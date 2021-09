AVESTA REAL hat die Zeichen der Zeit erkannt und bietet Immobilien als Kapitalanlage an

Die Dresdner AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobiliengesellschaft GmbH ist spezialisiert auf Kapitalanlagen und langfristige Vermögenssicherung. Der Kauf von Immobilien hat sich dabei als sichere und rentable Kapitalanlage bewährt – der Deutsche Immobilienmarkt boomt seit Jahren. AVESTA REAL verkauft daher ausgewählte, sanierte Immobilien, um ihren Kunden eine sichere Investition zu bieten.

o Weswegen ist für AVESTA REAL die Immobilie eine gute Kapitalanlage?

o Warum bietet AVESTA REAL Immobilien in Dresden und Leipzig?

o Warum verkauft AVESTA REAL ausschließlich sanierte Eigentumswohnungen?

o Mit welchen Kaufpreisen ist bei Immobilienanlagen zu rechnen?

WESWEGEN IST FÜR AVESTA REAL DIE IMMOBILIE EINE GUTE KAPITALANLAGE?

Die AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH handelt seit mehr als zehn Jahren mit Immobilien und kennt den Markt genau. Die Immobilie hat sich dabei als guter Weg erwiesen, Erbschaften oder Ersparnisse langfristig und sinnvoll zu investieren, insbesondere da traditionelle Anlagemöglichkeiten wie Festgeld- oder Tagesgeldkonten derzeit so gut wie keine Zinsen abwerfen. Aktien oder Fonds unterliegen dem täglichen, oft stündlichen Auf und Ab an den Börsen, was für Privatinvestoren oft ein zu hohes Risiko darstellt. Insofern ist die Investition in eine Immobilie eine Anlagemöglichkeit, die viele auch weniger risikobereite Privatpersonen in Deutschland nutzen. Auch Profi-Anleger schätzen den Markt für Wohnimmobilien aufgrund seiner Stabilität.

WARUM BIETET AVESTA REAL IMMOBILIEN IN DRESDEN UND LEIPZIG?

Beide Städte sind im Immobilienjargon sogenannte B-Städte. Diese sind für Anleger aufgrund ihrer Größe und Demografie ähnlich attraktiv wie die als A-Städte bezeichneten Großstädte Berlin, München, Stuttgart oder Hamburg, sind aber auch im Hinblick auf das Immobilienangebot weit weniger überteuert.

AVESTA REAL berücksichtigt bei der Auswahl der Immobilien, welche sie in ihr Angebot aufnimmt, wichtige Faktoren wie die wirtschaftlichen Perspektiven in der Region, die Bevölkerungsentwicklung und den Leerstand bei Mietwohnungen. Denn allgemein gesagt gilt: Die Aussichten auf einen Wertzuwachs sind umso besser, je wachstumsstärker der Standort ist. Die Räume Dresden und Leipzig bieten all dies und sind für Kapitalanleger somit gute Immobilienstandorte.

WARUM VERKAUFT AVESTA REAL AUSSCHLIESSLICH SANIERTE EIGENTUMSWOHNUNGEN?

Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich zwar viele Interessenten für einen Altbau begeistern, aber keine umfangreichen Bau- und Renovierungsarbeiten leisten wollen. Da insbesondere im Raum Dresden und Leipzig viele Altbauten zu finden sind, hat AVESTA REAL sich darauf spezialisiert, Altbauwohnungen instand zu setzen und die modernisierten Wohnungen als Kapitalanlage zum Verkauf anzubieten. Für den Käufer bieten sich so die Vorteile eines Altbaus mit den Annehmlichkeiten einer bezugsfertigen und zeitgemäß ausgestatteten Immobilie.

MIT WELCHEN KAUFPREISEN IST BEI IMMOBILIENANLAGEN ZU RECHNEN?

AVESTA REAL bemüht sich stets um einen angemessenen Kaufpreis für Immobilien. Denn der Kauf einer Immobilie als Kapitalanlage ist nur sinnvoll, wenn der Kaufpreis nicht überhöht ist.

Einen Anhaltspunkt für einen angemessenen Kaufpreis bietet der sogenannte Mietpreismultiplikator. Er gibt an, wie viele Jahresnettokaltmieten erforderlich sind, um die Immobilie zu finanzieren. Dabei wird der Kaufpreis durch die Jahresnettokaltmiete geteilt und man erhält den Vervielfältiger, die Anzahl an Jahren, die es braucht, bis der Kauf der Immobilie amortisiert ist und die Kapitalanlage Gewinn abwirft. Die AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH verkauft keine Luxus-Lofts sondern strebt stets das optimale Verhältnis von Qualität und Preis an, um Wohnungen anzubieten, die für Jeden bezahlbar sind.

