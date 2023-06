balkonkraftwerk-komplett.de – Der grüne Daumen für deine Stromversorgung!

Solar Balkonkraftwerk als Backup für die Steckdose

Grüne Energie für ein kleines Paradies

Das Balkonkraftwerk: In der heutigen Zeit, in der Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein immer mehr an Bedeutung gewinnt, träumen viele Menschen davon, ihren eigenen Beitrag zur grünen Energiewende zu leisten. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, großflächige Solaranlagen auf dem Dach oder riesige Windräder im Garten zu installieren. Und hier kommt die gute Nachricht: Man musst es auch nicht!

Das Balkonkraftwerk, auch Mini-Solaranlage oder Plug & Play Solaranlage genannt, ermöglicht es, mit einfachen Mitteln saubere Energie für den eigenen Haushalt zu erzeugen. Und wie funktioniert das? Ganz einfach: Ein Solarmodul wird auf deinem Balkon oder Terrasse angebracht und fängt die Sonnenstrahlen ein. Die gewonnene Energie wird von einem Wechselrichter in haushaltsüblichen Strom umgewandelt und direkt in das Stromnetz eingespeist. So kann man seinen eigenen grünen Strom nutzen und gleichzeitig die Stromkosten reduzieren.

Ein weiterer Vorteil: Viele dieser kleinen Kraftwerke sind modular erweiterbar. Das bedeutet, man kann das System nach und nach ausbauen und so immer mehr grüne Energie für den eigenen Haushalt erzeugen. Auch für Mieter ist ein Balkonkraftwerk ideal, da es normalerweise keine baurechtlichen Genehmigungen erfordert und bei einem Umzug problemlos mitgenommen werden kann.

