor herumfliegenden Trümmern oder Staub, die durch Bauarbeiten entstehen können.

Ein weiterer großer Vorteil ist der Blickschutz. Durch die Plane wird vor neugierigen Blicken geschützt, was für zusätzliche Privatsphäre sorgt. Außerdem bieten Bauzaunplanen Schutz vor Lärm und Staub, was den Komfort der Anwohner in der Nähe der Baustelle erheblich verbessert. Dieser Faktor ist besonders wichtig auf Baustellen, die sich in Stadtzentren befinden.

Darüber hinaus bieten Bauzaunplanen eine hervorragende Werbefläche. Diese eignet sich besonders gut für die Platzierung von Markenbotschaften. Durch die große Fläche bieten Bauzaunplanen eine besonders hohe Sichtbarkeit. Weiterer Faktor, der für die Werbung mit einer Bauzaunplane spricht, ist der wirtschaftliche Aspekt. Hierbei handelt es sich um eine kostengünstige Möglichkeit, potenzielle Kunden anzusprechen.

Bauzaunplanen spielen in der Baubranche eine wichtige Rolle. Sie bieten Sicherheit, Privatsphäre und Werbemöglichkeiten und werden auf unterschiedliche Art und Weise verwendet. Von der Baustelle bis hin zur Veranstaltung.

