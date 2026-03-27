Badestrand Kosmetik – gepflegte Altershaut in der Sommerzeit

Badestrand Kosmetik – Frühlings-/Sommerpflege für die Haut

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt um sich Wohlfühl-Verwöhnpflege für die Haut zu gönnen

Altershaut in der Sommerzeit

Das Frühjahr geht, der Sommer kommt. Sommer bedeutet Sandalenzeit, kurze Hosen, kurze Röcke, T-Shirt-Wetter und Blusenzeit. Mann und Frau zeigen Haut. Zum allgemeinen Wohlgefühl gehört eine gepflegte Haut und ein attraktives Äußeres.

Bei rissigen und schrundigen Füßen empfiehlt die Firma Badestrand Kosmetik GmbH den dermatologisch wirkungsgeprüften Hornhaut-Balsam. Belegt ist die Reduzierung von unschöner Verhornung um 75 % in 4 Wochen nur durch eincremen. Auch perfekt bei schrundigen, weißschuppigen Ellenbogen. Die Ellenbogen werden wieder babyzart. Vorausgesetzt ist die regelmäßige Anwendung morgens und abends.

Bei reiferer Haut wirkt der in der Vergangenheit oft durch Sonnengenuß und UV-Belastung stärker gealterte Dekolleté- und Halsbereich oft stumpf, trocken und faltig. Das aus Hagebutten gewonnene konzentrierte Wildrosen-Hautöl schenkt der Haut durch den hohen Wirkstoffgehalt wieder Strahlkraft und Vitalität. Auf die nach dem Duschen oder Baden noch handtuchfeuchte Haut aufgetragen, wird Feuchtigkeit gebunden, die Haut stellt sich aufgepolstert dar und der Hauttonus wird verbessert. Angeboten wird das Produkt im Pipettendosierer zur sparsamen Anwendung.

Die Talgdrüsen der alternden Haut produzieren zunehmend weniger Hautschutz (Sebum). Gerade im Schienbeinbereich und an den Armen stellt sich der fehlende, natürliche Hautschutz im Sommer und besonders bei gebräunter Haut mit trockener und rissig schuppiger Haut dar. Problemlösend wirkt hier das Oleo-Gel der Firma Badestrand Kosmetik. Hauptwirkstoff ist das hochwertige, hautfunktionsstärkende Distelöl in Verbindung mit Bisabolol, dem hautberuhigenden Kamillenwirkstoff.

Auf die nach dem Baden oder Duschen noch handtuchfeuchte Hautsparsam aufgetragen, erhält die Haut wieder ein optisch schuppenfreies Hautbild, einen ebenmäßigen Teint und der eventuell vorhandene Juckreiz verschwindet. Sowohl bei dem Wildrosenöl als auch beim Oleo-Gel ist die Wirkung und Verträglichkeit in aufwändigen dermatologischen Untersuchungen belegt.

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Aging skin in the summer time

Spring is leaving, summer is coming. Summer means sandal time, short pants, short skirts, T-shirt weather and blouse time. Man and woman show skin. A general feeling of well-being includes well-groomed skin and an attractive appearance

For cracked and chapped feet, Badestrand Kosmetik GmbH recommends the dermatologically tested callus balm. It has been proven as unsightly calluses can be reduced by 75 % in 4 weeks just by applying cream. Also perfect for cracked, white-scaled elbows. The elbows become baby-soft again. Regular use in the morning and evening is required.

With more mature skin, the décolleté and neck area, which has somehow aged more in the past due to sun exposure and UV exposure, appears dull, dry and wrinkled. The concentrated wild rose skin oil obtained from rose hips gives the skin radiance and vitality again thanks to its high active ingredient content. Applied to skin which is still towel-damp after showering or bathing, moisture is bound, the skin is plumped up and the skin tone is improved. The product is offered in a pipette dispenser for economical use.

The sebaceous glands of aging skin produce increasingly less skin protection (sebum). The lack of natural skin protection is particularly noticeable in the shin area and on the arms in summer and especially in tanned skin with dry and cracked, flaky skin. Oleo-Gel from Badestrand Kosmetik has a problem-solving effect here. The main active ingredient is the high-quality, skin-function-strengthening safflower oil in combination with bisabolol, the skin-soothing chamomile active ingredient.

Applied sparingly to skin which is still damp with a towel after bathing or showering, the skin regains a visually flake-free appearance, an even complexion and any itching which may be present disappears. The effect and tolerability of both wild rose oil and Oleo Gel have been proven in extensive dermatological tests.

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Badestrand Kosmetik GmbH

Herr Richard Jung

An der Ahlmühle 11

76831 Ilbesheim

Deutschland

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email : bio@badestrand-kosmetik.de

Die Firma Badestrand Kosmetik beschäftigt sich seit 1987 mit dem Großhandel von naturkosmetischen Kosmetikprodukten. Seit 2019 ist die Firma als GmbH eingetragen. Es werden spezielle, problemlösende Produkte für die Zielgruppe 55 + entwickelt und über Kosmetikinstitute/Versandhäuser verkauft. Alle Artikel werden in Deutschland hergestellt. Geschäftsführer ist seit 1987 Richard Jung.

Badestrand Kosmetik has been involved in the wholesale of natural cosmetic products since 1987. The company has been registered as a limited liability company since 2019. Special problem-solving products are developed for the 55+ target group and sold through cosmetic institutes/mail order companies. All items are manufactured in Germany. Richard Jung has been the managing director since 1987.



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