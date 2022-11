Offizielles Eröffnungsevent am 10. Dezember 2022

– Fachinteressierte finden das AWK-Team bereits seit dem 02.11.2022 in den neuen Räumlichkeiten in der Stuttgarter Straße 112 in Fellbach.

AWK, bekannter Spezialist für Berufsbekleidung, Sicherheitsschuhe und PSA Arbeitsschutz in der Region Stuttgart, eröffnet mit der WORLD OF WORK in Fellbach einen der größten Workwear-Stores Europas. Die neue Erlebniswelt für Gewerbe und Privatkunden bietet auf 2.000 qm ein innovatives, branchenübergreifendes Produkt- und Serviceangebot, ergänzt um zahlreiche Kooperationsleistungen. Dazu zählen u.a. eine Betriebsärztepraxis von „Ärzte am Werk“, ein Standort von Holzwarth Orthopädietechnik bis hin zu einem Schulungszentrum zur Gabelstapler- und Hubarbeitsbühnen-Bedienung. Die offizielle Eröffnung findet am 10.12.2022 statt, zu der sich bereits verschiedene Vertreter aus Politik, Handel und Industrie angekündigt haben.

Die AWK WORLD OF WORK wird am 10.12.2022 von 10:00 bis 18:00 Uhr offiziell mit einer großen Feier eröffnet. Zahlreiche Marken-Hersteller begleiten die Großveranstaltung mit Aktionen an ihren jeweiligen Verkaufsständen. Ebenso hat das Team von AWK ein spannendes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Dazu zählt die Eröffnungsansprache der Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabriele Zull inklusive einer offiziellen Ribbon-Cutting Ceremony zur feierlichen Eröffnung der AWK WORLD OF WORK. Ebenso werden Vertreter des Handelsverbandes Baden-Württemberg und weitere Lokalpolitiker an der Eröffnungsveranstaltung teilnehmen. Ergänzend werden die Mieter der WORLD OF WORK ein kurzes Grußwort an die Gäste richten. Im Rahmen der Feierlichkeiten überrascht das AKW-Team die Besuchenden mit Show-Tanzeinlagen und einer großen Feuershow am Ende der Veranstaltung. Zum weiteren Unterhaltungsprogramm gehören unter anderem Gewinnaktionen für Kinder und Erwachsene.

Branchenübergreifendes Workware-Sortiment

Die AWK WORLD OF WORK ist das neue Kompetenzzentrum für Unternehmen und deren Mitarbeitende aus Handwerk, Industrie, Bau, Dienstleistung und Verwaltung bis hin zu Medizin- und Pflegeberufen. Ebenso können Privatkunden in der WORLD OF WORK Outdoor-, Sport- und Fashion- Produkte einkaufen. Zum umfangreichen Sortiment der W.O.W. gehören neben innovativer Berufskleidung, Sicherheitsschuhen, Sneakern und PSA SAFETY Produkten ebenfalls ein breites Angebot an Fashion-Artikeln – von T-Shirts, Poloshirts, Hoodys bis hin zu Olymp-Hemden sowie Outdoor-Kleidung wie unter anderem Softshell-Jacken, Fleece-Westen und wasserdichten Gore-Tex Jacken.

AWK WORLD OF WORK – renommierte Workware-Marken und innovative Fach-Dienstleistungen

Dennis Glinicki, Prokurist bei AWK: „Die WORLD OF WORK präsentiert dauerhaft das Sortiment von mehr als 30 der bekanntesten und renommiertesten Branchen-Marken. Darüber hinaus sind Fach-Dienstleistungen und -Beratungen ein neuer und zugleich wesentlicher Bestandteil des synergie-orientierten Konzepts.“ Dazu gehören u.a. das Team von ,Orthopädieschuhtechnik Holzwarth‘, die Betriebsärzte von ,Ärzte am Werk‘ sowie das ,SZB Schulungszentrum‘.

Darüber hinaus bietet die WORLD OF WORK detaillierte Einblicke in die zahlreichen Möglichkeiten der Textilveredelung an: Dazu zählt eine Schaustickerei in Form einer „gläsernen“ Produktion, bei der Interessierte den Fachkräften bei der Textilveredelung zusehen können. Zur kulinarischen Stärkung von Kunden, Partnern sowie Schulungsteilnehmern wurde eine Filiale von PITS Burger integriert.

Neues Rundum-Konzept inspiriert von Messe „Arbeitsschutz aktuell“

Am innovativen Rundum-Konzept der AWK WORLD OF WORK wurde vom ersten Brainstorming bis zur fertigen Realisierung sechs Jahre lang gearbeitet. Die Inspiration dazu lieferte die branchengrößte Messe „Arbeitsschutz aktuell“. Die WORLD OF WORK ist mit 2.000 qm Ausstellungsfläche für AWK der strategisch nächste Schritt und bietet damit deutlich mehr Platz als die vorherige, 800 qm große Workwear-Halle. Mit der Erweiterung baut AWK seine traditionellen Zielgruppen aus Handwerk und Industrie zugleich um neue Branchen wie u.a. Medizinberufe und Gastronomie aus.

Im Erdgeschoss liegt der Fokus auf Workwear, Schutzkleidung und Schuhtechnik. Ebenso findet sich hier ist ein breites Zusatzangebot an Fashion-Artikeln, Outdoor-Kleidung sowie ein ausgesuchtes Sortiment an Craft-Sportswear. Im oberen Stockwerk liegt der Schwerpunkt hingegen auf dem PSA-Bereich mit allen Produkten, die Handwerker bei ihrer Arbeit vor Gefahren schützen. Dazu zählt ebenso ein breites Sortiment an Warnwesten in jeglicher Ausführung sowie eine textile Welt für Mitarbeitende aus der Medizin-, Pflege, Physio- und Gastronomiebranche. Hier findet sich auch ein kleiner Fanshop des TVB Stuttgart.

Gebäude am neuen Standort umfangreich umgebaut und energieeffizient ausgerichtet

Das Gebäude in der Stuttgarter Straße 112 wurde für die WORLD OF WORK umfassend auf die neuen Anforderungen umgebaut. Zur umweltfreundlichen Energieversorgung wurde auf dem Dach eine Photovoltaikanlage mit 133 Kilowatt-Peak installiert, die rund 150.000 Kilowattstunden an eigenem Strom erzeugen kann. Mithilfe der auf dem Dach installierten Wärmetauscher wird die Nutzung fossiler Energien zugunsten der Umwelt so deutlich reduziert. Für die Zukunft sind auf den PKW-Parkflächen mit rund 100 Parkplätzen ebenfalls E-Ladestationen mit Photovoltaik für Kunden geplant. Straßenbahn- und Bushaltestelle sind zudem fußläufig in wenigen Minuten erreichbar.

Grand Opening AWK WORLD OF WORK am 10.12.2022 – Programm

Ab 10:00 Uhr

– Vorstellung des Gesamtkonzepts durch die geschäftsführenden AKW-Gesellschafter Andreas Bürkle und Nils Vermehren

– Grußwort der Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabrielle Zull

– Grußwort von Marius Haubrich, Geschäftsführer und Präsidiumsmitglied Handelsverband Baden-Württemberg e.V.

– Vorstellung der Kooperations-Partner PITS Burger Fellbach GmbH, Ärzte am Werk, SZB Schulungszentrum Bietigheim, Holzwarth Orthopädieschuhtechnik

10:45 Uhr – Offizielle Eröffnung des WORLD OF WORK mit Ribbon-Cutting Ceremony

Ab 14:00 Uhr – Show-Act

Ab 14.30 Uhr – Präsentation ErichGin, ein exzellenter Schwäbischer GIN

Ab 17.30 Uhr – Atemberaubende Feuershow

Weitere Highlights und kostenlose Aktionen:

– Fanshop-Eröffnung des Handball Bundesligisten TVB

– Y-Balance-Service: Analyse muskuläre Dysbalancen und Einschränkungen des Bewegungsapparates

– Medimouse-Service: Individuelle Rückenvermessung für eine gezielte Therapie-Bestimmung

– Rauschbrillen-Test: Simulation von relativer oder absoluter Fahruntüchtigkeit unter Alkoholeinfluss

– Körpergewebsanalyse: Bestimmung des Körperfettgehalts, Flüssigkeitsanteils und der Muskelmasse.

– SZB Campus: Umgang mit Maschinen, deren Wartung sowie Vorstellung der Grund-, Nachschulungs- und ergänzenden Spezialkurse

– Holzwarth Orthopädieschuhtechnik: Fußanalyse mit dynamischer Fußdruckvermessung und Venenmessungen

Durchgehend: Leckere Kostproben aus der PITS Burger Küche, Gewinnspiele, kostenloser Logoservice bei Warenkauf

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AWK GmbH & Co. KG / WORLD OF WORK

Frau Ina Bohn

Stuttgarter Str. 112

70736 Fellbach

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.awk-online.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Über AWK / WORLD OF WORK:

AWK ist als Familienunternehmen in dritter Generation seit mehr als 45 Jahren führender Ansprechpartner für bedarfsgerechten Arbeitsschutz und individuelle Berufsbekleidung im Großraum Stuttgart. Mission des Traditionsunternehmens mit rund 70 Mitarbeitenden unter der Geschäftsführung von Andreas Bürkle und Nils Vermehren ist es, Kunden mit zuverlässig hochwertiger Qualität und außerordentlicher Servicebereitschaft zu begeistern. Mit Louis Bürkle arbeitet seit August 2022 bereits die 3.Generation im Unternehmen.

Mit der WORLD OF WORK bietet AWK seinen Kunden aus Handwerk, Industrie, Dienstleistung, Verwaltung bis hin zu Medizin- und Pflegeberufen auf 2.000 qm ein neues, umfassendes Produktsortiment mit zahlreichen brancheninnovativen Service-Leistungen an.

