Ayurveda-Festival im Seehotel Niedernberg

Immer mehr Menschen wünschen sich eine Form der Erholung, die über kurzfristige Entspannung hinausgeht und nachhaltig wirkt.

Genau hier setzt das Seehotel an: Im Einklang mit seinem ganzheitlichen Ansatz unterstützt das Hotel diesen Bedarf bewusst und ist erneut Gastgeber des Ayurveda-Festivals, das im „Dorf am See“ bei Aschaffenburg vom 19. bis zum 21. Juni zum dritten Mal stattfinden wird. Mit der Veranstaltung öffnet das Hotel seine Türen für ein Wochenende voller wertvoller Impulse und versteht sich als Ort, der echte Erfahrungen und wirkliche Veränderungen im körperlichen, mentalen und emotionalen Bereich ermöglichen möchte. Für die Gäste, die sich für das Festival im Hotel einfinden, bietet es für drei Tage einen geschützten Raum, in dem sie Abstand vom Alltag gewinnen und wahre Transformation anstoßen können.

Jenseits klassischer Wellness: Drei Tage für Körper und Seele

Das Veranstaltungsprogramm vereint erneut klassische Ayurveda-Elemente wie Bewegung, Meditation, Ernährung und Achtsamkeit miteinander: Experten-Vorträge gefüllt mit Fachwissen (von Biohacking und Longevity), Yoga- und Meditationssessions, Konzerte auf der Open-Air-Wiese, Workshops, Kulinarik und Begegnungen im „Ayurveda-Dorf“ laden Ayurveda-Profis und -Neulinge gleichermaßen dazu ein, innezuhalten, loszulassen und neue Energie zu schöpfen – an diesem „magischen Ort“, umgeben von Wasser, Wiesen und Wäldern. Das Festival-Paket beinhaltet neben der rabattierten Unterkunft in den unterschiedlichen Zimmerkategorien unter anderem ein reichhaltiges Frühstück am Morgen, ein 3-Gang-Menü am Abend sowie die Nutzung des kompletten Wellnessbereichs. Tickets für einzelne Festivaltage bzw. das gesamte Festivalwochenende sind separat beim Veranstalter buchbar.

Echte Erholung, die tiefer geht: Transformation statt Timeout

Im Mittelpunkt steht ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit mit dem Ziel, Menschen dazu zu befähigen, ihre mentale, körperliche und emotionale Gesundheit eigenverantwortlich zu stärken – im Sinne eines nachhaltigen Lebensstils, der oft unter dem Begriff „Longevity“ zusammengefasst wird, aber hier noch einmal tiefer greift. „Wir sehen unsere Rolle darin, den passenden Rahmen zu schaffen: einen Ort, der Ruhe, Qualität und Inspiration vereint. Gemeinsam mit den Veranstaltern ermöglichen wir unseren Gästen nicht nur eine Auszeit, sondern echte Impulse für nachhaltige Veränderung. Es geht uns darum, sie darin zu bestärken, ihre Gesundheit ganzheitlich zu verstehen und aktiv zu gestalten – weit über ihren Aufenthalt bei uns hinaus“, so Hoteldirektorin Violeta Pantic.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Seehotel Niedernberg

Frau Violeta Pantic

Leerweg 1

63843 Niedernberg

Deutschland

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email : mail@seehotel-niedernberg.de

Im Seehotel Niedernberg, das Dorf am See, begrüßt ein einzigartiges Ensemble von 15 Häusern auf einem 66.000 qm großen Areal Entdecker, Genießer, Museumsbesucher, Tagungs- und Wellnessgäste sowie Fashionfreunde. Besucher genießen den Aufenthalt an unterschiedlichen Erlebnisorten wie dem Freunde-, Bade-, Block- und Seehaus oder im Herren-, Fischer- und Gartenhaus sowie der Wellnessscheune Wolke 7. Im Zentrum, auf dem Dorfplatz, finden regelmäßig Events und Märkte statt. Mit seinen 107 großzügig gestalteten Suiten und Zimmern, meist mit Seeblick, sowie 15 Tagungs- und Eventräumen bietet das Seehotel Niedernberg viel Platz zur individuellen Entfaltung. Neu ist die Villa MainTraum mit zehn Zimmern und sechs Suiten im Penthousestil, großzügigen Terrassen und einem Oldtimer-Automuseum. Im Restaurant ELIES mit Seeterrasse und dem Café & Bar HANNES verwöhnen handwerklich hochwertige Gerichte und Getränke die Gäste. Eine Erlebnislocation der besonderen Art ist die hoteleigene Insel im See mit Sandstrand und mediterraner Finca. In der vitalOase entspannen sich Hotel- und DaySpa-Gäste im beheiztem In- und Outdoor-Pool, in der Sauna- und Salzlandschaft, der Blocksauna mit Seeblick und bei Beauty-Treatments.

Pressekontakt:

max.pr

Frau Sabine Dächert

Leutstettener Straße 5

82319 Starnberg

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web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

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