Basic Excellence: Der Einstieg in professionelles Social Media Marketing für Technik-Unternehmen

Mit der Basic Excellence Variante bietet Das Marketing Büro® mittelständischen Tech-Unternehmen den Einstieg in professionelles Social Media Marketing.

Das Marketing Büro®, einer der führenden Marketing-Dienstleister für mittelständische Technologieunternehmen, hat ein dreistufiges Content-Marketing-Konzept zur Steigerung der digitalen Sichtbarkeit entwickelt. Die Basic-Variante ermöglicht mittelständischen Technologieunternehmen den erfolgreichen Einstieg in das Social Media Marketing.

In einer Zeit, in der Social Media das Tor zur digitalen Welt öffnet, stehen mittelständische Technik-Unternehmen vor der Herausforderung, in diesem dynamischen Umfeld Fuß zu fassen. Das Marketing Büro® kennt die Anforderungen mittelständischer Unternehmen und hat ein bedarfsgerechtes Konzept ausgearbeitet.

Die Basic-Variante des Content-Marketing-Konzepts stellt den perfekten Einstieg in ein professionelles Social Media Marketing dar. Mit der Erstellung und Veröffentlichung von zwei Social-Media- oder Newsbeiträgen pro Monat bietet dieses Paket nicht nur hochwertigen Content, sondern auch eine gezielte Präsenz auf den wichtigsten Plattformen. Inklusive sind Planung, Texterstellung, Bild- und Grafikproduktion sowie die Veröffentlichung auf bis zu drei Social Media Kanälen und der Unternehmenswebsite. Die Maßnahmen werden quartalsweise detailliert dokumentiert, eine Erfolgskontrolle sorgt für Transparenz.

Mit dem Basispaket können Unternehmen ihre Ressourcen effizienter einsetzen und sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Das Marketing Büro® ermöglicht nicht nur den professionellen Einstieg in das Social Media Marketing, sondern schafft auch die Grundlage für eine nachhaltige digitale Sichtbarkeit und den Aufbau einer professionellen Präsenz in der Zielgruppe.

Advanced Advantage: Dieses Paket richtet sich an Unternehmen, die ihr Social Media Marketing auf das nächste Level heben möchten. Neben den Leistungen des Basic Excellence-Pakets beinhaltet Advanced Advantage eine höhere Frequenz von Social-Media- oder Newsbeiträgen, erweiterte Zielgruppenanalysen und strategische Anpassungen für eine noch gezieltere Ansprache.

Professional Powerhouse: Unsere umfassendste Variante richtet sich an Unternehmen, die eine umfassende und hochwirksame Social Media Präsenz anstreben. Es beinhaltet alle Leistungen von Basic Excellence und Advanced Advantage, ergänzt um individuelle Kampagnen, fortgeschrittene Analytik, Influencer-Kooperationen und eine intensive Betreuung durch unsere Experten.

Das Marketing Büro® ist darauf spezialisiert mittelständische Technik-Unternehmen im Marketing und Vertrieb zu beraten und als externe Marketingabteilung operativ bei der Umsetzung zu unterstützen.

Seit mehr als 15 Jahren sind wir im B2B Marketing aktiv und haben mehr als 100 Unternehmen beraten. Einige gehören auch heute noch zu unseren Dauerkunden. Wir sind erfahren in Branchen wie Maschinenbau, Anlagenbau, Elektronik, Medizintechnik und vielen mehr. Vertrauen Sie auf unser langjähriges Know-how.

