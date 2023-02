Kommunikations- und Werbeagentur mit Sitz in München.

Das Geschäftsmodell von BALLEYWASL deckt nach eigener Darstellung die Bereiche Markenkommunikation, Employer Branding/Recruiting, Content Design/Marketing und Social Media Marketing ab. Diese können sich überschneiden und sollten es auch, um wie Zahnräder ineinander zu greifen und sich zu ergänzen. Erkennbar ist der Schwerpunkt, sowohl einem Unternehmen als Kunden ein Profil zu geben und dieses durch folgende Kampagnen zu führen, als auch Social Media als erkannten Hauptplattformen für solche Kampagnen zu bespielen.

Angebot: Markenkommunikation

Für neue, zu modernisierende oder über ihr Image noch unschlüssige Unternehmen macht sich BALLEYWASL aus München Gedanken zur Entwicklung eines Markenprofils und seiner Werte. Das, als was dieses Unternehmen in der Außenwelt wahrgenommen werden soll. Dazu gehört ein Corporate Design, das dazu passt und die Markenwerte kolportiert, zuallererst digital. Das Ziel ist, aus der Menge der Mitbewerber herauszuragen und in der Zielgruppe vorteilhafte Emotionen auszulösen, die zu einer Markentreue führen sollen. In einer zunehmend als chaotisch wahrgenommenen Welt ist Identität und Orientierung darauf eine wertvolle Errungenschaft.

Angebot: Employer Branding

Die Konkurrenz um die besten Mitarbeiter wird allmählich härter. Um so wichtiger scheint es BALLEYWASL aus München, beim Kunden darauf hinzuwirken, dass dieser als attraktiver Arbeitgeber gesehen wird, bei dem man gerne beschäftigt ist. Für den Erhalt guter Arbeitnehmer und die Akquise neuen Personals wirkt die Werbeagentur durch ihr Employer Branding unterstützend, wozu potenziell neue Kandidaten auf digitalen Jobbörsen gefunden und umworben werden, um sie für den Kunden zu gewinnen. Bei der Agentur weiß man, dass dies homogen aussehen muss mit dem sonstigen Erscheinungsbild des Unternehmens, für das man ja ebenfalls sorgt.

Angebot: Content Design

Content Design durch BALLEYWASL dient einem optimierten Content Marketing, was die Zielgruppe besser anspricht und ‚abholt‘ durch für sie relevante, verwertbare oder auch einfach nur unterhaltsame Inhalte. Die müssen dazu so präsentiert werden, dass sie auch leicht von möglichen Kunden gefunden werden können. Am Anfang dieser Maßnahmen steht der Aufbau einer Marke und der strategischen Absichten damit. Die Ziele müssen klar umrissen sein und deren Erreichen sich auch nachweisen lassen bei einer Auswertung von Kampagnen. Es wird versucht, Storytelling für die Marke zu entwickeln und darüber Kunden langfristig zu binden, statt immer neuer Kunden zu gewinnen, die auch wieder gehen. Kleinteilige Bestandteile, wie Schrift, Farben, Grafiken, sollen dazu beitragen.

Angebot: Social Media Marketing

In der BALLEYWASL Werbeagentur weiß man, dass das Bespielen von Social Media essenziell wichtig ist, um Endkunden, aber auch Mitarbeiter und andere Unternehmen zu erreichen und für sich einzunehmen. Dafür stehen viele Kanäle zur Verfügung und nicht alle sind für jede Zielgruppe gleich gut. Die Agentur stimmt ihre Kampagnen über Social Media also wiederum auf eine vorher definierte Zielsetzung und mittels einer daraus erarbeiteten Strategie für bestimmte Zielgruppen ab. In diesem Bereich ist es wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben und jeden Trend zu erkennen. Es kann geprüft werden, ob er sich unter den Prämissen dieses Kunden für sein Marketing nutzen lässt.

BALLEYWASL ist eine inhabergeführte Agentur mit 30 Jahren im Geschäft. Der Ansatz ist, trotz scheinbarer unermesslicher Weiten des digitalen Zeitalters für Nähe und Vertrautheit mit dem Kunden zu sorgen, wo Spaß als positive, geteilte Emotion ausgesprochen willkommen ist. Referenzen sind zahlreich auf der Webseite der Werbeagentur aus München aufrufbar, quer durch viele Branchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

balleywasl.muenchen GmbH

Herr Albert Wasl

Zielstattstraße 27

81379 München

Deutschland

fon ..: 089381920

web ..: https://www.balleywasl.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

BALLEYWASL aus München ist Ihr starker und erfahrener Partner für Marketing und Kommunikation. Wir kümmern uns für Sie um die optimale Präsentation Ihres Unternehmens oder Ihres Produkts. BALLEYWASL bietet Ihnen als Full-Service-Werbeagentur eine Vielzahl an professionellen Leistungen an. Sie erhalten bei uns speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Lösungen für Bereiche wie Strategie, Content, Design, Employer Branding und Technologie. Weiterhin realisieren wir effektive Online- oder Offline-Kampagnen für Sie. Kontaktieren Sie das Team von BALLEYWASL für weitere Informationen oder lassen Sie sich ganz unverbindlich von uns beraten.

Pressekontakt:

balleywasl.muenchen GmbH

Herr Albert Wasl

Zielstattstraße 27

81379 München

fon ..: 089381920

web ..: https://www.balleywasl.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.